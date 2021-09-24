Ярославский клуб после неудачного старта меняет Андрея Скабелку на Игоря Никитина.

Когда в «Локомотиве» увольняют очередного главного тренера, то мне на ум всегда приходит фраза одноногого кока Джона Сильвера из моей любимой детской книги «Остров сокровищ». Та, самая, в которой он вспоминает пиратов, постоянно куда-то спешивших и в итоге попадавших на виселицу.

Президенту клуба Юрию Яковлеву, которого я давно уважаю за фундаментальный подход к развитию хоккея, такая участь, разумеется, не грозит. Вот только к титулу команда за последние годы близко так и не подобралась, ограничившись выходом в финал Кубка Гагарина еще в первый сезон КХЛ. Мне невероятно жаль, что в Ярославле функционерам постоянно не хватает терпения. Качества, без которого в спорте почти никогда и ничего не выиграешь. Ведь в остальном клуб чуть ли не образец для подражания благодаря своей грамотной политике и ставке на развитие собственной молодежи.

Уволенный Андрей Скабелка вряд ли заслужил к себе такого отношения. Он, выражаясь современным сленгом, совсем не «мимишный» дядька, а суровый и порой очень въедливый мужик. Не каждому игроку понравится его подход. Несколько человек из текущего состава биться за тренера желанием не горели. Хотя он сам наступил на горло собственной песне и смягчил режим поведения, который больше известен как «злой полицейский». Слухов о том, что в раздевалке «Локомотив» пылает огонь, летят искры и скоро вспыхнет вооруженный конфликт, вроде бы не было.

Отставка через три недели со старта чемпионата — не только провал тренера, но и тех, кто ему доверился. В КХЛ многое поменялось и в самом конкурентном за много лет сезоне нет нужды обновлять состав на скамейке. Тренеру всегда надо помогать, прежде чем рубить сплеча, и выбираться из кризиса совместными усилиями. Например, менеджменту было бы неплохо все-таки решить проблему с атакующим защитником, о которой на всех углах говорили с прошлого сезона. В клубе до сих пор вакантны две позиции легионеров. Это детали, которые не должны закрывать глаза на главное. «Локомотив» снова сильно торопится.

Делать из тренера невиновного ангела, не причастного к текущим результатам, было бы крупной ошибкой. Но всегда надо давать второй шанс. Вспомните хотя бы недавний пример с Джоном Купером и «Тампой» после вылета всухую в первом раунде от «Коламбуса». Специалиста поддержали. Он ответил на добро двумя выигранными Кубками Стэнли.

Сейчас скоропалительное решение Яковлева можно оправдать только тем, что на рынке были Игорь Никитин и Дмитрий Юшкевич. Объективно самый сильный дуэт последних лет в лиге с тремя финалами и одним чемпионством за четыре года. Упускать возможность взять проверенных жестким давлением в ЦСКА специалистов, один из которых ранее уже отметился в Ярославле и как игрок, и как тренер, в «Локомотиве» не стали.

Яковлев очень любит системных тренеров, которые делают ставку на сильную оборону и сбалансированный стиль. В этом плане Никитин точно не уступит Скабелке. Он превосходит своего предшественника в умении наладить контакт с любыми игроками, даже своенравными и проблемными. Наконец, в чемпионате появляется новая интрига. Никитин и Юшкевич против ЦСКА, откуда их освободили в июле. В случае нового пересечения двух команд в плей-офф история в стиле «свой среди чужих» заиграет ярчайшими красками.