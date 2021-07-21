В «Динамо» опять неразбериха в руководстве. Что происходит с легендарным клубом?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Решение

Совет директоров московского «Динамо» на грани того, чтобы закрыть свой фарм-клуб в Красногорске. Прямо сейчас, в конце июля, когда до старта турнира в ВХЛ осталось чуть больше месяца. Причина пока неизвестна, но, видимо, опять будут ссылаться на оптимизацию расходов. Приплетут спортивные результаты, хотя в прошлый раз фарм-клуб закрыли после победы в турнире ВХЛ. Он в ВХЛ не для титулов.

Никакой логики, никакого смысла, тем более совсем недавно громко объявили о том, что в систему входит «Динамо» (Санкт-Петербург). И вообще-то планировалось, что у бело-голубых будет два чистых фарм-клуба. Однако прошло какое-то время и видно, что все совсем не так. Питерцы формируются по каким-то суверенным правилам, берут хоккеистов уровня «вышки», чтобы решать свои локальные задачи. Там такой состав, где остались игроки, которые вряд ли помогут клубу КХЛ, по крайней мере в ближайшее время. И одновременно с этим в Москве избавляются от команды, где собраны чемпионы МХЛ, где удобно получать опыт молодым, а также куда надо отправлять игроков с двусторонними контрактами, если они не тянут КХЛ. Вы вообще что-то понимаете?

Главная беда «Динамо» в последние несколько лет — отсутствие правильного руководства. Все их как-то мотает из стороны в сторону. Делаются поспешные выводы, в верхах неразбериха, слишком много начальников и людей, которые хотят стать начальниками. Стоит сделать ошибку, как одна сторона торжествует и преподносит все так, словно идет вредительство. И наоборот. В штате появляются какие-то посторонние люди, которые моментально начинают все переделывать под себя. Угнаться за перемещениями внутри системы «Динамо» невозможно. Там каждый день происходит что-то невероятное.

Вчера говорили, что Ярославу Люзенкову надо принимать команду в ВХЛ, сегодня ее уже закрывают. Еще пример из разряда веселых. Подписали контракт с защитником Алексеем Бондаревым, но еще до начала сборов расторгли из-за «звонка сверху». Если совет директоров действительно закроет клуб ВХЛ, то это будет большой ошибкой.

? Невеселые новости из Минска пришли ?

Во время сбора повреждение верхней части тела получил защитник нашей команды Юрки Йокипакка.

Ориентировочно выбыл на 2 месяца. pic.twitter.com/qEw96NuYyM — Hockey Club Sibir (@hcsibir) July 20, 2021

Травма

«Сибирь» на долгий срок потеряла защитника Юрки Йокипакку. Предварительный диагноз не разглашается, формулировка «верхняя часть тела» не дает конкретики, но вроде бы повреждение плеча, причем одно из самых сложных. Грубо говоря, залечить эту проблему можно, но рецидив может случиться в любую секунду от падения, легкого столкновения, неудачного силового приема. В клубе говорят, что легионер пропустит два месяца, но это оптимистичный сценарий. Не исключено, что Юрки не поможет и до Нового года. В любом случае входить в сезон без защитника первой пары очень тяжело.

У новосибирцев в линии обороны и так не все хорошо, а тут еще теряют хоккеиста для большинства. Выбор у Андрея Мартемьянова совсем слабый. Пришли Денис Бодров и Вадим Кудако, остались Константин Алексеев, Николай Демидов, Андрей Ермаков, Илья Хохлов, Егор Морозов и Илья Пастухов. Всё, больше никого нет. Травма финна делает защиту совсем уязвимой, хотя легионер и в прошлом году выступал не очень стабильно. Теперь надо что-то делать. Искать защитника, да не просто кого попало, а человека с опытом умения играть в большинстве, который мог бы стать лидером. Сделать это непросто и из-за весьма скудного рынка, и по финансовым причинам, ведь денег в клубе не очень много. Остается надеяться, что Юрки довольно быстро вернется в строй, но входить в сезон без комплекта в обороне нельзя.

Состав

«Спартак» обнародовал первые сочетания пятерок на ледовых тренировках. Только так можно понять, в чем команде нужно добавлять, каких игроков искать менеджерам. Главная неожиданность — Александр Хохлачев снова в центре. Вероятно, до момента, когда приедет Эмиль Петтерсон, но можно было бы попробовать и другие варианты. Формально Александр действительно центральный, но последние три сезона он показывал, что с краю приносит гораздо больше пользы. В центре, наоборот, слишком ярко проявляются его недостатки. Например, он не так хорош на вбрасываниях. Да, если посмотреть на статистику, то процент неплохой, но в последнее время с точки его убирали, он туда становился редко. Кроме того, дополнительные обязанности сразу же сказывались на результативности Хохлачева.

Позже спортивный директор Роман Беляев заявил, что клуб в скором времени привезет еще одного иностранца, но пока не решено, кого именно. Не исключено, что еще одного центра, и тут мы переходим ко второй неожиданности — на Василия Пономарева не рассчитывают. А ведь выбранный во втором раунде драфта НХЛ, молодой хоккеист даже не был проверен в боях. И возвращался он совсем не для того, чтобы действовать в звене с Дроздовым и Авершиным (как бы его вообще в «Химик» не отправили). Откуда столько пессимизма на его счет? Судя по тройкам «Спартака», клубу нужен более сильный крайний форвард. С защитой все более или менее ясно, вряд ли приедет человек, который поднимет ее на новый уровень. А вот с крайними форвардами беда.