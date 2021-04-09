«Ак Барс» нашел секрет побед над «Авангардом»? В финале «Востока» выигрывают только гости

Казанцы вернули серию домой при равном счете.

Кубок Гагарина-2021. Восточная конференция. Финал. Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Глухов — 3 (Бурмистров), 5:03 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Галимов), 40:43 — 0:2. Найт — 4 (бол., Толчинский, Буше), 59:52 — 1:2.

Вратари: Грубец (57:53) — Билялов.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 32 (8+15+9) — 16 (4+7+5).

Судьи: Гофман, Наумов.

9 апреля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Счет в серии: 2-2.

В начале первого периода было стойкое ощущение, что и омичи, и казанцы вышли на лед спросонья — причем отходить им пришлось от долгой спячки, после которой какое-то время не до конца осознаешь, что происходит вокруг, и действуешь чисто на автомате за счет инстинктов. Иначе как объяснить то, что стартовые пять минут длились чуть ли не вечность и разбились на кучу пауз, а команды допускали какое-то запредельное количество брака даже при отсутствии прессинга?

Как оказалось, состояние полудрема чуть дольше продлилось у «Авангарда», который первую пропущенную шайбу привез сам себе. После того как хозяева с огромным трудом выиграли борьбу за своими воротами, Денис Зернов решил не выбрасывать шайбу по борту и зачем-то подсунул ее на пятак, где неожиданно для него появился Александр Бурмистров. В итоге центр «Ак Барса», несколькими секундами ранее проигравший свой микромомент, опередил на подборе Алексея Береглазова и простым тычком выдал голевой пас Михаилу Глухову, расстрелявшему в касание Шимона Грубеца.

Казанцы в стартовой двадцатиминутке сами себе подобную суету не наводили и играли максимально надежно, стараясь ловить команду Боба Хартли на контратаках, и, как и двумя днями ранее, могли уйти на перерыв, ведя в две шайбы. За пару минут до сирены Данис Зарипов вывел Артема Галимова и Найджела Доуса «два в одного», но канадец из убойной позиции зарядил в штангу, лишив своего капитана первого очка в этом плей-офф.

«Авангард» начал выходить из режима гибернации только во втором периоде и смотрелся в нем так же мощно и напористо, как и в предыдущем матче. И если бы не Тимур Билялов, то серия вполне могла бы вернуться в Казань со счетом 3-1 в пользу омичей. Моментами «Ак Барс» смотрелся настолько пассивным и безучастным, что позволял закрывать себя в собственной зоне и периодически поджигать собственный пятачок. А «дышать» Билялову удавалось лишь тогда, когда «ястребов» подводила дисциплина и гостям удавалось получить большинство.

Не изменилась диспозиция и в заключительные двадцать минут — «Авангард» был быстрее, грузил шайбу на пятак при первой же возможности и тут же летел ее закапывать, но стучался об стену в воротах. Однако шансов на победу омичи лишились уже в самом начале третьего периода, когда позволили «Ак Барсу» реализовать удаление Клима Костина и забить по такой игре похоронный гол.

После шального броска Галиева с нулевого угла казанцы ожидаемо стали оберегать преимущество. Впрочем, забей хозяева после фола Альберта Яруллина за десять минут до финальной сирены, и интрига вновь бы ожила. Но если во втором периоде на ушах стоял Билялов, то в третьем хоккеисты «Ак Барса» делали все, чтобы шайба не доходила до своего голкипера, и отблагодарили его за спасение кучей блокшотов. Не помогли «ястребам» вернуться в игру и пертурбации в звеньях, которые Хартли учинил по ходу матча. А великолепное большинство «Авангарда» заработало только за восемь секунд до сирены — гол Корбэна Найта только лишил Билялова заслуженного «сухаря».

Иван Богун