Бывший генерал Тюркин вернулся в «Динамо». Как изменится после этого жизнь клуба

Михаил Тюркин уже выигрывал с бело-голубыми Кубок Гагарина.

В этой жизни мне пока точно недоступны две вещи. Но если внезапно разбогатеть и слетать в космос туристом шанс еще есть, то понять механизм и логику кадровых решений в хоккейном «Динамо» решительно невозможно. Реально проследить лишь тенденцию — в клубе не стесняются делать ставку на «героев минувших дней». Снова оказывался у руля Валерий Шанцев, возвращался из небытия Анатолий Харчук, и с их подачи место на скамейке занимал заслуженный ветеран Владимир Крикунов. Теперь доверие оказано Михаилу Тюркину.

Историческая память — хорошо. Но должна ли она становиться основным критерием при выборе руководителя? Применительно к Тюркину, занимавшему пост президента «Динамо» в 2010-2012 годах, у меня нет однозначного мнения. У него в резюме хороший управленческий опыт, в том числе победа в Кубке Гагарина-2012. Он находится на пике зрелости — в сентябре ему исполнится 54 года. Тот самый возраст, когда накопленные за годы знания можно спокойно реализовывать, не опасаясь прослыть консерватором и ретроградом.

В минувшем декабре, когда Тюркин презентовал очень неплохой фильм о команде «Динамо», выигравшей два титула в 2012-м и 2013-м, мы с ним тепло пообщались на разные хоккейные темы в неформальной обстановке. Дотошная, местами въедливая натура никуда не делась. На сто процентов уверен, что по возвращении в клуб он к вверенным обязанностям будет относиться со всей серьезностью. При кажущейся внешней интеллигентности Тюркин — жесткий руководитель, умеющий спрашивать с подчиненных.

Спустя несколько лет можно оценить, насколько серьезным был его вклад в успехи «Динамо» и ХК МВД. У победы, как известно, отцов бесчисленное количество. По крайней мере, он тогда ничего не испортил, что говорит в его пользу. Наломать дров в той ситуации было проще простого. Теперь многое будет зависеть от того, насколько эффективной окажется клубная система управления. Насколько я понимаю, Андрей Сафронов тоже окажется в обойме. В свое время его отношения с Тюркиным колебались в промежутке «от мира до войны». Однако время и текущая ситуация, как и в политике, требуют гибкого подхода. В «Динамо» за последнее время перепробованы разные варианты управления, поэтому в обращении к людям, причастным к завоеванию титулов, нет ничего криминального. Хуже точно быть не должно.