«Трактор» и «Автомобилист» будут в финале? Прогнозы «СЭ» на третий раунд плей-офф
2 апреля матчем «Локомотива» против «Трактора» в Ярославле стартует третий раунд плей-офф КХЛ. Пара «Металлург» — «Автомобилист» вступит в борьбу днем позже в Магнитогорске. Есть ли фавориты в этих противостояниях и кто выйдет в финал? Авторы «СЭ» дают свой прогноз.
«Локомотив» — «Трактор»
Прогноз «СЭ»: 2-4
«Трактор» уже удивил всех в этом плей-офф, выбив поочередно из борьбы за Кубок Гагарина «Салават Юлаев» и московское «Динамо». «Локомотив» выглядит более цельным и сбалансированным коллективом, но что мешает челябинцам преподнести еще один сюрприз
За «Трактор» и куда большее время для восстановления: команда Алексея Заварухина разобралась с динамовцами за четыре матча, в то время как «Локомотив» с «Авангардом» провели семь игр. Ярославцы могли завершать серию раньше, но, поведя со счетом 3-1, не сумели совладать с нервами. В какой-то момент показалось, что вернулся тот самый «Локомотив», что из года в год робел перед ЦСКА. Но в решающий момент ярославцы сыграли практически идеально.
В шикарной форме ударное звено «Локомотива»: Максим Березкин набрал в серии с «Авангардом» 8 (4+4) очков, Артур Каюмов — 7 (2+5). Очень уверенно играет Даниил Исаев. Но у «Трактора» на это есть свои козыри. Не менее ярок, чем Исаев, канадский вратарь Фукале, ставший настоящим лидером команды в раздевалке. Впереди зажигают Бурдасов, Шабанов, Дер-Аргучинцев, а к третьему раунду должен полностью восстановиться ключевой защитник Телегин.
Главный фактор, который может сыграть за «Трактор» в этой серии, — характер. Именно за счет него чуть не вытащил серию с «Локомотивом» «Авангард». У челябинцев куда больше мастеров с победным опытом: Антипин, Дронов, Блажиевский, Яруллин, Бурдасов, Юртайкин, Калинин, Ткачев уже поднимали над головой Кубок Гагарина.
«Металлург» — «Автомобилист»
Прогноз «СЭ»: 3-4
Команды встречались в прошлом плей-офф, и тогда серия первого раунда осталась за «Металлургом». За год «Магнитка» сильно изменилась: новый тренерский штаб во главе с Андреем Разиным, много молодежи в составе. «Автомобилист» в свою очередь точечно усилился и сейчас готов исправиться за прошлогоднее фиаско. В пользу екатеринбуржцев говорят большее время на восстановление, опыт лидеров и зрелость коллектива.
Команда Николая Заварухина за пять матчей отправила в отпуск СКА и получила дополнительный отдых, пока «Магнитка» билась со «Спартаком». «Автомобилист» строит игровую модель на простых принципах: порядок в обороне, быстрые контратаки, классная реализация моментов. Против молодого «Металлурга», в игре которого многое зависит от эмоций и куража, хладнокровие «Авто» может сыграть ключевую роль.
В том, что серия затянется, сомнений почти не возникает. «Магнитка» прилично закалилась за время плей-офф, особенно если вспомнить тяжелые игры с «Амуром». «Автомобилист» выбил двух грандов — «Ак Барс» и СКА — и по-прежнему не проигрывает в гостях. И все-таки на дистанции опыт команды Заварухина должен перевесить молодость и задор «Магнитки». Верим в семь матчей и проход Екатеринбурга в финал Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -