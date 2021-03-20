В матче со СКА «Динамо» боялось собственной тени. Забило «ноль» и проиграло из-за глупого удаления своего лидера

Теперь счет в серии равный (1-1).

Кубок Гагарина-2021. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Марченко — 2 (бол., Вей, Ожиганов), 57:42 — 1:0.

Вратари: Хелльберг — Бочаров (59:08).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 31 (8+15+8) — 24 (10+6+8).

Судьи: Раводин, Ромасько.

20 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии 1-1.

СКА ввел новые силы

Павел Дацюк говорит редко. Зато смачно. Несколько лет назад, когда он выступал за СКА, его фраза о команде «Ротация» стала мемом, который не забывается. В плей-офф надо всегда удивлять соперника, но масштабные перестановки в составе армейцев обычно воспринимаются как будничная мера. Словно дело касается шахматной партии, требующей каждый раз новых ходов.

Руководящий штаб хозяев во второе звено вернул из запаса своего лучшего бомбардира в регулярном чемпионате Ткачева, в ворота отправил шведа Хелльберга, в четвертую тройку — Каменева и Швеца-Рогового, в оборону — Белова, также снова объединил вместе трех молодых талантов Подколзина, Морозова и Кузьменко. О том, почему со скамейке исчез тренер Владимир Потапов, отправленный в команду МХЛ СКА-"Варяги», и на его месте появился другой специалист из клубной системы — Алексей Бабинцев, понять можно, только вспомнив слова Дацюка. При кажущемся сюрреализме решений перемены непосредственно в составе выглядели логичными. Странно, что в прошлой игре СКА себе на беду пустился в эксперименты.

Динамовцы временно остались без Кагарлицкого, который получил повреждение в прошлой встрече. Переведенный вместо него в ударное звено Тарасов смотрелся там органично. С Шипачевым и Яшкиным он часто выходил в прошлом сезоне, поэтому прекрасно знает, как подстроиться под звездных партнеров. Пять бросков в створ чужих ворот — это уровень. Для кубкового матча обе команды действовали более чем раскованно. Моменты, пусть и не стопроцентные, возникали и у «Динамо», и у СКА. Отдать предпочтение кому-то одному было сложно. В пользу армейцев свидетельствовало отсутствие обреченности и старание не упрощать игру, сбиваясь на примитивные решения. Было жаль, что не сумел забить Марченко, который по дороге к воротам Бочарова издевательски «отправил в буфет» опытного финна Хиетанена. Динамовский голкипер умело перекрыл шайбе дорогу в сетку — иначе бы вышел гол-шедевр.

Второй период получился менее живым, несмотря на то что СКА и «Динамо» почувствовали вкус к позиционным атакам. Остроты в атакующих действиях не доставало в первую очередь бело-голубым, которых в стратегическом плане две «баранки» на табло вполне устраивали. Армейцы пару раз были близки к тому, чтобы забить. Бочаров сохранял спокойствие и без проблем справлялся со всеми угрозами. Общий фон отдельные эпизоды не меняли. Оставалось лишь вспомнить о старом-добром клише — «кто забивает первым, тот и побеждает». В пяти предыдущих играх соперников в нынешнем сезоне этого простого правила неизменно придерживались именно динамовцы.

Осторожность преобладала в действиях игроков настолько, что даже в большинстве гости выглядели не столь опасно, как в равных составах. Ткачев, находившийся не в своей тарелке, ошибся, потерял шайбу на чужой синей линии, что привело к выходу Шипачева «один в ноль». Капитан бело-голубых переиграть Хелльберга не сумел и через несколько секунд столкнулся с Кетовым. Момент выглядел жутко. Оба игрока свалились на лед. Армеец, инициировавший контакт, получил малый штраф за удар коленом, травмировался и в компании доктора поковылял в раздевалку. Шипачев, который успел уклониться от Кетова, пострадал меньше.

Когда боязнь хоть немного рисковать переходит в трусость, то шанс на плохие последствия стремительно возрастает. Сложно сказать, сколько было готово терпеть «Динамо» и лишь ждать ошибки соперника. Глупое удаление Яшкина в чужой зоне привело гостей к поражению. Марченко со второй попытки затолкал шайбу в сетку в большинстве. Такую развязку матча нельзя считать случайной. СКА не показал яркой игры, но победу заслужил.