«Магнитка» была беспомощной в атаке. У «Авангарда» хороший шанс переломить серию

Магнитогорцы уступили дома (0:3) — теперь впереди в серии уже омичи.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Зернов — 1 (Ковальчук, Комаров), 11:05 — 0:1. Буше — 3 (Стась), 49:00 — 0:2. Чинахов — 2 (п.в.), 57:07 — 0:3.

Вратари: Олкинуора (56:28 — 57:07) — Грубец.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (8+10+10) — 34 (11+16+7).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

22 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4340 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Вратарская рокировка «Авангарда» во второй игре сработала. Впервые появившийся в плей-офф Шимон Грубец провел ровный матч — ему не пришлось творить чудеса, отбиваясь от атак «Металлурга», но с ним команда победила. 38 отраженных бросков из 39 говорят сами за себя. Логично, что доверились чеху и сегодня. Грубец не играл с 18 февраля, сейчас находится в отличной физической и эмоциональной форме — что еще нужно вратарю, чтобы доказать, кто в команде номер один?

А вот замена голкипера у «Металлурга» была предсказуема. Да, Василий Кошечкин провел два классных матчах в Балашихе, но 37-летнему вратарю не помешает отдых, тем более на скамейке заскучал Олкинуора. Ставка на финна изначально смотрелась предпочтительнее: он ровнее провел регулярку, сильнее отыграл в серии с «Барысом». Однако Илья Воробьев рискнул на выезде с Кошечкиным и не прогадал, держа в запасе финского джокера, способного в любой момент подстраховать Василия.

В состав @MetallurgMgn на 3-ю игру с @hcavangardomsk вернулся защитник Егор Яковлев, который не играл с первого матча серии против «Барыса», в котором набрал 3 (2+1) очка.



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Несладко Олкинуоре пришлось уже в первом периоде. Хозяева чаще контролировали шайбу, но серьезных угроз воротам Грубеца не создали, если оставить за скобками контратаку Плотникова и Голдобина. Бросок в касание от Николая Шимон в полушпагате отразил ловушкой. Намного чаще в игру вступал Олкинуора. У «Авангарда» продолжило свое соло тройка Зернова с Ковальчуком и Толчинским. В прошлом матче Сергей забросил победную шайбу, а сегодня Денис открыл счет.

Доминирование «Авангарда» во втором периоде проявилось еще сильнее. Пользуясь ближней лавкой, гости нередко зажимали магнитогорцев в их зоне. Хватало позиционных ошибок и от «Металлурга». Если бы не пируэты Олкинуоры, на перерыв «сталевары» могли уйти с большим отставанием. Простил уральцев Ковальчук, бросивший с пары метров во вратаря. После грубой ошибки Хольма Найт остался один перед воротами, завершал с пятака Хохлачев — на все у финна был свой ответ.

Сегодня у «Магнитки» вернулся Егор Яковлев. Ведущий защитник хозяев пропал из состава после первого матча с «Барысом», в котором предположительно получил травму, когда ударил кулаком о борт, празднуя гол. У меня были небезосновательные опасения, что Яковлев будет играть осторожнее и остерегаться стыков, но они не подтвердились. Егор все так же подключался к атакам и не тушевался в силовой борьбе. Он и создал один из самых опасных моментов «Металлурга» во втором периоде, когда из убойного положения зарядил в штангу.

От каждого матча в плей-офф ждешь огня, драйва и голевой феерии. Но ради результата большинство команд упрощает игру, делая ставку на высокий прессинг и компактную оборону. Иногда, конечно, их хочется за это пожурить, но в ответ, скорее всего, услышишь ставшую мемом фразу: результат — на табло. Терпеливой тактики в третьем периоде придерживался и «Авангард». Особенно после второй шайбы Буше, которая получилась курьезной, но кто об этом сейчас вспомнит.

От отчаянных попыток расколдовать Грубеца эпизодами веяло обреченностью. Контроль шайбы и перебрасывание ее по бортам — это хорошо, но не хватало хитринки, нестандартного решения, тонкого паса на завершение. Из 28 бросков в створ реально опасные можно сосчитать по пальцам одной руки. Омичи выключили тройку Прохоркина, не давали свободного льда Мозякину и Беку. Под давлением магнитогорцы ошибались в передачах. Думаю, шальной гол мог взбодрить «Металлург», но не случилось и его.

В попытках спастись «сталевары» заменили Олкинуору на шестого полевого за три с половиной минуты до сирены. Но вместо финального штурма Чинахов поразил пустые ворота и поставил точку в матче. «Металлург» проиграл на глазах у владельца клуба Виктора Рашникова — нечастого гостя матчей своей команды в этом сезоне. Теперь ждем корректировок уже от штаба Воробьева.