Возвращение в Россию или игра за копейки. Что ждет Никиту Гусева в НХЛ?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Ак Барс» приехал в Балашиху, уступая в серии, взял две гостевые игры, и противостояние начинается с самого начала, только до двух побед. Казанцы отдали многое для успеха в пятницу: игроки Дмитрия Квартальнова бросались под шайбу, ловили соперника на ошибках, но самое важное — все контролировали. Был уверен, что поражение в третьей встрече никак не скажется на «Авангарде», но накануне подмосковный клуб провел свой худший матч серии. Все валилось из рук, команда совершала грубейшие ошибки, которые были не особо характерны для них, а главное — совершенно потеряла в остроте у чужих ворот. Забили только на последних секундах матча, в большинстве, а до этого, скорее, изображали хоккей, чем играли в него.

И опять проблемой Хартли стало то, что на должном уровне действует только одно звено. Тренер в третьем периоде пытался оживить хоккеистов, сделал замены в тройках, но лучше от этого не стало. Илья Ковальчук по-прежнему тянет вниз Дениса Зернова и Сергея Толчинского, бригаде чеккеров Хартли не доверяет, а Семенов с Чинаховым и Хохлачевым не могут стабильно играть на протяжении всего матча. Хартли все перемешал, но не нашел выгоды.

Стоит отметить и «Ак Барс». Это еще Найджел Доус и Стефан Да Коста дурака валяют (не думаю, что специально, но игра у них не клеится). А остальные очень хороши. Плюс Тимур Билялов занялся своим привычным делом — он доказывает, что в нем все ошибаются, считая голкипером среднего уровня. Это великолепный вратарь, который может вытаскивать целые матчи, а сейчас у него получается изменить серию. Но особо радует, что в паре финалистов Восточной конференции совсем не скучно. Стычки, нервы, и никто не знает, как закончится следующая игра. Нет ни у кого преимущества, а для болельщиков это самое ценное.

Назначение

В Новосибирске официально объявили о том, что главным тренером команды будет Андрей Мартемьянов. Это было известно давно, но все ждали официального релиза, а то случай с московским «Динамо» убедил — возможны всякие неожиданности. То, что с Заварухиным не продлили контракт, огорчало, но новый тренер не изменит принципов команды, не повернет игру на 180 градусов. Оба специалиста придерживаются похожих принципов как на хоккей, так и на устройство команды.

У Мартемьянова больше опыта, он знает, как объединить хоккеистов, он умеет разговаривать с ними и находить ключи к любому характеру. Нужно быть настоящим болваном, чтобы Андрей Алексеевич поставил на тебе крест. Он всегда дает не только второй, но и третий шанс. Научился этому, думаю, в Хабаровске, где нет возможности отказываться от каждого, не выполняющего требований. Плюс работа в «Автомобилисте» научила специалиста находить общий язык со звездами, правда, в Новосибирске хоккеистов такого уровня нет.

Мартемьянов пропустил целый год, дважды отклонив предложения хабаровского клуба о возвращении, ждал хорошего варианта и, думаю, дождался. Единственное, что серьезно напрягает, так это то, что в «Сибири» остался прежний менеджерский состав, а ведь именно они стали главными виновниками провала в нынешнем сезоне. Если снова будут мешать, то ничего у тренера не получится, впрочем, Мартемьянова начальством не удивить. Он же и в Высшей лиге работал.

Выгнали

В Нью-Джерси выбрали самый унизительный вариант для нападающего Никиты Гусева и просто разорвали с ним контракт. Выплатят две трети от зарплаты, но отпустят на волю. Теперь хоккеист может самостоятельно искать клуб. Для нападающего с зарплатой в 4,5 миллиона долларов, который считал себя абсолютно готовым к НХЛ, с довольно неплохой статистикой в прошлом сезоне — это очень серьезный моральный удар. Клубы НХЛ идут на выкуп контракта редко, все эти случаи долго обсуждаются, для лиги это нерядовое событие. Но Гусев, побывав на драфте отказов, не вызвал к себе никакого интереса, хотя из Америки сообщали, что «дьяволы» готовы были даже выплачивать часть контракта, чтобы обменять хоккеиста.

Два ближайших дня мы будем внимательно следить за судьбой Никиты. Интересно, заинтересует ли он кого-то, возьмет ли его какая-то команда из тех, что попадут в плей-офф? Клубам, которые скоро завершат чемпионат, он не интересен даже за минимальные деньги.

Кстати, про финансы. Не секрет, что Никита оценивает себя высоко, а сейчас ему будут предлагать сущие копейки. Согласится ли он играть за «хлеб и воду», чтобы доказать свой уровень? Надо ли ему это? Ответа нет, думаю, что и сам Никита до сих пор размышляет над этим вопросом. Но он должен понимать — на кону заокеанская карьера. Если нападающий до 12 апреля (в этот день в НХЛ дедлайн) не найдет вариантов, то у него один путь — возвращение в Россию. Вряд ли летом он кого-то действительно заинтересует за океаном.