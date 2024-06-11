«Локомотив» сохранил своего самого дорогого игрока. При этом он не будет главной звездой

Максим Шалунов продолжит играть в Ярославле.

Максим Шалунов остается в «Локомотиве». Контракт с форвардом подписан на два года, формально зарплата снизилась, и отныне он будет получать 85 миллионов в год, но понижение лишь на пять миллионов — это пустяки. Максим был на рынке свободных агентов, но никаких других вариантов в карьере не рассматривал. Договоренность с ярославцами у него была давно, оставалось только подписать бумаги.

Трудно дать однозначную оценку игре Максима за «Локомотив». В первый сезон бил личные и клубные рекорды по результативности, забросил 30 шайб, но ярославский клуб беззубо выступил в плей-офф. Если вы помните, они тогда даже подарили надежду «Витязю», проиграв в первом матче на своем льду. Потом, конечно, смели соперника, но осадок остался. Однако уже во втором круге случился настоящий позор. Поражение от ЦСКА в семи матчах, причем в заключительной встрече были унизительные 0:5.

В этом сезоне Максим забивал не так, как раньше, на его счету лишь 17 шайб в регулярном чемпионате, но зато команда дошла до финала. Шалунов в первой встрече решающей серии получил тяжелую травму и не смог помочь команде. И во время финала мы увидели, насколько важен для клуба форвард. Без Шалунова не нашлось человека, который бы решил исход.

Два сезона в роли самого высокооплачиваемого игрока, а все равно трудно дать оценку — не потратили ли ярославцы эти безумные деньги зря. В первые два года форвард получал 90 миллионов и постоянно находился в топ-5 самых дорогих игроков лиги. Отметим, что никто из превосходящих Максима по сумме годового контракта (или зарабатывающих те же деньги) так и не выиграл кубок Гагарина.

Скорее всего, «Локомотив» держится за один из самых ценных лотов на рынке, понимая, что найти лучше практически невозможно. Но при этом в клубе ждут, что в важные моменты Максим поведет за собой команду, но ведь этого не происходит. Да, понятно, что вмешалась травма, но все же.

Проблема в том, что Шалунов по характеру не тот человек, который будет вести за собой большой коллектив. Вероятно, из-за этого в клуб и пригласили Александра Радулова, надеясь, что в ключевой момент он сможет взбодрить партнеров. Шалунов не из таких. Безусловно, сильный центральный, результативный, в этом сезоне показавший шикарную игру, но не лидер в полном смысле. Не тот, кто в нужный момент устроит переполох на скамейке. А за 90 миллионов хотелось бы большего, чем просто неплохой статистики.

Максим Шалунов. Фото Global Look Press

Правда, все-таки стоит отметить, что и сам Максим меняется. Например, в последнем чемпионате он не вмешивался в битву за лучшего снайпера турнира, но был более полезен и активен на льду. Серию с «Авангардом» он провел практически безупречно, с «Трактором» — просто сильно. Мы же не собираемся всерьез обсуждать момент с Заком Фукале, после которого вратарь челябинцев получил травму? Очевидно, это столкновение не было умышленным, но ведь сильно повлияло на исход.

Сможет ли добавить Максим? В «Локомотиве» сомневаются в этом, потому и чуть снизили оклад, потому позвали Радулова и ищут форвардов за границей. Но надо задать вопрос, а мог ли Шалунов показать что-то большее в ярославской системе. При всех достоинствах Игоря Никитина, у него форварды особо не раскрываются, так как у каждого много обязанностей на льду и никто не имеет права думать исключительно о голах. Но и приглашение других сильных форвардов позволит Максиму провести сезон чуть более расслабленным. На него не будет давить то, что он главная звезда и обязан постоянно вести за собой команду. Статистика хоккеиста должна улучшиться, приблизиться к первому сезону. А за эмоции пусть отвечают другие люди. Шалунову звание главной звезды команды скорее мешает.