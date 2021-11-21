Пять поражений подряд, кандидатов на Олимпиаду ссылают в ВХЛ, ротация сводит с ума. Что происходит в СКА?

Чемпионство с таким подходом выиграть будет очень сложно.

Пять поражений подряд — вроде бы еще не повод для серьезных перемен. Почти все соперники угодившего в черную полосу СКА на этом отрезке находились в отличной форме. Нынешний чемпионат — самый конкурентный за многие годы, поэтому никто не избегает спада.

Армейцы повторили свой антирекорд КХЛ двухлетней давности, когда не могли выиграть столько же матчей при Алексее Кудашове, но сохраняют место в лидирующей группе на «Западе». Однако в воскресенье петербуржцам предстоит сыграть в Москве с набравшим ход ЦСКА. Очередная неудача в матче с принципиальным соперником наверняка взбудоражит умы в руководстве петербургского клуба.

Со стороны кажется, что игровые проблемы кроются не в провале по «физике», не в травмах и болезнях, не в потере тренерским штабом ситуации в раздевалке, не в системных проблемах с организации игры, не в короткой скамейке. Обычно именно эти причины приводят к глубокому кризису.

Применительно к СКА его без оговорок следует отнести к категории рукотворных. Когда в последнем матче в ведущих парах внезапно появляются защитники Лисов (27 лет, 2 игры в КХЛ за три с половиной последних сезона) и Камалов (26 лет, новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сочи» за время выступления в КХЛ), то найти рациональное объяснение происходящему нельзя. Это лишь безумная прихоть. Если изучить количество различных сочетаний звеньев в течение чемпионата, то на этом фоне генератор случайных чисел покажется более предсказуемым механизмом.

Отыскать логику в решениях штаба СКА нельзя, как и получить конкретный ответ, поскольку все заканчивается на обтекаемой формулировке «мы так решили». Масштабный полигон для экспериментов, устроенный руководством клуба, четко дает понять, что виновника происходящего стоит поискать в зеркале.

Стабильность команды и правильные взаимоотношения внутри коллектива — важные факторы для претендента на титул. Только в последние недели СКА приобрел кучу новичков (Гусев, Лехтонен, Волков, Комаров, Камалов, Седов), что можно оценить и как недоверие к уже имеющейся группе хоккеистов. Не стоит забывать и про большие перемены в межсезонье. Избавиться от малопочтенной характеристики за авторством Павла Дацюка, первым придумавшим про «команду-ротацию», в ближайшее время будет сложно. Обычная человеческая психология, умноженная на спортивный эгоизм, часто приводит к печальным последствиям. Откуда взяться готовности биться друг за друга, если лица в раздевалке и на тренировках постоянно меняются?

В последние годы СКА придерживался спорной, но понятной концепции и активно занимался интеграцией молодежи в основной состав. Изначально эта ставка казалась рискованной. В Санкт-Петербурге по возможности аккумулировали лучших юниоров страны. Они рано или поздно захотят попробовать свои силы в НХЛ, причем не факт, что задержатся до того момента, как полностью раскроют свой потенциал на родине. Удалось оставить надолго только Гусева и отчасти Шестеркина.

Более молодые парни ждать уже не хотят, не продлевают контракты с клубом и готовы улететь из золотой клетки, какие бы блага им ни сулили. Ранее непоследовательные действия по отношению к Подколзину, сейчас — к Марченко, Морозову, Аскарову и Бардакову можно объяснить только их нежеланием оставаться в СКА. Поверить, что в какой-то момент все разом сбавляли требования к себе, очень трудно. Еще недавно те же Морозов и Марченко всерьез рассматривались в качестве претендентов на поездку в Пекин в случае отказа НХЛ. Теперь они совершенствуют мастерство на выезде в Верхней Пышме, играя в ВХЛ.

Петербургский клуб пылесосит кадры вовсю, переманивая юных талантов еще на уровне школы, но применительно к основному составу до недавнего времени сохранялась относительная умеренность. Главной команде по объективной причине сложно переварить все таланты — количество мест ограничено.

Ранее молодых игроков старались вводить дозированно. Этот подход работал. В прошлом сезоне из-за разбушевавшегося коронавируса шансы получили чуть ли не все перспективные игроки системы. Многие из них на эмоциях и желании проявили себя неплохо. Похоже, именно тогда и произошел окончательный переворот в сознании клубных боссов и их окружения. Хотя на серьезном профессиональном уровне молодежь способна лишь помочь более опытному ядру команды, а не вести его за собой. Исключения крайне редки и касаются только талантов выдающегося уровня.

Можно сколько угодно идти против здравого смысла, пытаясь доказать, что кроме тебя не прав весь остальной мир. Опыт убеждает в обратном. Побеждают последовательность и постоянство. Пока в СКА этого не поймут, чемпионства будут доставаться другим.