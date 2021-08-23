«Ак Барс» решил проблемы перестройки. Он снова главный фаворит чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Турнир

В Казани завершился очень серьезный турнир, особенностью которого является отсутствие проходных матчей. И пусть не все игры получились зрелищными, но они дали информацию о командах, а участники однозначно будут претендовать на самые высокие места в сезоне. «Ак Барс» стал первым. Дела у команды после турнира в Магнитогорске налаживаются, новички стали привыкать друг к другу, плюс Дмитрий Квартальнов стал использовать Джордана Уила не в центре, а на фланге. Когда-то тренер также поступил в «Локомотиве» с Джастином Дэнфортом, а тот стал сопротивляться, в итоге поехал в другую команду. Уил же воспринял это нормально, его эффективность заметно улучшилась. Начали приходить в себя Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, а защитник Стивен Кемфер — трансферная удача клуба.

Питерцы хоть и стали вторыми, но по сравнению с турниром в Сочи ничего не улучшилось. Мощная команда, где тренеры ищут что-то лучшее, постоянно меняют сочетания игроков, а это не приносит пользы. Пропала эффективность в атаке, а мы уже выучили основной закон хоккея, который нам постоянно повторяют на пресс-конференциях — без заброшенных шайб победить невозможно.

«Металлург» — третий и готов к сезону хорошо. Есть проблемы, но вполне решаемые, связанные, скорее, с тем, что некоторые хоккеисты в августе не хотят показывать свою лучшую игру, считая, что это бессмысленно. Команда Ильи Воробьева обязана играть более стабильно, тогда у них не будет сложностей. Понравились и уфимцы. Они стали последними, но очень много игроков основного состава не принимали участие в играх. Зато с лучшей стороны себя показала молодежь, а связка Сергей Шмелев — Александр Кадейкин должна заявить о себе в сезоне.

Слух

Говорят, что СКА активно предлагает клубам двух игроков. В неофициальный список отказов попали Динар Хафизуллин, а также легионер Мальте Стремвалль. Шведу накануне дали шанс, питерцы выпустили на финал турнира в Казани сразу шесть легионеров, но итоговый счет показал, что нападающий не справился со своими обязанностями. Что касается Хафизуллина, то с ним пытались расстаться еще год назад. Уже ходили разговоры, что защитник отправится либо в «Сочи», либо в «Витязь», но затем всё затихло. У хоккеиста есть пункт в контракте о запрете на обмен, а специальная сноска появилась в момент, когда он согласился пойти на понижение контракта, чтобы клуб попал в «потолок».

Удивляться решению питерцев не стоит. Слишком много игроков в команде, по-хорошему надо отдавать еще несколько человек, ведь не дело, когда в ВХЛ отправляют талантливого Ивана Морозова, Владислав Каменев просто не проходит в состав, нет места для Ярослава Аскарова, а молодежь может рассчитывать лишь на ротацию, а не на постоянную практику. Питерцам давно пора определиться с 20 игроками, верить в них, а если пойдут травмы, дисквалификации или спад формы у лидеров, то можно привлекать талантливых проспектов, которых в системе очень много.

На Стремвалля нацелилось московское «Динамо», а Хафизуллиным активно интересуется Казань. Но «Ак Барс» не собирается отдавать за Динара каких-то игроков, там готовы дождаться официального расставания с игроком. Причина в том, что нынешний контракт Хафизуллина кажется казанцам слишком тяжелым, они не намерены брать его на себя, а хотят провести переговоры о зарплате со свободным агентом. Расставание с указанными хоккеистами никак не повредит питерцам, но не потому, что Мальте и Динар не тянут. Они нормальные мастера, но в раздевалке СКА не хватает места.

Новичок

В «Нефтехимике» за пару дней отказались от нападающего Ильдара Шикстатдарова, но взяли на довольно приличную зарплату Анселя Галимова. Новичок получит от клуба 25 миллионов рублей за сезон, при окладе в 18 миллионов и щедрых бонусах. Главный тренер говорит, что Ансель давно был «на карандаше», непонятно, правда, когда именно следили за хоккеистом.

С 25 февраля Галимов нигде не играл, в его последнем клубе «Сочи» даже не думали предлагать контракт хоккеисту, хотя никто не скажет, что черноморцы готовы разбрасываться качественными форвардами. Кроме того, к Анселю не было интереса от других команд. Топы в нем не заинтересованы, а все средние клубы он уже проехал. Галимов завершил сезон с 4 заброшенными шайбами после 48 матчей, сезон назад у него было 10 голов за два клуба («Спартак» и «Северсталь») в 43 играх, если вернуться еще на год, то лишь 5 шайб в 53 матчах за «Авангард». Какую именно позицию хотят закрыть в Нижнекамске этим трансфером? Не будем забывать скандальную историю в «Сочи», когда хоккеисты пошли к тренеру с просьбой убрать двух игроков. Одним из тех, против кого выступили партнеры, был как раз Ансель.

Галимова с Шиксатдаровым у даже сравнивать нельзя. Ильдар провел за клуб 215 матчей, вся профессиональная карьера в КХЛ у него связана с «Нефтехимиком», он стал родным для клуба и был готов принести пользу команде и в нынешнем чемпионате. Ильдару сказали, что он «игрок основного состава», при этом агенту форварда тут же набрали и попросили искать варианты для хоккеиста. Не осуждаю Олега Леонтьева, наверняка, у него очень много аргументов за такое решение, кроме того, тренеру надо отвечать за результат, но мы-то можем назвать решение странным? А оно именно такое.