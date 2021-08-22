«Авангард» избавился от чемпиона мира. Почему опытный защитник, забивающий с центра поля, оказался не нужен

Обзор дня Алексея Шевченко.

Праздник хоккея

Первое «зеленое» дерби состоялось на турнире в Казани, и я еще во время игры полез смотреть в календарь. Что ж, команды сыграют друг с другом лишь четыре матча в регулярном чемпионате. А хотелось бы шесть таких встреч или даже восемь. Чистый хоккей, в том смысле, что соперники не слишком-то следовали системе, забыли про правильные построения и тактику отката. Знал, что игроков «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в такие дни захлестывают эмоции. Так случилось и на этот раз. Это была одна из тех встреч, которые по ощущениям длились одну минуту. Никого нельзя ругать после сирены, предъявлять претензии за ошибки. Люди вспомнили, для кого они играют. На площадке хоккеисты выступают не за тренеров или менеджеров, а для зрителей. А болельщикам нравится, что средней зоны не существует, что каждую минуту создаются моменты, а интрига жива до сирены. Не хватало, пожалуй, только драк, но они в таких играх и не нужны — и так нервы на пределе.

Можно поаплодировать уфимцам. Они выступали не в оптимальном составе, в команде слишком много травмированных, и то, что они навязали борьбу сопернику, говорит о многом. Потенциал у команды огромный, молодежь старается и иногда показывает чудеса, надеюсь, что когда в строй вернутся два иностранца, вылечится Родион Амиров, то в запас отправятся Николай Кулемин и Джефф Плэтт, а не Данил Алалыкин или Егор Сучков. Лишь бы тренерам хватило терпения, хотя тут — чистая психология. Опытные ошибаются не меньше, но к их ляпам почему-то относятся спокойнее.

Налаживается жизнь и у казанской команды. Стал забивать Дмитрий Кагарлицкий, лучшую игру провели Даниил Тарасов и Джордан Уил, потихоньку все приходит в норму. В субботу мы увидели, что Восточная конференция гораздо сильнее Западной, борьба за первое место будет невероятной.

Разрыв

«Авангард» не стал ждать 27 числа (вроде бы в этот день игрокам с действующими контрактами, на которых не рассчитываешь, нужно выплатить 50 процентов зарплаты, а сейчас лишь 25) и избавился от защитника Максима Чудинова. Уже на прошлой неделе хоккеиста предлагали в различные топ-клубы, но это не принесло никакого результата. По крайней мере, на «Востоке». Опять же, это было до момента, когда у защитника был действующий контракт. За 45 миллионов рублей Чудинов точно никому не нужен. Теперь же он — свободный агент, и с ним можно торговаться.

Но только ли в деньгах причина отсутствия интереса к опытному игроку обороны? Точно нет. Ходят разговоры о его довольно непростом характере, он не из тех, кто приносит в раздевалку улыбки и шутки, скорее даже наоборот. А сейчас это важный фактор, особенно в сильных клубах. Подбор мастеров, хорошие деньги — это все имеет значение, но если нет коллектива, если есть люди, от которых идет негатив, то ничего хорошего не получится. Плюс надо признать, что Чудинов существенно сдал как хоккеист. И причины известны. Защитник не стал меньше тренироваться или плохо работать. Максим получил тяжелейшую травму ноги в игре против рижского «Динамо», да так и не сумел до конца восстановиться. Только кажется, что здоровье приходит в норму, как происходит рецидив или начинают беспокоить другие повреждения. Так что найти работу в клубах, которые на что-то претендуют, будет крайне непросто. Но в КХЛ таких немного, а захочет ли сам спортсмен выступать за середняков — большой вопрос.

Новички

В Минске за несколько дней до начала сезона сделали два серьёзных приобретения. Команду пополнили Якуб Крейчик и Антон Линдхольм. Оба — защитники, и теперь за эту линию Крэйгу Вудкрофту беспокоиться не надо. Там полный комплект. Есть Лукас Бенгтссон, Адам Альмквист, обученный Сергей Сапего, уж с ними белорусские игроки будут расти и добавлять. Дмитрию Дерябину, Павлу Денисову и Владиславу Еременко будет гораздо легче держать нужный уровень рядом с такими партнерами.

Крейчик знает КХЛ. Он выступал за команды Загреба, Праги, провел один сезон в Хельсинки, но досрочно расторг контракт с клубом, хотя мог провести в «Йокерите» и нынешний сезон. Габаритный игрок обороны, не стесняющийся идти в силовую борьбу, при этом с радостью помогающий атаке. Чешский игрок неровно проводит карьеру, возможно, из-за этого на него не обращали внимания в Северной Америке, но в последние три сезона у него расцвет. Отлично смотрелся в «Лукко», затем в «Кярпяте», стал важным игроком в «Йокерите».

Трудно понять, почему некоторые российские клубы КХЛ упустили Антона Линдхольма. Если кого-то смутила его статистика за «Рокфорд» (1+2 в 16 матчах и «минус 9»), то эти люди не понимают особенность сезона в АХЛ. По прошлому турниру вообще нельзя делать никаких выводов. Антон никогда не славился результативностью, предпочитая разрушать. Его личный рекорд по очкам на взрослом уровне — 13 за «Сан-Антонио», тогда же он впервые (и единственный раз) забросил две шайбы. Но не всем же забивать. Интересно, что Линдхольм был частью сделки по обмену Никиты Задорова из «Колорадо» в «Чикаго», только в новом клубе он вообще не получил не единого шанса.