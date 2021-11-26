Два суперхоккея в один день. Возвращение Гусева на звездный уровень и камбэк «Магнитки» с 0:4

Триллеры в Магнитогорске и Казани украсили регулярный чемпионат КХЛ.

Камбэк «Магнитки»

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 Б (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Суворов — 3 (Стремвалль), 10:44 — 0:1. Демков — 3 (бол., Бек, Альмквист), 13:19 — 0:2. Альмквист — 3 (Стремвалль), 24:52 — 0:3. Граовац — 7 (Алистров), 36:18 — 0:4. Лайпсик — 11 (Никонцев, Земченок), 43:14 — 1:4. Кошелев — 7 (Минулин, Хультстрем), 49:23 — 2:4. Майе — 11 (Земченок, Голдобин), 52:37 — 3:4. Зернов — 8 (Чибисов, Хультстрем), 58:40 — 4:4.

Победный буллит: Карри.

Вратари: Олкинуора (Кошечкин, 24:52, 58:19 — 58:40, 65:00) — Рыбар (65:00).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 33 (5+11+16+1) — 24 (7+14+1+2).

Судьи: Франо, Щенев.

25 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 1412 зрителей.

Последние дни КХЛ дарит болельщикам настоящий праздник хоккея. Не успели все отойти от перестрелки московского «Динамо» и «Трактора», когда челябинцы вернулись в игру с 1:5, как «Магнитка» решила превзойти подвиг географических соседей. Если черно-белые упустили победу в овертайме, то «Металлург» совершил сумасшедший камбэк с минчанами и забрал важные два очка на буллитах. «Сталевары» пощекотали нервы болельщикам, во второй раз за клубную историю отыгравшись по ходу матча с 0:4.

Положение минского «Динамо» осложняет плотный календарь. Шесть последних матчей, два из которых на выезде, белорусы провели за 11 дней. Постепенно команда восстанавливается после болезни, но тяжелое расписание сказывается на результатах. В Магнитогорске два периода для минчан все складывалось удачно. Получилось реализовывать моменты у чужих ворот, надежно действовал голкипер Патрик Рыбар, минимум ошибок в обороне. После третьей шайбы Адама Альмквиста тренеры «Металлурга» заменили завалившего матч Юху Олкинуору на Василия Кошечкина. Рокировка и переданный команде импульс сказались не сразу. До второго перерыва минчане довели счет до неприличного — и казалось, что у хозяев нет шансов на спасение.

После матча Илья Воробьев признался, что в раздевалке привел пример «Трактора», который отбился с 1:5. Хоккеисты «Магнитки» прониклись посылом главного тренера и за 20 минут перевернули матч. Минчане надломились психологически и не смогли хладнокровно сыграть по счету, когда заряженный соперник побежал вперед. Динамовцы не уступали в скорости и не просели физически. Ошибки начались из-за ментального спада — в действиях игроков пропала уверенность. Об этом на пресс-конференции сказал и наставник минчан Крэйг Вудкрофт.

Денис Зернов за 80 секунд до конца третьего периода перевел матч в овертайм.

«Магнитка» совершила чудо и на кураже взяла буллитную серию. Безупречно отыграл Василий Кошечкин, который справился с четырьмя попытками белорусов. А Семен Кошелев и Джош Карри свои шансы не разбазарили. «Металлург» показал, что умеет вытаскивать даже безнадежные матчи. Подобные победы сплачивают коллектив. А Вудкрофту с помощниками надо разобраться, как вернуть команде психологическую стабильность и уверенность в собственных силах.

Феерия Гусева и Кузьменко

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы: Кузьменко — 14 (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41 — 0:1. Бурдасов — 14 (бол., Кузьменко, Гусев), 26:54 — 0:2. Робинсон — 2 (Гусев, Моисеев), 34:16 — 0:3. Дыняк — 6 (Воронков, Журавлев), 35:39 — 1:3. Кэмпфер — 6 (бол., Зарипов, Кагарлицкий), 37:25 — 2:3. Уил — 9 (Юдин, Лучевников), 44:27 — 3:3. Гусев — 3 (Воробьев, Морозов), 63:09 — 3:4.

Вратари: Билялов (63:09) — Николаев (63:09).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 30 (15+8+7+0) — 38 (7+15+12+4).

Судьи: Бирин, Оленин.

25 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 4311 зрителей.

СКА в последние недели не критиковал только ленивый. Основания для этого были как никогда весомые. Шесть поражений подряд — антирекорд клуба в кахаэловской истории. Сложно поддающиеся объяснению командировки в Высшую лигу некогда претендентов на Олимпиаду-2022 Ивана Морозова и Кирилла Марченко. Безумная ротация состава, которая не приносит результат. Казалось, что проще найти черную кошку в темной комнате, чем логику в тренерских решениях армейцев.

Закольцевалась серия неудач безыдейным поражением от прямого конкурента — ЦСКА. Московские армейцы нокаутировали соперника за восемь минут первого периода, а в оставшееся время не позволили задуматься о камбэке. Правильную реакцию на болезненное поражение мы увидели позавчера в Нижнекамске. СКА в ярости не оставил шансов «Нефтехимику» (2:8), а важные (в большей мере для себя, а не для командного результата) голы забили Марченко, Гусев и Кузьменко. Выезд для питерцев продолжился в Казани, где Никита и Андрей стали главными героями увлекательного матча. «Ак Барс» спасся в стиле «Трактора» и «Магнитки», но армейцы дожали соперника в овертайме.

Гол-дня казанцам положил Кузьменко, который заставил заулыбаться на скамейке даже сдержанного Валерия Брагина. Андрей оставил в дураках двух соперников и метко бросил в верхний угол. За форвардом вовсю присматривают скауты НХЛ — такими шедеврами нападающий точно повысит свои заокеанские котировки. 30 апреля у Кузьменко заканчивается контракт с армейцами, и учитывая интерес из Северной Америки, высока вероятность, что СКА летом потеряет одну из самых ярких звездочек.

Не менее роскошной получилась передача Андрея на забросившего вторую шайбу Антона Бурдасова.

Шикарный пас от Кузи и не менее шикарный бросок Бурди! Это гол, это большинство и это 2:0! pic.twitter.com/kjVmxdZQy2 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 25, 2021

СКА контролировал ход матча, а гол Мэта Робинсона, как казалось, только приблизил армейцев к уверенной победе.

Никита миллиметровщик Гусев третью закатывает! Особенно оценим пас Моисеева. 3:0 ведем в Казани! #АКБСКА pic.twitter.com/7O39FNU7Cx — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 25, 2021

Но «Ак Барсу» удалось выбраться из тяжелого положения. Начал камбэк энерджайзер Никита Дыняк.



Вовремя проснулось большинство — Кэмпфер идеально попал от синей линии.

А сравнял счет получивший немало критики в свой адрес на старте сезона Джордан Уил.

Победную шайбу в овертайме оформил Никита Гусев, продливший результативную серию до двух матчей. До этого экс-форвард «Флориды» и «Нью-Джерси» отличился лишь однажды за 13 игр.

Перестановки в звеньях — логичная реакция тренеров СКА на голевое затишье капитана. Гусева определили к более тонкому центру Михаилу Воробьеву, с которыми они нашли неплохую химию. В четверг именно уфимец хитро скинул шайбу Никите перед тем, как он заходил на свой 150-й гол в КХЛ, который принес СКА важные два очка.

Воздержусь от глобальных выводов, но глупо спорить, что Гусев постепенно возвращается на высокий уровень и готов вести команду за собой.