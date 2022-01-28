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Сегодня, 11:00

Канадца, играющего в «Спартаке», обвинили в изнасиловании. Что его ждет теперь?

Канадского форварда «Спартака» обвинили в изнасиловании
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Джейк Виртанен.
Фото ХК «Спартак»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Хет-трик

Официальные новости со сборов национальной команды в Новогорске приходят такие, что становится неловко. Пресс-служба сообщает, что «состоялся матч между «красными» и «белыми», а далее не называет составов и авторов шайб. Ради чего это? Чтобы соперники ничего не узнали? Да вряд ли сочетания и фамилии хоккеистов, отличившихся в игре, дадут какое-то преимущество другим командам. Все может поменяться сто раз. Убрали же Никиту Гусева от Вадима Шипачева и Арсения Грицюка! Поставили хоккеиста к Кириллу Семенову и Артуру Каюмову. Это, впрочем, тоже скрывают.

Но чуть позже выяснилось, почему в сборной не назвали составов и авторов шайб. Дело в том, что хет-трик сделал Андрей Кузьменко, а на счету Александра Кадейкина три голевые передачи. Более того, источники сообщают, что форвард СКА выглядел настолько сильней остальных, словно кого-то позвали из НХЛ и дали попробовать себя в клубе Высшей лиги. А ведь Кузьменко и Кадейкин — запасные.

Форвард СКА, один из лучших хоккеистов нынешнего сезона, даже в отсутствие трех коллег, не сдавших тесты, выходил на занятия 13-м форвардом. Его тоже «не видят» в топ-6, но тогда непонятно, зачем он вообще сидит на базе. Кажется, что отказ от Антона Бурдасова, опала Андрея Кузьменко, перемещение в третье-четвертое звено Никиты Гусева — это не хоккейные истории. Они все в команде Романа Ротенберга. Больше никаких аргументов нет. Кроме того, из сборной вдруг сообщили, что на базу приехал Артем Анисимов, сдавший отрицательный тест. Но накануне его заменили на Владимира Ткачева в основном составе и даже отправили соответствующие документы в ИИХФ. Что там происходит?

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Плей-офф

В ВХЛ еще один клуб забронировал себе место в плей-офф. «Торос» из Нефтекамска разгромил на своей площадке «Сокол» 6:1 и точно сыграет в следующем этапе турнира. Это был матч за путевку в 16 лучших, но не из тех, когда у проигравшего теряются все шансы. Просто так получилось, что соседи по турнирной таблице после победы получали и дополнительный приз. Фарм-клуб «Салавата Юлаева» оказался сильней, но и команда у них очень интересная. В «вышку» были спущены Данил Алалыкин, Артем Пименов и Алексей Пустозеров. Плюс в команде талантливые Егор Сучков и Данил Аймурзин. Немного странно, что гости, которые в этом сезоне тоже одержали несколько крутых побед, так легко сдались.

Если говорить о шансах «Тороса» в плей-офф, то вряд ли их можно назвать фаворитами первого уровня. Многое будет зависеть от «Салавата Юлаева». Сколько игроков команда КХЛ сможет отдать, когда в Высшей лиге начнутся матчи на вылет? Плюс еще клубу МХЛ предстоят важные игры. В идеальном составе нефтекамцы способны на сюрпризы, но они не смогут рассчитывать на всех лучших из системы.

«Торос» в этом сезоне поменял тренера. Сейчас командой руководит Владимир Потапов, который совсем недавно был в системе СКА и даже находился на скамейке национальной сборной. По какими критериям этого человека взяли в клуб, остается загадкой, но тренер ничего не испортил — прогнозировалось, что будет гораздо хуже. Что касается, красноярской команды с Никитой Михайловым в атаке, то у них все будет отлично. Не стали участниками плей-офф в четверг — к концу января точно забронируют себе место.

Джейк Виртанен. Нападающему «Спартака» Виртанену предъявлено обвинение в сексуальном насилии

Проблема

В Ярославле уже намекают, что с нападающим Ридом Буше, признавшим себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году, скорее всего расстанутся, а в «Спартаке» по поводу Джейка Виртанена молчат. А ведь нападающему красно-белых накануне было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Правда, ситуации совершенно разные, ничем не похожие друг на друга. Виртанена стали обвинять только прошлой весной, через четыре года после момента, когда якобы случилось происшествие. К тому же Джейка приглашали в КХЛ, зная, что у него есть проблемы с законом. Да именно потому он и согласился поехать в Россию — в НХЛ сразу дали понять, что такой хоккеист не нужен.

У Виртанена довольно темная история. Жертва утверждает, что в сентябре 2017 года Джейк изнасиловал ее в отеле, а хоккеист настаивает на том, что все было по обоюдному согласию. Удивительно, что между инцидентом и заявлением в полицию прошло четыре года, а хоккеист при нынешних американских порядках уже считается виновным без суда и следствия. Но стоит ли беспокоиться «Спартаку»? Вряд ли. Буше признал себя виновным, а 31 января ему вынесут приговор. Виртанен настаивает на том, что не нарушал закон. Никто нормальный не будет настаивать на том, чтобы московский клуб разрывал контракт с хоккеистом прямо сейчас. Может быть, на судебном разбирательстве появятся какие-то конкретные доказательства, но пока Виртанена совершенно не за что наказывать. Разве только можно предъявить претензии по игре — на льду он стал действовать гораздо хуже, чем в первых матчах. Но это совершенно другая история.

Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
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4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
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