Самый дорогой игрок КХЛ имеет худший показатель полезности в лиге. Ужасная ошибка канадского капитана привела его команду к поражению

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

От выступления «Салавата Юлаева» такое же впечатление, как от поездок английских футбольных команд в Азию в рамках рекламного турне. То есть приезжают мастера, против них выходят лучшие всей страны, формируются едва ли не сборные, а гости, не напрягаясь, спокойно одерживают победы. Уфимцы в последних четырех матчах поочередно вынесли «Металлург», «Трактор», ЦСКА и «Локомотив». То есть претендентов на победу в Кубке Гагарина, по крайней мере каждый из этих клубов мечтает в апреле устроить чемпионский парад. При этом обыгрывали соперников по-разному. Сносили с пути конкурентов по конференции, с западными коллективами получалось не так ярко и весело, но поражала мощь, которую демонстрировала команда в концовке встреч. Они спокойно держали на расстоянии ЦСКА, а ярославцам позволили быть в хорошем настроении до 57-й минуты. В лучшие дни команды Игоря Никитина не упускали преимущество в две шайбы за такое короткое время. Особенно поразил Тему Хартикайнен. Финский легионер до 59-й минуты всерьез претендовал на звание худшего игрока матча, а потом вдруг проснулся, сравнял счет, показав, что следить за ним — бесперспективное занятие. Уж один момент он для себя найдет.

Несмотря на результат, ярославцы понравились. Хоккей Игоря Никитина и Дмитрия Юшкевича весьма специфичен, невозможно быстро научиться тому, что хотят видеть эти тренеры, так что какое-то время уйдет на то, чтобы игроки привыкли к требованиям. И не просто привыкли, но и держали концентрацию до последних минут. Пока уроки даются тяжело. Но вы не забывайте, что Игорь Никитин и сам не знает, каким тренером является. Кубок-то он выиграл, когда никакого потолка зарплат не было, а в ЦСКА было шесть «пятерок». Ему тоже нужно привыкнуть к тому, что нельзя держать в команде 12 форвардов и 8 защитников высокого уровня.

Поражение

«Динамо» продолжает терять очки. Если раньше все верили в схему, что бело-голубые обыгрывают средних или слабых соперников, а уступают только серьезным клубам, то накануне произошел сбой. Команда Алексея Кудашова проиграла «Витязю» на своем льду, причем уступив по делу. Не очень нравится, как тренер ведет себя на пресс-конференциях. Он совершенно ничего не объясняет, огрызается, не скрывает раздражения от вопросов. Тут его вывел из себя вопрос про Александра Петунина. Мол, что же он в третьем звене играет. Кудашов вдруг стал вспоминать старые обиды. И причины поражений, по версии тренера, сводятся лишь к сложному календарю.

Все верно, расписание непростое. Но ведь позади и тяжелые сборы, когда первые две недели хоккеисты «умирали», не понимая, для чего все это нужно. А им объясняли, что как раз для того, чтобы нормально перенести тяжелый осенний этап, когда у всех клубов будет сложный календарь. Не могу отделаться и от мысли, что сказывается и легализация Андрея Сафронова в системе «Динамо». Проблемы начались сразу, как только объявили о его должности. Тут же начались какие-то странные кадровые решения, типа приглашения Антона Ведина, провалившегося в «Сибири». Да и отсутствие новичков — это тоже результат работы. Но для «Динамо» это типичная ситуация. Когда в спортивной части все хорошо, то тут же появляются люди, горящие желанием поруководить. Затем виноватыми делают игроков, тренеров, кого угодно. Пока для «Динамо» ничего страшного не произошло. Но от восьмого места его отделяет всего 4 очка. Это еще не звонок, но слабый сигнал, что пора меняться.

Разгром

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис должен быть оштрафован за то, что не пошел на пресс-конференцию после поражения от «Северстали». Мы все понимаем: нет никакого желания, перенервничал, но работа тренера заканчивается не после сирены. Это все равно что специалист ушел бы с матча после второго периода. Да и надо уметь держать удар. Посмотрите на Андрея Мартемьянова в «Сибири». Он даже после самых обидных поражений приходит и отвечает на любые вопросы. Дело ведь даже не в ответах. Игроки все это видят, анализируют и понимают, у кого внутри есть стержень, а кто уже поплыл.

На самом деле, нет ничего странного в том, что команда из Казахстана играет так плохо. Нельзя же сказать, что совсем провал. Юрий Михайлис дважды обыгрывал СКА, по разу «Авангард» и ЦСКА. Но проблемы вполне понятные. Этим летом потеряли практически все среднее звено, тех парней, которые вроде бы не выделялись прекрасной статистикой, но были скелетом команды. Найти хорошего легионера вместо того, кто выбрал более выгодный контракт, гораздо легче, чем с нуля формировать два с половиной звена. Плюс не забывайте, что «Барыс» должен думать о сборной, а денег у клуба не так уж и много, ведь многие ушли не на фантастические контракты, а за стабильностью. То есть Михайлиса-то и обвинять не в чем. Больше вопросов к менеджерам, которые держат бессмысленных Фрэттина и Берглунда, приглашают Томаса и Куника. И, по-хорошему, надо строже спрашивать с Дица, который, являясь самым дорогим игроком КХЛ, имеет худший показатель полезности в лиге. Именно его ужасная ошибка стала решающей во вчерашней встрече с «Северсталью».