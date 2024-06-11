«Локомотив» сохранил своего самого дорогого игрока. При этом он не будет главной звездой
Максим Шалунов остается в «Локомотиве». Контракт с форвардом подписан на два года, формально зарплата снизилась, и отныне он будет получать 85 миллионов в год, но понижение лишь на пять миллионов — это пустяки. Максим был на рынке свободных агентов, но никаких других вариантов в карьере не рассматривал. Договоренность с ярославцами у него была давно, оставалось только подписать бумаги.
Трудно дать однозначную оценку игре Максима за «Локомотив». В первый сезон бил личные и клубные рекорды по результативности, забросил 30 шайб, но ярославский клуб беззубо выступил в плей-офф. Если вы помните, они тогда даже подарили надежду «Витязю», проиграв в первом матче на своем льду. Потом, конечно, смели соперника, но осадок остался. Однако уже во втором круге случился настоящий позор. Поражение от ЦСКА в семи матчах, причем в заключительной встрече были унизительные 0:5.
В этом сезоне Максим забивал не так, как раньше, на его счету лишь 17 шайб в регулярном чемпионате, но зато команда дошла до финала. Шалунов в первой встрече решающей серии получил тяжелую травму и не смог помочь команде. И во время финала мы увидели, насколько важен для клуба форвард. Без Шалунова не нашлось человека, который бы решил исход.
Два сезона в роли самого высокооплачиваемого игрока, а все равно трудно дать оценку — не потратили ли ярославцы эти безумные деньги зря. В первые два года форвард получал 90 миллионов и постоянно находился в топ-5 самых дорогих игроков лиги. Отметим, что никто из превосходящих Максима по сумме годового контракта (или зарабатывающих те же деньги) так и не выиграл кубок Гагарина.
Скорее всего, «Локомотив» держится за один из самых ценных лотов на рынке, понимая, что найти лучше практически невозможно. Но при этом в клубе ждут, что в важные моменты Максим поведет за собой команду, но ведь этого не происходит. Да, понятно, что вмешалась травма, но все же.
Проблема в том, что Шалунов по характеру не тот человек, который будет вести за собой большой коллектив. Вероятно, из-за этого в клуб и пригласили Александра Радулова, надеясь, что в ключевой момент он сможет взбодрить партнеров. Шалунов не из таких. Безусловно, сильный центральный, результативный, в этом сезоне показавший шикарную игру, но не лидер в полном смысле. Не тот, кто в нужный момент устроит переполох на скамейке. А за 90 миллионов хотелось бы большего, чем просто неплохой статистики.
Правда, все-таки стоит отметить, что и сам Максим меняется. Например, в последнем чемпионате он не вмешивался в битву за лучшего снайпера турнира, но был более полезен и активен на льду. Серию с «Авангардом» он провел практически безупречно, с «Трактором» — просто сильно. Мы же не собираемся всерьез обсуждать момент с Заком Фукале, после которого вратарь челябинцев получил травму? Очевидно, это столкновение не было умышленным, но ведь сильно повлияло на исход.
Сможет ли добавить Максим? В «Локомотиве» сомневаются в этом, потому и чуть снизили оклад, потому позвали Радулова и ищут форвардов за границей. Но надо задать вопрос, а мог ли Шалунов показать что-то большее в ярославской системе. При всех достоинствах Игоря Никитина, у него форварды особо не раскрываются, так как у каждого много обязанностей на льду и никто не имеет права думать исключительно о голах. Но и приглашение других сильных форвардов позволит Максиму провести сезон чуть более расслабленным. На него не будет давить то, что он главная звезда и обязан постоянно вести за собой команду. Статистика хоккеиста должна улучшиться, приблизиться к первому сезону. А за эмоции пусть отвечают другие люди. Шалунову звание главной звезды команды скорее мешает.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2