Календарь КХЛ появился уже в начале лета. Такого расписания у лиги еще не было
КХЛ опубликовала календарь на сезон-2024/25. Уже давно было известно, что он будет самым продолжительным по срокам, поэтому разработчики постарались по максимуму избежать прошлых недочетов и сделать расписание ритмичным. Это им удалось. Впервые в истории лиги регулярный чемпионат будет состоять из 187 игровых дней. С матча на Кубок Открытия 3 сентября и до первого перерыва на Кубок Первого канала пауз не предусмотрено вообще. Все 97 дней в этом отрезке будут заполнены играми.
По сравнению с прошлым сезоном в календаре нет перегруженности и провалов. В сентябре команды проведут 114 матчей, в октябре — 125, в ноябре — 118, в декабре — 100, в январе — 120, в феврале — 104, в марте — 100, Только раз пройдут девять игр за один день, 8 за сутки — четыре раза, 7 — 12, 1 — 12.
Печалит, что никуда не делись длинные домашние серии. «Торпедо» и «Куньлунь» предстоит провести по семь игр подряд на своем льду, хотя у нижегородцев в этом отрезке будет мини-пауза на Новый год, а у «драконов» — перерыв на Матч звезд. Еще у десяти команд в расписании есть серии из шести матчей дома. Изначально КХЛ хотела строить календарь по схеме «3 и 3». Однако идеальному плану помешала высокая загруженность отдельных арен, с которой некоторые клубы ничего не могут поделать, поскольку не являются собственниками спортивных сооружений.
Например, «Спартак» угодил под различные шоу и новогодние представления на «Мегаспорте». С 25 ноября по 15 января красно-белые не проведут ни одного домашнего матча! Несколько гостевых игр в этом отрезке состоятся в столице и ближайшем Подмосковье, но оставлять своего зрителя без хоккея в привычных для него условиях — это никуда не годится. Видимо, «Спартак» обречен сталкиваться с такими сложностями до тех пор, пока не переедет в Лужники, где его будущая арена еще строится.
Некоторым командам придется по два раза за сезон летать на Дальний Восток. Это нововведение дает определенное преимущество «Амуру» и «Адмиралу» как в игровом плане, так и по части маркетинга, поскольку спаренные матчи с одним и тем же соперником вызывают меньше интереса у аудитории. Но гостям теперь придется больше раскошеливаться из-за более сложной логистики. Достаточно серьезные деньги, наверное, можно было бы потратить с большей пользой. От спаренных матчей при настолько длинном регулярном чемпионате никто бы не пострадал. Найти золотой идеал, который устроит всех, почти невозможно. Но сейчас КХЛ сделала шаг в правильном направлении, а еще опубликовала календарь уже в начале лета. Это тоже позитивный момент.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2