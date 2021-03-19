«Салават» отдал все, но не получил ничего. Обиднейшее поражение в овертайме «зеленого дерби»

«Ак Барс» все ближе к выходу в следующий раунд.

Хоккей

КХЛ.1/4 финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хохряков — 2, 15:23 — 0:1. Доус — 3 (Тихонов), 29:23 — 1:1. Галиев — 2 (Галимов, Юдин), 62:19 — 2:1.

Вратари: Билялов — Метсола.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (7+9+9+2) — 25 (8+13+4+0).

Судьи: Белов, Одиньш.

19 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 2-0.

Первый матч «зеленого дерби» принес уверенную победу «Ак Барсу»: казанцы просто укатали «Салават Юлаев». На вторую игру команды вышли практически без изменений в составах — только у уфимцев Артем Пименов заменил в качестве 13-го нападающего Эдуарда Гиматова. Кто же знал, что это окажется настолько значимой заменой?

На первых минутах больше всего запомнилась травма Владимира Жаркова — в столкновении с Да Костой он ударился головой об лед, после чего отправился в раздевалку. На первый взгляд все выглядело очень страшно, остается надеяться, что с Жарковым все будет хорошо.

Казанцы больше владели шайбой, давили, но в отличие от первого матча, Юха Метсола тащил все. А туту еще защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин помог сопернику — сделал поперечную передачу на Даниила Журавлева, которую перехватил Петр Хохряков. Убежав к воротам соперника, он не стал ничего выдумывать и бросил, а Тимур Билялов взял и пропустил.

Концовку первого периода и начало второго на льду доминировал «Ак Барс». Даже первая пятерка гостей просто отбрасывалась, чтобы зацепить лишнюю секунду на паузе. Отбиваться удавалось, но тут подвел дебютировавший в плей-офф Пименов. Его передачу через центр зоны перехватил Виктор Тихонов, который тут же адресовал шайбу Доусу — 1:1.

Казанцы по инерции давили, но с началом третьего периода поняли, что рисковать нет смысла. Хартикайнен и компания спокойно могут наказать за ошибку, и лучше сосредоточиться на грамотной игре в обороне. «Ак Барс» так и сделал, перетерпел, и в итоге дотянул до овертайма. А там уже Станислав Галиев проявил смекалку и с отрицательного угла поразил ворота. 2-0 в серии — Уфе теперь нужно брать оба матча дома, иначе шансов на успех совсем мало. Дома «Ак Барс» просто уничтожает.

По игре именно «Ак Барс» доминирует в этой серии. В первую очередь, выделяется объем скоростной работы — не то, чтобы у казанцев много быстрых игроков, просто включаются они на полную мощи гораздо чаще. И хватает их надолго.