Пир во время чумы. Кому нужен хоккейный матч и клуб КХЛ в Дубае?

«Авангард» и «Ак Барс» сыграют матч регулярки в Дубае с перспективой создания в этом городе клуба КХЛ.

Что будет

17 октября в ОАЭ состоялось подписание меморандума о намерениях между КХЛ, «Авангардом», Министерством туризма и коммерции Дубая, а также Спортивным советом города. Ударив по рукам, стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ, а главное — официально объявили, что 3 декабря омичи проведут домашний матч с «Ак Барсом» в Дубае в рамках Dubai Ice Show и проекта KHL World Games.

«Мы действующие чемпионы не только на льду, но и за его пределами — в маркетинге, по работе с медиа, в социальных сетях, поэтому не сомневаюсь, что наша экспертиза и опыт помогут нам провести Dubai Ice Show на отлично. Это прекрасный новый челлендж для нашего клуба. (...) Уверен, что у нас все получится и мы проведем мероприятие, которым сможет гордиться не только КХЛ, но и вся страна. В ближайшее время будет объявлено о старте продаж билетов на Dubai Ice Show. Планируем провести ряд ярких запоминающихся ивентов, в том числе шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы жители Дубая узнали о российском хоккее и спорте на льду», — прокомментировал подписание меморандума председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Впервые информация о том, что КХЛ планирует сыграть вынесенный матч в мировой столице эскорта, появилась еще пару недель назад. Однако тогда было непонятно, где конкретно лига может блеснуть лицом и показать шейхам два чемпионских клуба. Хоккейный комплекс в Абу Даби с крохотными трибунами годится максимум для проведения игр ВХЛ. А достаточно известная ледовая площадка The Dubai Ice Rink расположена внутри... торгового центра. Пусть и самого крупного в мире. Ну не играть же Толчинскому и Воронкову по соседству с местным «Ашаном» и «Бургер Кингом»?

Но вчера спортивные власти ОАЭ и босс «Ястребов» объявили, что матч пройдет на новенькой 17-тысячной Coca Cola Arena. И все бы ничего, если бы не один простой факт — ультрасовременный стадион никогда не планировался в качестве площадки для проведения ледовых мероприятий, а лед на ней будет залит только за неделю до матча. Причем выйти на него предстоит не только хоккеистам «Авангарда» и «Ак Барса», но и олимпийским чемпионкам Татьяне Навке с Алиной Загитовой, которые привезут в Дубай свое ледовое шоу.

С одной стороны, поставить «холодильники» и прочее оборудование в современном мире — не такая уж проблема: перепрофилировать стадион в 2021 году реально даже за пару суток. С другой — все помнят, что было со льдом и организацией, когда «Куньлунь» решил провести несколько домашних матчей на 18-тысячнике в Шэньчжене — сломанные калитки, скачущие ворота, отсутствие соответствующей вентиляции и крохотный слой льда, из-под которого виднелся бетон. Да, за проведение матча в ОАЭ будет отвечать лично первый человек «Авангарда» вместе со своей командой помощников. А как известно, где Крылов, там в большинстве своем порядок. Но ведь исключать дилетантство принимающей стороны, которая наверняка будет работать в тандеме с «Авангардом», тоже нельзя.

Кому нужен хоккей в Дубае

Впрочем, главный вопрос заключается в другом — зачем лиге в очередной виток пандемии ехать в один из самых дорогих городов мира и заключать с местными властями меморандум о сотрудничестве?

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается. ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей Лиги «Ак Барс». Эти команды в прошлом плей-офф выдали одну из лучших серий в истории КХЛ, и нет сомнений, что предстоящий матч получится боевым и зрелищным.

Конечно, мы понимаем, что тяжело было провести это без принимающей стороны и «Авангарда». Они лидеры не только на льду. Также мы подобрали соперника — трехкратного обладателя Кубка Гагарина. Мы тем самым хотим познакомить новую аудиторию с новой игрой. Чтобы люди заинтересовались хоккеем, следили за ним. Надеемся, что этот матч станет ярким событием в рамках «Экспо».

ОАЭ — перспективный рынок для развития хоккея, и мы вместе с клубами постараемся сделать так, чтобы знакомство Дубая с КХЛ и нашей игрой получилось ярким и запоминающимся", — рассказал о целях поездки в Дубай президент КХЛ Алексей Морозов.

По большому счету, легенда «Ак Барса» и нынешний босс лиги продолжает политику Дмитрия Чернышенко, при котором КХЛ и начала показывать свой продукт в других странах в рамках проекта KHL World Games. Хотя основы глобализации закладывались еще при первом президенте лиги Александре Медведеве, мечтавшем о расширении в сторону Европы. За последние два года во главе КХЛ действующий зампред успел показать российский товар в Эстонии, Австрии и Швейцарии. Но что из этого получилось?

В Вене мы увидели тотальное и малопривлекательное для австрийского зрителя изнасилование «Слована» (0:9, 0:7), который был брошен на растерзание ЦСКА. В Цюрихе на 11-тысячный «Халленштадион» практически никто не пришел — на двухматчевое избиение рижского «Динамо» армейскими суперклубами, показавшее во всей красе имевшееся расслоение между хозяевами жизни и простыми смертными. Годом позже КХЛ привезла в Швейцарию более чем смотрибельное (4:3 ОТ) «Зеленое дерби». Но даже волшебник Линус Умарк и громкая вывеска не смогли забить до отказа арену в Давосе.

Удачнее всего лига дважды съездила в Эстонию: в 2016-м полный пятитысячник собрали все то же рижское «Динамо», «Магнитка» и «Трактор», а в 2020-м все билеты с учетом ковидных ограничений улетели на матч «Йокерит» — «Северсталь». Круто? Безусловно.

Александр Крылов и Алексей Морозов на переговорах в Дубае. Фото ХК «Авангард»

Вот только в итоге КХЛ новые рынки не завоевала и вхолостую потратила деньги на аренду арен и логистику. Не избалованный большим хоккеем Таллин при всем желании потянуть команду КХЛ без помощи российских инвесторов не в состоянии. Да и полные трибуны в стране, где когда-то писал и творил Довлатов, образовались на абсолютном безрыбье. И смотреть российский хоккей по телевизору эстонцам, как и швейцарцам с австрийцами, неинтересно. Если Медведев грезил о хоккейной экспансии Европы в эпоху строительства Северного потока и реального интереса к новой лиге, позиционировавшей себя как конкурента НХЛ, то Чернышенко пошел на Запад, когда Россия стала политическим изгоем, а КХЛ окончательно превратилась в сырьевой придаток для североамериканского гиганта.

Решение Морозова сменить направление и развернуть голову в сторону Ближнего Востока выглядит куда более логичным. Но нужна ли КХЛ поездка в Дубай в нынешней экономической ситуации? Вот и Крылов во время пресс-конференции с журналистами обронил фразу о том, что организация матча в Эмиратах — коммерческая история, требующая немалых материальных затрат, а проведение практически одновременно с матчем ледового шоу Навки — один из способов, благодаря которому КХЛ и «Авангард» сумеют покрыть часть издержек. Разве это не пир во время чумы?

В своих интервью лидер «Авангарда» ратует за то, чтобы российские команды выходили на самоокупаемость и постепенно коммерциализировались. Однако в кулуарах то и дело проскакивает информация, что топ-менеджер «Газпромнефти» если не мечтает о создании клуба КХЛ в Дубае, то продвигает такую идею. Да и сам факт подписания меморандума подразумевает достаточно длительное сотрудничество, которое вряд ли ограничится одним матчем. Но кому потенциально может быть интересен кахаэловский хоккей в Дубае, чье население постоянно плавает и на 90% состоит из экспатов? Моделям из эскорта, желающим найти себе финансовую подушку с клюшкой? Российским звездам, которые несколько раз за сезон смогут сходить на хоккей и сделать селфи? Женам хоккеистов, которые будут раз за сезон летать вслед за мужьями на шопинг? Пока вопросов больше, чем ответов.