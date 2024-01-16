В КХЛ нужно оставить лимит в три легионера. Вечная тема споров пока подождет

Увеличивать количество иностранцев до пяти можно после глубокого анализа ситуации и нормализации мировой политической обстановки.

Не все клубы закрывают три позиции иностранцев

Вопрос о лимите легионеров на протяжении многих лет остается одним из ключевых при обсуждении канонического вопроса о том, куда должны двигаться российский хоккей и КХЛ в частности. Высока вероятность, что в следующем сезоне вернется старый формат — пять иностранцев в заявке на матч вместо нынешних трех. Хотя несколько менеджеров, с которыми довелось пообщаться в последний месяц, свои планы на будущее осторожно строят с учетом обоих вариантов. Кто знает, как оценивают эту инициативу на самых верхах и кому придется говорить последнее слово.

К большому сожалению, почти все функционеры и эксперты слабо анализируют текущую ситуацию, заранее увязывая количество легионеров с победой КХЛ/ФХР или наоборот. Смысла в этом без глубокого исследования нет никакого. В текущем чемпионате импортный фактор играет скромную роль, что легко объяснимо внешнеполитической ситуацией. Европейцы и в меньшей степени североамериканцы не готовы ехать в лигу, как несколько лет назад, поэтому словесная эквилибристика вокруг цифр «5» и «3» в моменте кажется издевательством.

Алекс Гальченюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Легионеры занимают важные позиции всего в нескольких клубах с претензиями на серьезный результат — московское «Динамо», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Автомобилист». В недавнем матче против «Северстали» главный тренер СКА почти на два периода оставил на скамейке трех иностранных нападающих — Рендулича, Лайпсика и Гальченюка. Даже если в этом неоднозначном решении присутствовал элемент барского поведения, то повод имелся. Петербуржцев можно легко представить без легионеров. Заметно слабее команда не станет. Это исключительный случай.

Но даже клубы, обладающие хорошими бюджетами, не способны сейчас привезти трех качественных иностранцев. «Локомотив» не может этого сделать уже второй год, «Трактор» ошибся с двумя легионерами, «Металлург» был вынужден по ходу сезона расторгать дорогостоящего канадца Ди. «Ак Барс» взял молодого американского защитника Миллера с прицелом на будущее, что нетипично для лиги в целом. Как правило, иностранных хоккеистов привозят для помощи здесь и сейчас. Никого лучше пригласить не удалось.

Жан-Себастьян Ди. Фото ХК «Металлург»

Качественных «варягов» очень мало

А что с клубами поскромнее? В теории они страдают из-за ужесточения лимита больше всех, поскольку подписать качественных русских игроков сложнее — приходится брать только тех, кто не нужен «олигархам». За исключением «Сибири» и «Витязя» ни одна команда не сумела пригласить сразу трех качественных иностранцев. Комплектовавшейся с нуля «Ладе» в первой половине сезона помогли канадцы Джозефс и Космачук, но при всем уважении их сложно считать фигурами первой величины. В «Адмирале» канадец Фиоре по результативности только шестой, в «Амуре» словенец Дрозг, появившийся, правда, еще по ходу прошлого сезона — вовсе 11-й! В том же Хабаровске латыш Калниньш вчистую проиграл в воротах конкуренцию нестабильному ветерану Бобкову и недавнему обитателю ВХЛ Лозебникову. Американец Линч и канадец Бауи, ранее не прижившийся в Минске и Челябинске, играют роль массовки в «Торпедо», даже не мечтая о чем-то большем. Таких примеров хватает.

Может, заграница помогла клубам из дружественных стран? Нет, минское «Динамо», успевшее разочароваться в нескольких «варягах», вряд ли поднимется выше восьмой строчки на «Западе», а про выступление «Куньлуня» и «Барыса», несмотря на несколько симпатичных отрезков, применительно к плей-офф лучше не говорить.

Уже сейчас можно утверждать, что за весну-лето и регулярный чемпионат в КХЛ приехало всего три новых иностранца высокого уровня — Ливо («Салават Юлаев»), Гернат («Локомотив») и Барбер («Барыс» / «Ак Барс»). Неплохо еще выглядят Фукале («Трактор»), Мелош («Салават Юлаев»), Энас и Калдис (оба — минское «Динамо»), вышеупомянутые Джозефс и Космачук. Не густо на всю лигу. Получается, что не строгое ограничение на количество препятствует появлению качественных легионеров, а их скромный выбор на рынке. По роду своей деятельности мне приходится регулярно общаться с разными агентами. Ни от одного из них не слышал, что ужесточение лимита помешало им привезти крутого иностранца в Россию. По предварительным прогнозам, ситуация в ближайшее время останется примерной такой же.

Закари Фукале. Фото ХК «Трактор»

Вывод очевиден — подковерные войны за ослабление или ужесточение лимита важны только их инициаторам с целью показать, кто в доме хозяин. Глобально это ни на что не влияет. Самое время вспоминать литературную классику от Джона Свифта, где две страны ведут войну за право разбивать яйца исключительно с острого либо тупого конца.

В текущей ситуации проблема легионеров и их количества в списке приоритетов для развития лиги должна находиться во втором десятке. Возможно, в отдаленном будущем, когда ситуация изменится, ослабление лимита станет логичным шагом. Сейчас от этого ни горячо, ни холодно. Понятно, что нынешние «три иностранца» были продавлены свыше административным путем без ясной представления о том, для чего и для кому это нужно. Однако менять собственные правила каждый год — сомнительное решение не в пользу репутации организации. Пускай КХЛ зафиксирует положение дел, под которое уже подстроились клубы, и поживет по текущему регламенту хотя бы два-три сезона, прежде чем сделает скрупулезный анализ и решит, что делать дальше. Сейчас гораздо важнее убрать все хитрые лазейки, которые снижают уровень конкуренции и дискредитируют саму лигу — неконтролируемое перезаключение контрактов в сторону понижения, наличие неофициальных фармов, раздутая заявка, снижение возраста, когда игроки становятся неограниченно свободными агентами. Потом, если появится желание, можно и лимитом заняться.