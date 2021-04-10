У «Авангарда» неожиданный герой. За финал «Востока» он забил больше, чем за регулярку

Рассказываем о белорусском защитнике Кирилле Готовце.

Перед началом серии «Ак Барс» — «Авангард» казалось, что исход финала «Востока» будет зависеть от игры явных лидеров, спецбригад и банального запаса мастерства. Однако в плей-офф результат отдельно взятых матчей зачастую определяют не золотые мальчики с огромными контрактами, а простые работяги, которые в самый ответственный момент выходят из сумрака и неожиданно «решают».

В то, что команда из Омска увезет из Казани две победы, пусть и с трудом, но верилось. Мог ли кто-то представить, что после двух домашних поражений Дмитрий Квартальнов будет не думать, как нейтрализовать большинство омичей имени Константина Шафранова, а как герой известного мема лупить молотком по ноутбуку, глядя на пропущенные шайбы, и задавать простой вопрос: «Да кто такой этот ваш Кирилл Готовец?»

За предыдущие 54 игры за «Авангард» 29-летний защитник набрал всего 3 очка, а в столице Татарстана белоруса словно прорвало. В первой игре он зарядил в касание от левого борта и неожиданно для себя самого увидел шайбу в воротах Адама Рейдеборна, заставив «Ак Барс» нервничать.

А вот во втором матче 41-й номер «ястребов» забил победный гол, здорово накатив в свободную зону в правый круг вбрасывания и в касание замкнув зрячий поперечный пас от Корбэна Найта.

Воспитанник хоккейного Хогвартса и дипломированный бакалавр

Не знать, кто такой Кирилл Готовец, вы могли по одной простой причине — защитник, которому через пару месяцев исполнится 30 лет, проводит в КХЛ всего третий полноценный сезон, а до 2016 года играл исключительно в Северной Америке, неизменно приезжая в расположение сборной.

Еще в 2008-м воспитанник минской «Юности» укатил в Миннесоту, где два года играл и учился в элитарном спортивном интернате «Шаттак Сент-Мари». В США и Канаде эту частную школу называют «хоккейным Хогвартсом» — в разное время в ней учились Джонатан Тэйвз, Зак Паризе, Натан Маккиннон, Кайл Окпосо, Дерек Степан и Клейтон Келлер, а из кахаэловцев через нее прошли Брэндон Козун и Чэй Геноуэй. Даже визуально кампус с несколькими зданиями в готическом стиле в небольшом городке Фэрибо больше напоминает чье-то фешенебельное поместье, чем школу.

В начале нулевых в «Шаттаке» был и свой местный Гарри Поттер — богоизбранный 15-летний мальчик из Коул Харбора Сидни Кросби, который приезжал на северо-восток Америки, чтобы поупражняться в магии перед переходом в юниорскую лигу Квебека.

Однако, в отличие от звезды «Питтсбурга», Готовец после обучения в «Сент-Мери» и выбора в седьмом раунде драфта «Тампой» предпочел развиваться в студенческой NCAA, в которой застрял на четыре сезона в Университете Корнелла и получил американский диплом. Только, окончив полный курс бакалавра, стучаться в НХЛ уроженцу Минска пришлось не через систему «Лайтнинг», а через фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд». Получилось не очень — протиснуться в упакованную оборону чемпионской команды Джоэля Кенневилля было нереально, и в итоге Готовец после двух сезонов в АХЛ и восьми лет в Северной Америке вернулся в столицу Белоруссии, впервые оказавшись в КХЛ лишь в 2016-м.

Еще во время игры в NCAA североамериканский ресурс Hockey's future давал бывшему проспекту «Тампы» следующую характеристику: «Не самый габаритный защитник с хорошим плавным катанием и отличными навыками при игре с шайбой. Играет с необузданной энергией, иногда в ущерб правильной позиционной игре. Эффективен в большинстве, притом что его броску иногда не хватает точности. Он не уклоняется от физической игры, но иногда хватает необязательные удаления и временами уступает в борьбе из-за небольших габаритов».

Кирилл Готовец. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Неочевидное приобретение «Авангарда» оказалось удачным

По большому счету за предыдущие три сезона Готовец не так уж изменился, пусть и окончательно переквалифицировался в домоседа. А на большинство, которого у него было достаточно в NCAA и АХЛ, в «Динамо» Кирилл редко выходил даже в прошлой регулярке, изредка доедая крохи, остававшиеся от Марка-Андре Граньяни. Сезон-2019/20 в кризисном Минске белорусский защитник провалил и опустил свой показатель полезности далеко в минус (-16), но прошлой весной неожиданно для всех соотечественников ушел на повышение и оказался в Балашихе.

Зачем «Авангард» берет защитника с подозрительной статистикой, кажется, не понимал никто, однако омичи в приобретении Готовца были уверены. Как рассказал нам генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, до подписания героя серии с «Ак Барсом» клуб запрашивал отчеты на хоккеиста у скаутов и тренеров системы «Виннипега», через которую Готовец пытался второй раз пробиться в НХЛ в 2017-м:

— Летом мы провели большую селекционную работу, в том числе коллеги из «Виннипега» поделились с нами мнением об игре Кирилла. Особо отмечали, что он прекрасный партнер по команде, хороший человек, очень правильно к себе относящийся игрок. Плюс он боец, всегда выкладывается по полной, буквально выдает все, на что способен, в любом моменте матча, играет жестко, всегда готов принять силовой прием и броситься под шайбу. По большому ряду матчей, просмотренных нами, в том числе на уровне сборных, было видно, что в правильной роли в понятной ему системе он может быть полезен. Что Готовец и доказал в своем дебютном сезоне за «Авангард». Хотя надеюсь, что его лучшие матчи за наш клуб еще впереди.

Смогли бы «ястребы» найти за 15 млн рублей в год россиянина подобного амплуа — большой вопрос. Сибирский клуб не побоялся пойти на не самое популярное решение и не прогадал. В межсезонье приобретение Готовца по степени сомнительности сравнивали с подписанием его соотечественника Дмитрия Коробова, которого практически в то же время подписал «Салават Юлаев». Но если уфимцы ткнули пальцем в небо и в конце концов получили балласт, то их вечные антагонисты из Омска прощупали хоккеиста со всех сторон и приобрели действительно качественный актив за небольшие деньги. Интересно, генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков по-прежнему думает, что ему не нужна селекционная служба?