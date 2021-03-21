«Ак Барс» снова сильнее «Салавата». Уфимские финны снова молчат, а у казанцев может забить любой

У «Ак Барса» лучшие чеккеры в КХЛ. Они не только закрыли легионеров «Салавата», но и забивают. Теперь казанцы — в шаге от финала Востока.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Петров — 2 (Рукавишников), 17:40 — 0:1. Кугрышев — 1 (Кадейкин, Плэтт), 20:55 — 1:1. Глухов — 2 (Билялов, Песонен), 23:42 — 1:2.

Вратари: Метсола (58:44) — Билялов (Рейдеборн, 59:39).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (4+6+8) — 19 (8+8+3).

Судьи: Оленин, Франо.

21 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8070 зрителей.

Счет в серии: 0-3.

Кого-то потеря лучшего бомбардира регулярного чемпионата и объективно самого острого игрока в атаке может сильно надломить. Но «Ак Барсу» сегодня было как будто все равно, есть Стефан да Коста или нет. Во второй игре француз получил небольшое повреждение, и тренеры решили его поберечь, что логично при счете 2-0 в серии. Но и без него казанцы выглядели ничуть не хуже, чем в первых двух матчах.

Место да Косты в первой тройке занял Артем Галимов, а его в звене с Галиевым и Воронковым заменил Бурмистров. В состав в итоге вернулся Михаил Фисенко, которого поставили к Глухову и Лукоянову — по сути, в главную тройку «Ак Барса» в этой серии. В первых двух матчах эти опытные игроки вчистую прикрыли легионерскую тройку «Салавата» с грозными Хартикайненом и Гранлундом.

Финны сбивались на толкотню с чеккерами соперника, а впереди у них не получалось ничего. Хартикайнен даже близко не исполнил того, что получилось в первом периоде у Кирилла Петрова, который в одиночку расправился с Александром Кадейкиным и Михаилом Науменковым.

Если легионеры не могут, то за дело приходится браться остальным. Вот и в начале второго периода «Салават» за собой повел Дмитрий Кугрышев.

Вот только равный счет был на табло недолго. Гости убежали в контратаку, и Песонен своевременно сделал передачу на Глухова. Михаил показал, что умеет справляться не только со сдерживающими функциями.

В тот момент, когда у «Ак Барса» может забить любой, «Салавату» остается надеяться на лидирующую тройку, но в этой серии финны не забили ни разу. Картаев, Хохряков, Кугрышев — вот авторы голов уфимцев. Лидеров «Салавата» же прикрыли начисто.

На последней минуте уфимцы устроили навал, что привело к травме Тимура Билялова. Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение основного вратаря казанцев, но и с Адамом Рейдеборном «Ак Барс» должен спокойно завершить серию. Если не в следующем матче в Уфе, то по возвращении в Казань уж точно.