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Сегодня, 10:00

С кем из звезд расстанется СКА? Нужно убрать еще пять человек, чтобы вписаться в потолок зарплат

СКА нужно расстаться с пятью игроками, чтобы вписаться в потолок зарплат КХЛ
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Фото ХК СКА
Невским армейцам необходимо до начала сезона сократить платежную ведомость на 170 миллионов.

Жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей год не проблема для более чем половины клубов КХЛ. Для кого-то вообще за счастье дотянуться до пола зарплат, который с нынешнего сезона составляет 405 миллионов. Но СКА к таким точно не относится. У клуба из Санкт-Петербурга другая проблема: с кем из игроков нужно расстаться, чтобы все-таки уложиться в потолок до начала регулярного чемпионата?

Евгений Свечников, Никита Гусев, Игорь Ожиганов. Свечников возвращается в Россию, Гусев перешел из СКА в «Динамо». Таблица переходов КХЛ

В начале июня армейцы превышали потолок на 300 миллионов рублей, а в какое-то время вообще приблизились к 400 миллионам. Но СКА планомерно избавился сразу от нескольких высокооплачиваемых игроков. Защитник Игорь Ожиганов и нападающий Никита Гусев отправились в «Динамо», нападающий Дамир Жафяров — в «Ак Барс», защитник Роман Рукавишников — в «Спартак». Тем не менее все проблемы еще далеко не решены.

На данный момент СКА превышает потолок на 172 миллиона рублей: это без учета контрактов нападающих Артема Швеца-Рогового, которого поместили в долгосрочный список травмированных, и Николая Прохоркина — о расставании с центрфорвардом уже объявил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Все зарплаты хоккеистов СКА — смотрите на «СЭ Деньги»

Кто еще может покинуть СКА? Понятно, что в полной безопасности статусные новички армейцев — не для того подписывали Маттсона, Толчинского, Грицюка, Сергеева, Кадейкина, Лайпсика, чтобы тут же убрать. Вряд ли могут быть претензии к ключевым игрокам команды в минувшем сезоне — защитникам Никишину, Педану, Фальковскому, нападающим Хайруллину, Хуснутдинову, Бардакову, быстро прогрессирующим Глотову и Полякову.

С большой долей вероятности покинет СКА защитник Михаил Пашнин. У 34-летнего хоккеиста солидный контракт в 45 миллионов рублей в год, а твердого места в основе не было и в прошлом сезоне. Расстанутся армейцы и с кем-то из пары Дмитрий Николаев — Владислав Подъяпольский, каждый из которых получает по 45 миллионов в год. Высока вероятность того, что покинет команду и нападающий Данила Моисеев (35 миллионов рублей в год).

Суммарно трое хоккеистов получают 125 миллионов, и этого явно недостаточно, чтобы попасть под потолок. Есть вероятность, что в «Сочи» отправится кто-то из белорусских новичков команды: защитник Сергей Сапего и нападающий Владимир Алистров зарабатывают по 40 миллионов рублей в год. Но такие меры могут не понадобиться: в ближайшее время ряд игроков могут подписать новые контракты с понижением зарплаты.

Роман Ротенберг. У СКА есть все, чтобы выигрывать кубки. Остался один фактор, который может этому помешать

Первым уже стал центрфорвард Михаил Воробьев, слухи об уходе которого ходили давно. И если несколько партнеров последуют его примеру, то потери СКА ради соблюдения регламента не будут такими уж серьезными. Без двух игроков ротации и третьего вратаря вполне можно провести сезон.

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