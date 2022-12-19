Главный талант России переходит из СКА в другой клуб. В чем смысл?
Главный молодой талант отечественного хоккея Матвей Мичков едет в «Сочи». Это лучшее, что могло случиться с ним в настоящий момент. После того как он разрывал ВХЛ, набирая в среднем больше очка за игру и регулярно забивая в составе «СКА-Невы», стало понятно, что держать его уровнем ниже и дальше будет преступлением. Расти в мастерстве на этом этапе Мичков может, только играя против сильнейших. Форвард созрел для игры в КХЛ.
Состав южан более чем скромен, а команда по объективным причинам уже не решает серьезных задач, безнадежно отставая от зоны плей-офф на «Западе». Когда-то в похожей ситуации вышли на новый уровень в Новокузнецке Сорокин и Капризов, которые сейчас стали суперзвездами в НХЛ. Панарин, прежде чем засверкать в СКА, получал важный опыт во взрослом хоккее в «Витязе». Подмосковная команда тогда о плей-офф могла только мечтать. Гусев прошел через «Амур» и «Югру» на пути к тому, чтобы стать одним из самых ярких игроков в истории КХЛ.
СКА всегда ставит большие задачи, что затрудняет адаптацию молодых игроков в КХЛ — им надо получать больше практики и не бояться ошибаться. В «Сочи» на Мичкова такого давления оказываться не будет. Это должно ему помочь раскрыть свои таланты.
Его ввод в основной состав СКА и привлечение в первую сборную год назад выглядели скорее искусственной мерой, чем оправданным на сто процентов решением. В игре юниора было достаточно слабых мест, чтобы сразу застолбить за собой позицию в основном составе топ-клуба. Однако иногда надо действовать смело и рисковать, чтобы по максимуму получить дивиденды. Контракт Мичкова действует до апреля 2026 года. Выйти на роль ведущего игрока в СКА у него еще будет много времени.
Травма форварда, полученная на летнем турнире в Сочи в столкновении с опытным защитником Алексеем Емелиным, заставила усомниться в ближайших перспективах форварда. Однако слышать осторожные высказывания со стороны босса армейцев Романа Ротенберга в адрес Мичкова было несколько странно. Ведь именно он сделал все, чтобы одаренный мальчишка оказался в Санкт-Петербурге.
Ротенберг сохранил прежнюю импульсивность, но по мере обретения опыта — как тренерского, так и жизненного — стал действовать более продуманно. В его шагах логика теперь видна даже издалека. Например, летом, когда СКА выменял у «Спартака» защитника Никишина, за него отдали кучу интересных молодых игроков. Ротенберг перестал цепляться за каждого перспективного юниора, понимая, что ни один клуб не способен переварить всех талантов.
В случае с Мичковым было принято идеальное решение для всех сторон. Возможно, его следовало осуществить даже раньше. Введение института аренды в КХЛ — вопрос по-прежнему дискуссионный, поскольку решает по большому счету одну задачу и помогает только клубам с огромными возможностями. Примеры Лихачева, Гребенкина, Федотова убеждают, что молодые игроки получают больше шансов для индивидуального роста. Мичков — будущее российского хоккея на годы вперед, поэтому задача сделать из него суперзвезду не менее важна, чем текущие проблемы СКА и «Сочи».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|42
|34
|8
|71
|2
|Локомотив
|41
|25
|16
|56
|3
|ЦСКА
|39
|25
|14
|55
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|Динамо М
|40
|21
|19
|49
|6
|Спартак
|41
|20
|21
|46
|7
|Витязь
|41
|18
|23
|44
|8
|Динамо Мн
|41
|17
|24
|42
|9
|Северсталь
|40
|14
|26
|38
|10
|Куньлунь
|42
|14
|28
|32
|11
|Сочи
|39
|5
|34
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|40
|28
|12
|59
|2
|Металлург
|40
|25
|15
|54
|3
|Сибирь
|43
|24
|19
|51
|4
|Адмирал
|41
|23
|18
|51
|5
|Сал. Юлаев
|40
|21
|19
|50
|6
|Авангард
|40
|22
|18
|48
|7
|Ак Барс
|40
|19
|21
|45
|8
|Барыс
|41
|18
|23
|39
|9
|Амур
|39
|16
|23
|38
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|40
|17
|23
|35
|20.12
|19:30
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Динамо М – Спартак
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