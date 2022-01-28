Канадца, играющего в «Спартаке», обвинили в изнасиловании. Что его ждет теперь?
Хет-трик
Официальные новости со сборов национальной команды в Новогорске приходят такие, что становится неловко. Пресс-служба сообщает, что «состоялся матч между «красными» и «белыми», а далее не называет составов и авторов шайб. Ради чего это? Чтобы соперники ничего не узнали? Да вряд ли сочетания и фамилии хоккеистов, отличившихся в игре, дадут какое-то преимущество другим командам. Все может поменяться сто раз. Убрали же Никиту Гусева от Вадима Шипачева и Арсения Грицюка! Поставили хоккеиста к Кириллу Семенову и Артуру Каюмову. Это, впрочем, тоже скрывают.
Но чуть позже выяснилось, почему в сборной не назвали составов и авторов шайб. Дело в том, что хет-трик сделал Андрей Кузьменко, а на счету Александра Кадейкина три голевые передачи. Более того, источники сообщают, что форвард СКА выглядел настолько сильней остальных, словно кого-то позвали из НХЛ и дали попробовать себя в клубе Высшей лиги. А ведь Кузьменко и Кадейкин — запасные.
Форвард СКА, один из лучших хоккеистов нынешнего сезона, даже в отсутствие трех коллег, не сдавших тесты, выходил на занятия 13-м форвардом. Его тоже «не видят» в топ-6, но тогда непонятно, зачем он вообще сидит на базе. Кажется, что отказ от Антона Бурдасова, опала Андрея Кузьменко, перемещение в третье-четвертое звено Никиты Гусева — это не хоккейные истории. Они все в команде Романа Ротенберга. Больше никаких аргументов нет. Кроме того, из сборной вдруг сообщили, что на базу приехал Артем Анисимов, сдавший отрицательный тест. Но накануне его заменили на Владимира Ткачева в основном составе и даже отправили соответствующие документы в ИИХФ. Что там происходит?
Плей-офф
В ВХЛ еще один клуб забронировал себе место в плей-офф. «Торос» из Нефтекамска разгромил на своей площадке «Сокол» 6:1 и точно сыграет в следующем этапе турнира. Это был матч за путевку в 16 лучших, но не из тех, когда у проигравшего теряются все шансы. Просто так получилось, что соседи по турнирной таблице после победы получали и дополнительный приз. Фарм-клуб «Салавата Юлаева» оказался сильней, но и команда у них очень интересная. В «вышку» были спущены Данил Алалыкин, Артем Пименов и Алексей Пустозеров. Плюс в команде талантливые Егор Сучков и Данил Аймурзин. Немного странно, что гости, которые в этом сезоне тоже одержали несколько крутых побед, так легко сдались.
Если говорить о шансах «Тороса» в плей-офф, то вряд ли их можно назвать фаворитами первого уровня. Многое будет зависеть от «Салавата Юлаева». Сколько игроков команда КХЛ сможет отдать, когда в Высшей лиге начнутся матчи на вылет? Плюс еще клубу МХЛ предстоят важные игры. В идеальном составе нефтекамцы способны на сюрпризы, но они не смогут рассчитывать на всех лучших из системы.
«Торос» в этом сезоне поменял тренера. Сейчас командой руководит Владимир Потапов, который совсем недавно был в системе СКА и даже находился на скамейке национальной сборной. По какими критериям этого человека взяли в клуб, остается загадкой, но тренер ничего не испортил — прогнозировалось, что будет гораздо хуже. Что касается, красноярской команды с Никитой Михайловым в атаке, то у них все будет отлично. Не стали участниками плей-офф в четверг — к концу января точно забронируют себе место.
Проблема
В Ярославле уже намекают, что с нападающим Ридом Буше, признавшим себя виновным в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году, скорее всего расстанутся, а в «Спартаке» по поводу Джейка Виртанена молчат. А ведь нападающему красно-белых накануне было предъявлено обвинение в сексуальном насилии. Правда, ситуации совершенно разные, ничем не похожие друг на друга. Виртанена стали обвинять только прошлой весной, через четыре года после момента, когда якобы случилось происшествие. К тому же Джейка приглашали в КХЛ, зная, что у него есть проблемы с законом. Да именно потому он и согласился поехать в Россию — в НХЛ сразу дали понять, что такой хоккеист не нужен.
У Виртанена довольно темная история. Жертва утверждает, что в сентябре 2017 года Джейк изнасиловал ее в отеле, а хоккеист настаивает на том, что все было по обоюдному согласию. Удивительно, что между инцидентом и заявлением в полицию прошло четыре года, а хоккеист при нынешних американских порядках уже считается виновным без суда и следствия. Но стоит ли беспокоиться «Спартаку»? Вряд ли. Буше признал себя виновным, а 31 января ему вынесут приговор. Виртанен настаивает на том, что не нарушал закон. Никто нормальный не будет настаивать на том, чтобы московский клуб разрывал контракт с хоккеистом прямо сейчас. Может быть, на судебном разбирательстве появятся какие-то конкретные доказательства, но пока Виртанена совершенно не за что наказывать. Разве только можно предъявить претензии по игре — на льду он стал действовать гораздо хуже, чем в первых матчах. Но это совершенно другая история.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -