Еще один клуб потерял четырех легионеров. Будущее иностранцев в КХЛ туманно
Финал
Питерский СКА-1946 в первом матче финала Кубка Харламова победил «Красную Армию» в овертайме со счетом 4:3. Удивительно, если в КХЛ ЦСКА может уступать спокойно в счете, а затем все перевернуть к сирене, то в Молодежной лиге этим качеством обладает именно питерская команда. В первой половине встречи хозяева все контролировали, вели в счете 3:1 к 36-й минуте, и ничего не предвещало изменений. У питерцев не видно было Федора Свечкова. Матвей Мичков вместо интересных ходов психовал, а однажды получил нелепое удаление, сорвавшись на сопернике. Никита Чибриков хоть и забросил шайбу на 25-й минуте, но это был единственный раз, когда его заметили.
А потом вдруг все неожиданно поменялось. На льду, как в мультике про трансформеры, волшебным образом появилась мощнейшая машина, собранная из отдельных деталей, которая смяла соперника. Героем стал Никита Чибриков. Претендовав на роль худшего игрока матча, он в итоге сделал хет-трик, забросив потрясающую шайбу в овертайме. Матвей Мичков все-таки нашел возможность организовать маленький шедевр. Красноармейцы выглядели ошарашенными. Играли они неплохо, за три минуты до конца встречи получили большинство, которое провели в чужой зоне, имея как минимум три момента. Но не забили. Главный тренер хозяев Ринат Хасанов после игры говорил, что не все хоккеисты поверили в свои силы, но спишем это на эмоции от обидного поражения. Его ребята смотрелись неплохо, но питерцы были лучше. Там очень много талантливых парней, прошедших школу ВХЛ и даже КХЛ. В субботу повторная встреча.
Решения
Состоялся совет директоров «Авангарда», который давно уже все ждали. На нем должны были дать ответы на вопросы о будущем клуба, подвести итоги прошедшего чемпионата. Ждали и каких-то кадровых решений. Но релиз оставил странное впечатление. Например, результаты команды КХЛ в прошедшем сезоне были признаны неудовлетворительными. Ну да, клуб оказался вне четверки и вылетел во втором раунде плей-офф. Так то и совсем провалом нельзя назвать. Выбили «Ак Барс». Потеряв двух основных защитников, бились с «Металлургом» и уступили в семи матчах. Видимо, в клубе только кубок является хорошим результатом, но ведь очевидно, что никто на него не наработал.
Такие совещания проходят без зрителей, но хотелось бы понять, кто именно виноват в неудачах. Ясно, что не генеральный менеджер Алексей Волков, раз ему поручено предоставить список кандидатов на роль тренера и начать поиск игроков для усиления состава. Тогда виноват Боб Хартли? Но его хотели оставить и даже делали предложение продолжить работу. То есть тренер тоже не при делах? Остается все списать на слабое управление клубом, но почему-то оставили на прежней должности председателя совета директоров. Зачем собирались-то?
Поразило и то, что неуд поставили клубу ВХЛ. За то, что команда не попала в плей-офф. И после этого пункта стало ясно, кто действительно виноват в неудачах. Конечно, управленцы, раз они оценивают выступление «Омских Крыльев» по турнирной таблице. Этот фактор вообще не должен браться в расчет, когда оцениваешь работу чистого фарма. Теперь ждем, каких кандидатов найдет Алексей Волков. Вариантов на российском рынке не так много.
Потери
Минское «Динамо» потеряло четырех легионеров. Отношения с клубом прекратили Патрик Рыбар, Либор Гудачек, Якуб Крейчик, а также Мальте Стремвалль. Вероятно, они больше не вернутся в клуб, но пока непонятно, по каким причинам. То ли из-за мирового кризиса, то ли потому, что в клубе решили, что эти товарищи не помогут. Скорее все вместе. С легионерами будет туго у всех клубов КХЛ, а будущее «Динамо», как водится, в полном тумане. Из года в год в белорусском клубе весна и лето проходят в томительном ожидании новостей. Что скажет о выступлении президент страны? На какой бюджет рассчитывать? Сколько иностранцев позволят взять? Александр Лукашенко, впрочем, уже выступил с дежурной критикой, но каких-то громких выводов не сделал. Так и непонятно, нужен клуб в КХЛ или нет. А сейчас с этим вопросом к нему подходить бессмысленно.
Непонятно ведь, найдутся ли деньги на хоккей. Документы в КХЛ отправлены, но все бумаги, которые собирает лига, не имеют никакого значения. Бюджет минчан неизвестен, да и концепция точно поменяется. Раньше в минском «Динамо» пытались подготовить хоккеистов для сборной, а сейчас ориентир пропал. Нет ни чемпионата мира, ни других событий. Нельзя же всерьез рассматривать матчи против сборной России как некую цель. Крэйг Вудкрофт на собрании говорит о новом «олимпийском цикле», но кажется, что он излишне оптимистичен.
Что касается игроков, покинувших клуб, то самая большая потеря — Мальте Стремвалль. Отличный нападающий со скомканной карьерой в КХЛ. Непонятно его настроение, но если он захочет играть в нашей лиге, то усилит даже топ-клуб. Да и без вратаря входить в новый сезон странно. Рыбар сыграл очень достойно, гораздо продуктивнее, чем Доминик Фурх, который мучил команду и болельщиков в позапрошлом сезоне. В Минске, вероятно, не будет никаких новостей до глубокого лета, когда уже надо будет готовить команду к сезону.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -