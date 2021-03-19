ЦСКА показал, кто тут чемпион. «Локомотив» был разобран за полпериода

Однако счет в серии равный (1-1) и все самое интересное впереди.

Хоккей. КХЛ.1/4 финала Кубка Гагарина

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Гилмор — 1 (бол., Шалунов), 6:32 — 1:0. Шалунов — 4 (Окулов, Мамин), 8:57 — 2:0. Светлаков — 1 (Телегин, Робинсон), 30:04 — 3:0. Коршков — 2 (Осипов, Иванов), 50:29 — 3:1. Блажиевский — 1 (п.в., Андронов, Карнаухов), 57:25 — 4:1.

Вратари: Юханссон — Паскуале (56:26 — 57:25).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (13+11+7) — 29 (11+9+9).

Судьи: Беляев, Франо.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 5627 зрителей.

Счет в серии 1-1.

После первого матча серии ЦСКА — «Локомотив» одни плевались от малого количества шайб и грозились через день выбрать для просмотра чумовое «Зеленое дерби», другие — с открытом ртом восхищенно смотрели за тем, как Никитин и Скабелка играют в хоккейные шахматы и тщательно продумывают каждый ход, третьи — просто радовались тому, что выиграла команда из нижнего посева и называли победу ярославцев сенсацией. Каждый реагирует на эту серию по-разному, но абсолютно все перед ее началом прогнозировали жесткую рубку двух систем, у которых базовые ценности во многом совпадают. Где как не здесь железобетонно должно быть семь матчей?

Изменений в составах перед второй встречей на «ЦСКА Арене» оказалось по минимуму. Из заявки «Локомотива» ожидаемо пропал Павел Красковский, получивший повреждение по ходу прошлого матча, а на месте первого центра появился Денис Алексеев, который предыдущие шестьдесят минут отпахал на краю. Нашлось место в четвертой тройке и для Артема Ильенко. У москвичей же наконец-то вышел на лед в плей-офф швед Марио Кемпе, который восстановился от травмы и заменил в третьем звене Брендана Лайпсика.

ЦСКА, как и двумя дня ранее, начал куда мощнее — при этом на этот раз хозяева с первых минут врубили максимальные скорости и очень бодро прессинговали защитников «Локомотива» за чужими воротами, иной раз не давая поднять им голову. И кажется, что к такому началу команда Скабелки оказалась не готова. Открыть счет хозяевам уже на седьмой минуте помогло удаление Владимира Ткачева. Если в прошлом матче капитан ярославцев на 50% организовал первую шайбу, здорово сыграв в отборе, то в этом уже в начале периода в чужой зоне рубанул по клюшке Богдана Киселевича и подарил армейцам быстрое большинство, которое хозяева хладнокровно реализовали усилиями Джона Гилмора.







И первого гола в матче не случилось бы, не окажись на пятачке перед Паскуале габаритного Максима Мамина, грамотно прикрывшего голкипера «Локомотива». Есть ощущение, что ЦСКА в стартовой игре не хватало именно игрока под воротами — практически все броски армейцев были открытыми, и безупречный канадец без особых проблем раз разом их отражал, а закапывать шайбу в ворота после редких отскоков перед ним попросту было некому.

Удивительно, но «Локомотив» после быстрого пропущенного начал откровенно крениться и уже через пару минут горел уже в две. Ярославцы практически по щелчку пальцев Игоря Никитина превратились из непогрешимой машины, которая сбоит только в исключительных случаях, в четыре аморфные пятерки, неожиданно осознавшие, что перед ними не «Йокерит», а действующий чемпион.







Иначе как объяснить то, что четыре хоккеиста «Локомотива» так легко провалились в средней зоне и оказались отрезаны одним пасом Константина Окулова на Максима Шалунова, который спокойно сблизился с Паскуале и показал у кого тут лучший кистевой в КХЛ (Антон Бурдасов наверняка завтра поспорит с этим). Ну и стоит очередной раз восхититься звеном Мамин — Шалунов — Окулов. Как только номинально вторая тройка москвичей почувствовала запах крови, она включила режим убийцы и показала Ярославлю: для того, чтобы забить, ей не нужна куча моментов.

В середине первой двадцатиминутки «железнодорожникам» стало настолько плохо, что Скабелке пришлось брать таймаут и проводить реанимационные мероприятия прямо на лавке. А окончательно ЦСКА прибил соперника уже в середине второго периода. Причем похоронную третью шайбу Андрей Светлаков забросил на исходе большинства гостей, когда Богдан Кисилевич только-только готовился выбежать из штрафного бокса. И кажется, что Паскуале, насобиравший уже целых три сухаря в этом плей-офф, посыпался синхронно со своими защитниками.







Ярославцы подарить что-то похожее на интригу смогли только за девять минут до финальной сирены — оформить второй гол в серии Егору Коршкову помог удачный рикошет от лицевого борта. После этого «Локомотив» впервые в матче начал по-настоящему закрывать ЦСКА в чужой зоне и нагружать Ларса Юханссона, однако в итоге лишь получили четвертую шайбу в пустые от Артема Блажиевского. В погоню за последним обладателем Кубка Гагарина ярославцы бросились слишком поздно.







Теперь серия с равным счетом 1-1 переезжает в Ярославль. И сейчас рефлексировать после матча, который во многом был проигран к середине первого периода, придется уже «Локомотиву».