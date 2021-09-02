«Трактор» собрал чемпионскую команду? Сколько получают его игроки

Публикуем все зарплаты команды из Челябинска.

В прошлом сезоне «Трактор» стал одним из приятных сюрпризов — команда Анвара Гатиятулина закончила регулярку на пятом месте на «Востоке». Ярко дебютировали в КХЛ защитники Телегин и Пилут, перезапустил карьеру Кравцов, уехавший по окончании сезона в «Рейнджерс». Но в плей-офф у «Трактора» не получилось преодолеть первый раунд — «Салават Юлаев» оказался сильнее (4-1).

В межсезонье челябинский клуб обозначил свои претензии на статус топ-клуба. «Трактор» увеличил финансирование и подписал Владимира Ткачева, Теему Пулккинена и Альберта Яруллина — одних из лучших игроков среди тех, кто выходил на рынок свободных агентов. При этом у челябинцев достаточно места под потолком зарплат. По информации «СЭ», суммарная платежная ведомость «Трактора» — 739 млн рублей.

Зарплаты игроков «Трактора».

Команда без слабых мест

Состав «Трактора» укомплектован максимально равноценно. Средняя зарплата вратаря (речь только о тех, кто по возрасту попадает под потолок зарплат) — 32,5 млн рублей, нападающего — 33,5, а защитника — 34 млн рублей в год. И в межсезонье в Челябинске подумали об укреплении всех линий.

Начали с нападения, потратив аж 140 млн рублей на Ткачева и Пулккинена. На первый взгляд кажется, что «Трактор» переплатил за игроков, которых сложно отнести к главным звездам лиги. Но свободные агенты не горят желанием ехать в Челябинск — при прочих равных они выберут Москву, Санкт-Петербург или Казань. Единственный выход — заманивать деньгами. И даже это не гарантия успешного исхода переговоров. Например, Станислав Галиев выбрал московское «Динамо», хотя в «Тракторе» ему предлагали зарплату существенно больше.

Главным приобретением в защитной линии стал, конечно же, Яруллин, уход которого особенно болезненно восприняли в «Ак Барсе». Местный воспитанник, всегда признававшийся в любви к Казани и работавший волонтером в родном городе во время пандемии, ушел к конкурентам по конференции. Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин даже признавался в интервью «СЭ», что хотел вернуть Яруллина. Но на ближайшие три года Альберт — игрок «Трактора». И их пару со шведом Пилутом уже сейчас можно назвать одной из лучших в лиге.

Вратарскую линию усилил Эмиль Гарипов, который никак не может найти себя после ухода из «Ак Барса». В «Авангарде» он выглядел неплохо, но по ходу прошлого сезона в клубе ему предпочли чеха Грубеца и, как выяснилось, не прогадали. В московском «Динамо» же Гарипов был третьим вратарем после Бочарова и Еременко. На предсезонке Эмиль сыграл лишь один матч, но пока у него роль бэкапа — железным первым номером будет Роман Вилл. Впрочем, подписание Гарипова отлично подходит под еще одну концепцию трансферной политики «Трактора».

Новички с кубковым опытом — работа под плей-офф

Сразу пять новичков «Трактора» выигрывали Кубок Гагарина — очевидно, что руководство челябинцев намеренно приглашало игроков с победным кубковым опытом. Ткачев, Яруллин и Гарипов побеждали с «Ак Барсом», Стась — с «Авангардом», а Потапов — с обоими клубами. При этом выигрывали кубок и защитник Манухов («Ак Барс», 2018), и нападающий Калинин (ЦСКА, 2019), а Пулккинен побеждал в АХЛ.

Стась и Потапов должны стать ключевыми сдерживающими нападающими — в «Авангарде» они играли важную роль. Суммарно они обошлись «Трактору» не так дорого — в 50 млн рублей в год. Но при этом челябинцам пришлось дать обоим достаточно длительные контракты: Потапову — на два года, а Стасю — аж на три. Но «Трактор» неспроста сделал ставку на опыт — ключевые игроки находятся в самом расцвете (28-30 лет), и за кубком нужно идти прямо сейчас, а не выстраивать команду на долгую перспективу.

При этом и с молодежью в «Тракторе» порядок. На предсезонке зажгли вернувшиеся из Северной Америки в родной клуб Виталий Абрамов и Никита Тертышный, ставший в прошлом сезоне лучшим в ВХЛ. Возвращение Гики не позволит Тертышному начать сезон в топ-6, но и стабильное место в третьей тройке — неплохо для форварда, которому раньше в «Тракторе» не доверяли.

Выиграет ли «Трактор» кубок?

За все годы в КХЛ челябинский клуб лишь раз выходил в финал Кубка Гагарина — в сезоне-2012/13 «Трактор» уступил «Динамо» (2-4). Пожалуй, с того времени у челябинцев не было такой сильной команды, как сейчас.

Возможно, «Трактор» усилится по ходу сезона — деньги под потолком есть. Вот только и бонусы у ряда ведущих игроков команды заложены солидные — более 20 процентов от контракта, которые по регламенту не учитываются в платежной ведомости.

В отличие от прошлых сезонов, на «Востоке» очевидного фаворита нет. Действующий обладатель кубка «Авангард» потерял несколько ключевых игроков, не стал сильнее и «Ак Барс». «Магнитка» и «Салават» же уступают челябинцам по сбалансированности состава. И если «Трактор» выиграет конференцию, вряд ли кто-то удивится. И этим в Челябинске не будут довольствоваться.

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