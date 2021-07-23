Никита Гусев не собирается возвращаться в КХЛ. И деньги здесь не причем

Обзор дня Алексея Шевченко.

Пожелание

Никита Гусев не собирается возвращаться в Россию. То есть пока он полностью не изучит рынок в Северной Америке, разговоров о КХЛ не будет. Всегда считал, что для Никиты очень важна сумма контракта, но он это опроверг. Сказал, что про деньги на переговорах будет говорить в последнюю очередь, зарплата не станет важным фактором. Главное доказать, что последний сезон был исключением, он умеет действовать здорово и способен приносить пользу своему клубу. А все неудачи прошлого сезона остались позади.

Гусев настроен серьезно. Нападающий, например, отказывается от интервью. Дескать, жаловаться ни на что не хочу, а если не говорить откровенно, то зачем вообще беседовать. И это понятная позиция. Если бы Никита рассказал все, как есть, то в Америке бы отнеслись к этому плохо, мол, начал ныть, не умеет терпеть. Гусеву такой имидж совершенно не нужен. Он готов работать, настроен биться, забивать голы и делать умнейшие передачи. Ему нужен правильный тренер. Тот, который не будет менять Никиту, заставляя играть в силовой и прямолинейный хоккей. Тот, кто сможет правильно использовать интеллект хоккеиста. Тот, который будет в него верить.

Будем честными, даже в плохих играх за «Дэвилз» и «Флориду» было видно, что Никита по пониманию сильней многих, только вот в данный момент было нужно совсем другое. Очень хочется посмотреть на нападающего в будущем сезоне. А насчет интервью мы потерпим, зато, если Никита согласится, то скажет все, как есть, ничего не скрывая.

Еще четыре

«Куньлунь» назвал имена еще четырех игроков, которые будут выступать за команду в следующем сезоне. У китайского клуба за короткую историю было несколько периодов. В первый сезон собрали довольно средних игроков, но, благодаря Владимиру Юрзинову-младшему, команда попала в плей-офф. Руководство тогда посчитало, что раз у предыдущего тренера получилось, то любой сможет чего-то добиться, если усилить команду. В итоге следующие чемпионаты заканчивались конфузом, хотя, например, даже в сезоне-2017/1 состав был весьма приличный. Китайцы были способны побиться за высокие места, но даже не попали в плей-офф. Прошлый сезон возьмем за скобки — это был настоящий кошмар.

Сейчас же «Куньлунь» формируется, как средний участник лиги ECHL. Накануне взяли еще четырех игроков. Пожалуй, выделить можно лишь Райана Спроула. Лучший бомбардир среди защитников клуба, набравший 25 очков в 47 матчах, смотрелся действительно неплохо, правда, все портит показатель полезности — «минус 15». Он худший по нему среди игроков обороны, впрочем, когда проводишь на льду больше 22 минут, а твои партнеры откровенно валяют дурака, то на другое рассчитывать не приходится.

Про остальных новичков ничего хорошего сказать нельзя. Джейсон Фрэм, Джош Николлс и Грег Сквайрс не попали бы в КХЛ ни при каких обстоятельствах, если бы не мытищинская организация. Джош в прошлом сезоне выступал во второй немецкой лиге, Грег мелькнул в чемпионате Финляндии, но не потянул и отправился во вторую швейцарскую лигу. Фрэма спасает китайское гражданство. Пока берут хоккеистов уровня шестого-седьмого звена, а набирать очки с таким составом будет непросто.

В ВХЛ

Защитник Александр Осипов подписывает контракт с «Рубином». Он уходит в Высшую лигу, прекрасно понимая, что обратно пути нет. Если только случайно получится. Но если в 32 года отправился в Вышку, то обратно вернуться будет очень непросто, практически невозможно. Да и примеров нет. Кирилл Кольцов как-то переехал из «Бурана» в Екатеринбург, но это было какое-то чудо, да и в «Автомобилисте» он быстро выдохся.

Осипов большую часть своей карьеры выступал за сильные клубы. Он был в СКА, «Ак Барсе», «Динамо», «Авангарде», «Спартаке». Но, начиная с сезона-2016/17, постоянно повторялся один сценарий. Александр приходил в клуб, здорово начинал, а потом резко пропадал из состава, и появлялись слухи о его обмене. Так было в «Динамо», затем в «Авангарде» и «Спартаке».

Почему? Осипов явно не успевал, как-то стремительно терял в скорости, что сильно бросалось в глаза. К нему не было вопросов по поводу самоотдачи, он никого не боялся, всегда был готов сыграть жестко, но лига молодела и разрыв в скоростях становился слишком большим. Последние два года вышли средними. Осипов провел сезон в «Адмирале», в прошлом году не без проблем подписал контракт с «Нефтехимиком», но нынешним летом предложений совсем не было. Однако, завершать карьеру в 32 года не хочется, и Осипов уезжает в Тюмень, где начинал. И в Вышке сейчас быстро бегают, только уровень мастерства не позволяет реализовывать это преимущество в скорости. Так что Александру будет полегче.