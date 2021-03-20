Судейская ошибка в овертайме «зеленого дерби» повлияла на исход? Разбираем эпизод

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Ак Барс» дожимает

«Ак Барс» переезжает в Уфу, ведя в серии 2-0, и уже вряд ли упустит это преимущество. Да, выиграли лишь в овертайме, но ведь победили. Снова ничего не дали создать звену легионеров, а остальные, видимо, во время регулярного чемпионата разучились определять исход встречи. Больше в этой игре поразила судейская ошибка, которая, кстати, повлияла на результат. Нет, конечно, не судьи мешали Тему Хартикайнену забивать, а Маркусу Гранланду раздавать передачи. Арбитры вообще отработали идеально 62 минуты. Но как можно было не заметить, что Дмитрий Воронков специально стянул шлем с Григория Панина? Раз уж начали два хоккеиста копошиться, то надо было сразу обращать на это внимание, да, кажется, что один из главных рядом находился. Но почему-то никак не среагировали. В итоге Панин побежал меняться, у игроков «Ак Барса» появилось численное преимущество, и они его реализовали. Если бы не этот момент, то мы даже и не вспомнили бы, что на площадке были Алексей Белов и Эдуард Одиньш. Они работали настолько четко и незаметно, что следить за ними не было никакой необходимости. И тут такой ляп, иначе и не скажешь.

Конечно, уфимская команда имеет право возмущаться, но будет глупо, если они совершат ошибку «Автомобилиста» и сосредоточатся только на этом. Все-таки тогда шла 62-я минута, а за это время отличился лишь Петр Хохряков. Если «Ак Барс» ничего не должен был менять после первого матча, то мы ждали каких-то идей от Томми Лямся, но не увидели их. Замена Эдуарда Гиматова на Артема Пименова — это не совсем то. Но что сделает финский тренер? Напомнит иностранцам, что от них зависит успех? Так они и сами знают. Разобьет тройку? Это слишком рискованно, да и для этого нужны успешные эксперименты во время сезона. Печально, что российские хоккеисты, кроме Петра Хохрякова (его как раз за отсутствие голов никогда не ругают), ничего не сделали в атаке. Где там Александр Кадейкин, которого ждут в «Детройте», или Родион Амиров, мечтающий о «Торонто»? Или они думают, что в НХЛ будет легче?

Показали класс

Вот мы и увидели страшный ЦСКА. Не ту осторожную команду, в которой хоккеисты боятся нарушить правила Игоря Никитина и предпочитают выжидать, а других армейцев, настоящих претендентов на Кубок Гагарина. После второго матча с «Локомотивом» у меня создалось впечатление, что Никитин специально не разрешал вот так играть. Мол, никто не должен был видеть подлинный армейский коллектив, а в финале бы это стало козырем, от которого бы обалдел соперник из Восточной конференции. До решающей серии планировалось дойти прежним стилем, когда команда наносит два броска за три периода, блокирует 50 бросков, но побеждает 1:0.

Все карты спутала победа ярославского клуба. Нужно было поставить соперника на место, и это удалось. Андрей Скабелка после второй шайбы взял тайм-аут, но он не принес успеха. Таких мощных и злых армейцев не видел давно, пожалуй с серии против «Авангарда» в Балашихе. Что же будет дальше? Мне кажется, что ЦСКА все-таки вернется к своему состоянию с двумя бросками за 60 минут, но теперь им будет гораздо легче. Игроки «Локомотива» уже знают, что злить армейцев плохо, и будут осторожничать. На легионеров ярославского клуба надежды мало. Как только начались серьезные проблемы, Андре Петтерсон сразу превратился в котенка, завершив игру с показателем полезности «минус 2». Совершать подвиги в плей-офф в его планы не входит, а Ярославль в них очень нуждается.

Изменение

То, что Николай Заварухин не останется в «Сибири», — вопрос решенный. С ним даже не проводили консультации по поводу нового контракта, его не рассматривали на новый сезон, что, конечно, должно быть обидно для тренера: прошлый-то у тренера получился, а в нынешней неудаче, как мы говорили неоднократно, вина менеджеров не менее весомая. Непонятно, правда, зачем ему работа в «Автомобилисте», если правда то, о чем пишут. Быть помощником Андрея Мартемьянова — это одно. У этих людей одно понимание хоккея, один взгляд на вещи. Но чем поможет Заварухин Питерсу, я ума не приложу, да еще и без идеального английского.

Идея «Автомобилиста» совсем непонятна, до конца не продумана, но теперь-то мы понимаем, что это фирменный стиль екатеринбургского клуба. Анализировать последствия поступков там не умеют, да и не хотят. В «Сибирь» же рассматривается Андрей Мартемьянов. Он соответствует критериям Кирилла Фастовского — российский тренер, не слишком опытный, но амбициозный, с неплохим резюме. Теперь-то никто не будет спорить, что при нем команда из Екатеринбурга выглядела лучше? Плюс Мартемьянов выводил в плей-офф «Амур», а это достижение. Но пока стороны не договорились, контракта нет, все может измениться, и о том, что может получиться из этого союза, мы поговорим позже. Радует, что хоть в Новосибирске уже рассматривают нормальных тренеров, раньше на шорт-лист клуба без боли было нельзя смотреть.