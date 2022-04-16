Еще один клуб потерял четырех легионеров. Будущее иностранцев в КХЛ туманно

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

Питерский СКА-1946 в первом матче финала Кубка Харламова победил «Красную Армию» в овертайме со счетом 4:3. Удивительно, если в КХЛ ЦСКА может уступать спокойно в счете, а затем все перевернуть к сирене, то в Молодежной лиге этим качеством обладает именно питерская команда. В первой половине встречи хозяева все контролировали, вели в счете 3:1 к 36-й минуте, и ничего не предвещало изменений. У питерцев не видно было Федора Свечкова. Матвей Мичков вместо интересных ходов психовал, а однажды получил нелепое удаление, сорвавшись на сопернике. Никита Чибриков хоть и забросил шайбу на 25-й минуте, но это был единственный раз, когда его заметили.

А потом вдруг все неожиданно поменялось. На льду, как в мультике про трансформеры, волшебным образом появилась мощнейшая машина, собранная из отдельных деталей, которая смяла соперника. Героем стал Никита Чибриков. Претендовав на роль худшего игрока матча, он в итоге сделал хет-трик, забросив потрясающую шайбу в овертайме. Матвей Мичков все-таки нашел возможность организовать маленький шедевр. Красноармейцы выглядели ошарашенными. Играли они неплохо, за три минуты до конца встречи получили большинство, которое провели в чужой зоне, имея как минимум три момента. Но не забили. Главный тренер хозяев Ринат Хасанов после игры говорил, что не все хоккеисты поверили в свои силы, но спишем это на эмоции от обидного поражения. Его ребята смотрелись неплохо, но питерцы были лучше. Там очень много талантливых парней, прошедших школу ВХЛ и даже КХЛ. В субботу повторная встреча.

СКА-1946 в первом матче финала Кубка Харламова победил «Красную Армию». ХК СКА-1946

Решения

Состоялся совет директоров «Авангарда», который давно уже все ждали. На нем должны были дать ответы на вопросы о будущем клуба, подвести итоги прошедшего чемпионата. Ждали и каких-то кадровых решений. Но релиз оставил странное впечатление. Например, результаты команды КХЛ в прошедшем сезоне были признаны неудовлетворительными. Ну да, клуб оказался вне четверки и вылетел во втором раунде плей-офф. Так то и совсем провалом нельзя назвать. Выбили «Ак Барс». Потеряв двух основных защитников, бились с «Металлургом» и уступили в семи матчах. Видимо, в клубе только кубок является хорошим результатом, но ведь очевидно, что никто на него не наработал.

Такие совещания проходят без зрителей, но хотелось бы понять, кто именно виноват в неудачах. Ясно, что не генеральный менеджер Алексей Волков, раз ему поручено предоставить список кандидатов на роль тренера и начать поиск игроков для усиления состава. Тогда виноват Боб Хартли? Но его хотели оставить и даже делали предложение продолжить работу. То есть тренер тоже не при делах? Остается все списать на слабое управление клубом, но почему-то оставили на прежней должности председателя совета директоров. Зачем собирались-то?

Поразило и то, что неуд поставили клубу ВХЛ. За то, что команда не попала в плей-офф. И после этого пункта стало ясно, кто действительно виноват в неудачах. Конечно, управленцы, раз они оценивают выступление «Омских Крыльев» по турнирной таблице. Этот фактор вообще не должен браться в расчет, когда оцениваешь работу чистого фарма. Теперь ждем, каких кандидатов найдет Алексей Волков. Вариантов на российском рынке не так много.

Хоккеисты «Авангарда». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Потери

Минское «Динамо» потеряло четырех легионеров. Отношения с клубом прекратили Патрик Рыбар, Либор Гудачек, Якуб Крейчик, а также Мальте Стремвалль. Вероятно, они больше не вернутся в клуб, но пока непонятно, по каким причинам. То ли из-за мирового кризиса, то ли потому, что в клубе решили, что эти товарищи не помогут. Скорее все вместе. С легионерами будет туго у всех клубов КХЛ, а будущее «Динамо», как водится, в полном тумане. Из года в год в белорусском клубе весна и лето проходят в томительном ожидании новостей. Что скажет о выступлении президент страны? На какой бюджет рассчитывать? Сколько иностранцев позволят взять? Александр Лукашенко, впрочем, уже выступил с дежурной критикой, но каких-то громких выводов не сделал. Так и непонятно, нужен клуб в КХЛ или нет. А сейчас с этим вопросом к нему подходить бессмысленно.

Непонятно ведь, найдутся ли деньги на хоккей. Документы в КХЛ отправлены, но все бумаги, которые собирает лига, не имеют никакого значения. Бюджет минчан неизвестен, да и концепция точно поменяется. Раньше в минском «Динамо» пытались подготовить хоккеистов для сборной, а сейчас ориентир пропал. Нет ни чемпионата мира, ни других событий. Нельзя же всерьез рассматривать матчи против сборной России как некую цель. Крэйг Вудкрофт на собрании говорит о новом «олимпийском цикле», но кажется, что он излишне оптимистичен.

Что касается игроков, покинувших клуб, то самая большая потеря — Мальте Стремвалль. Отличный нападающий со скомканной карьерой в КХЛ. Непонятно его настроение, но если он захочет играть в нашей лиге, то усилит даже топ-клуб. Да и без вратаря входить в новый сезон странно. Рыбар сыграл очень достойно, гораздо продуктивнее, чем Доминик Фурх, который мучил команду и болельщиков в позапрошлом сезоне. В Минске, вероятно, не будет никаких новостей до глубокого лета, когда уже надо будет готовить команду к сезону.