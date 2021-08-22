Квартальнова не уволят, до начала сезона будет защитник-новичок. Интервью генменеджера «Ак Барса»

Марат Валиуллин — о трансферной политике казанского клуба.

Марат Валиуллин стал генеральным менеджером «Ак Барса» в мае, когда селекция клуба была в самом разгаре. Удержать в Казани лидеров Яруллина, Галиева, Педана он уже не мог. В интервью «СЭ» Валиуллин рассказал о поиске новичков, работе с Дмитрием Квартальновым и цели на сезон.

Пытались вернуть Яруллина

— Главный вопрос — могут ли уволить Дмитрия Квартальнова в ближайшее время?

— Нет.

— В Магнитогорске вроде бы не очень выступили.

— Пока меня все устраивает. К результатам Мемориала Ромазана не стоит относиться слишком серьезно. Хоккеисты были под нагрузками, в день проводилось по две тренировки, кроме того, шли занятия и во время турнира.

— Я согласен, увольнять из-за четвертого места на летних стартах — это чересчур. Но вопрос в другом. Вы после назначения на пост генерального менеджера имели полномочия обновить тренерский штаб?

— Полномочия были, но мы не хотели кардинально что-то менять.

— Насколько я помню, вы воспользовались этим, оставив в штабе Павла Зубова.

— Да. Вообще, у него был действующий контракт. Там было небольшое недоразумение, из-за которого Зубов едва не покинул клуб, но все-таки удалось сохранить специалиста. И очень хорошего, ведь у него были предложения из топ-клубов.

— Но сразу после назначения вы хоть раз задумывались о том, чтобы уволить Квартальнова?

— Нет.

— Я почему спрашиваю. От Казани сейчас всего можно ожидать. Ведь в клубе и генерального менеджера потеряли в самый неожиданный момент. Вроде бы итоги были подведены, контракты подписаны, план подготовки сформирован, и вдруг Рафика Якубова увольняют.

— Я с вами на эту тему говорил на закрытии сезона в КХЛ, готов повторить и сейчас: для меня изменения в клубе и дальнейшее назначение стало большой неожиданностью. Занимался своей работой, не подозревая, что так может произойти.

— Вы же тоже искали игроков?

— Например, кандидатуру Стивена Кэмпфера прорабатывали еще в апреле-мае. Затем работа была приостановлена по разным причинам, снова вернулись к этому защитнику после моего назначения.

— Рискну предположить, что одна из причин недовольства работой прежнего менеджера в том, что команду покинуло очень много ведущих хоккеистов. А была ли у вас возможность такие сделки переиграть?

— Было уже поздно. Я пытался вернуть Альберта Яруллина. Хорошо знаю директора «Трактора» Ивана Савина, мы с ним давно знакомы. Говорю, отдай защитника обратно. А он смеется. Попросил взамен Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. Понятно, что вопрос сразу закрылся. Станислав Галиев вернулся домой, в Москву. Он воспитанник «Динамо», хотел играть дома, купил там квартиру, был намерен уехать и играть за родной клуб. С Андреем Педаном мы не договорились по деньгам.

— При этом Андрей Педан неожиданно оказался неограниченно свободным агентом, хотя ему еще рано.

— Когда я приступил к работе, Педана уже не было в команде.

— Про причины расставаний всем известно. Но вы же не середняк турнирной таблицы, а элитный клуб, от вас такие аргументы слышать странно. Квартиру купил — это не повод уезжать.

— Считаю, что переговорный процесс с нужными хоккеистами можно вести на протяжении всего года. Не откладывать на весну, начало лета, а заниматься во время сезона. Мы делаем шаги в этом направлении.

— То есть просто затянули переговоры?

— Возможно, что с тем же Андреем Педаном можно было бы договориться заранее, может, и нет. Мы сейчас поступаем немножко иначе. Переподписали Дмитрия Юдина, чтобы он не вышел на рынок свободных агентов, продлили контракт с Артемом Галимовым. Сумели сделать все, чтобы в ближайшее время не уехал Дмитрий Воронков.

— Мог?

— По поводу Воронкова еще недавно, казалось, все было решено. На столе уже лежала бумага: «Коламбус» выплачивал две трети от его контракта и забирал нападающего через сезон, как прописано в регламенте. Мы сумели убедить игрока, что он нужен «Ак Барсу», лиге. Приводили много аргументов, сделали все возможное — и предложение «жакетов» было отправлено в корзину. Воронков проведет в «Ак Барсе» как минимум еще два сезона.

Квартальнов уже сильно изменился

— Не приходило в голову, что хоккеисты бегут от Дмитрия Квартальнова?

— В клубе не должно быть такого, чтобы игроки бежали от какого-то тренера, и наоборот. Мы все тут наемные работники. Должен быть коллектив, который делает свое дело, выполняет контрактные обязательства и всегда на высоком уровне, вне зависимости от того, кто руководит командой. Это как на заводе. Пришли работники, выполнили свою задачу.

— Хорошая аналогия. Но как быть с тем, что работники бегут с завода, ведь главный бригадир довольно своеобразная личность?

— Вероятность такая есть, но мы очень много разговариваем и с «бригадиром», обсуждаем атмосферу в команде. Не должно быть никаких проблем с общением, недомолвок, скандалов.

— Хорошо, что вы не отрицаете, что такая проблема существует.

— Это не проблема, а особенность. Мы были знакомы с ней и до приглашения Квартальнова в клуб, постоянно работаем над этим.

— Как вы с этим бороться будете? Например, вы сейчас мне скажете — больше не пей кофе. Я кивну, но как только вы пропадете из зоны видимости, то сразу закажу эспрессо. Меня не изменить, Дмитрия Квартальнова, думаю, тоже.

— Он уже довольно сильно изменился, все замечают, особенно те, кто работал с ним раньше. Это часть ежедневной работы генерального менеджера — общаться, объяснять. Нужна правильная коммуникация.

— Знаменитые «костры», «виселицы» в раздевалке после сложных или плохих матчей, оскорбления обслуживающего персонала, крики — это серьезная проблема, которая может помешать казанскому клубу выиграть титул.

— Эмоции после поражений — это нормально. Мы стараемся, чтобы перегибов не было. В этом сезоне буду говорить и с капитаном команды, чтобы он находился в более тесном контакте с главным тренером. И эти беседы будут касаться не только каких-то бытовых вещей, но и непосредственно хоккея. Все-таки у нас собраны довольно опытные ребята в команде, у которых есть свое видение.

Нужен диалог, я не говорю, что тренер обязательно должен слушаться хоккеистов. Но обсуждение важно. Мы хотим взять лучшее из североамериканской модели. За океаном любой хоккеист может подойти к тренеру и обсудить какие-то моменты. К сожалению, у нас в стране не принято, речь даже не о каком-то одном тренере.

— Вернемся к Мемориалу Ромазана. Учитывая разные особенности, которые характерны для начала августа, отмечу, что у «Ак Барса» пропал тайный козырь. Даже непонятно, кто может так добавить, чтобы определить результат команды. Те же иностранцы. Пока Джордана Уила не видно.

— Иностранцы, которые приехали к нам, никогда не работали в таком режиме. Всем было очень сложно в первые недели, они никогда не выполняли такой объем работы. Ребята пока просто адаптируются.

— Не видно и Дмитрия Кагарлицкого с Даниилом Тарасовым.

— Точно такая же история, хотя они и играли в КХЛ. Дело в том, что все нагрузки в «Ак Барсе» даются на льду. Здесь нет кроссов, к которым они привыкли в московском «Динамо» при разных тренерах. Тоже нужно время, чтобы привыкнуть. Я считаю, что у нас очень хороший состав, укомплектованный сильными хоккеистами. Осталось совсем немного, чтобы окончательно сформировать команду. Есть планы по двум-трем приобретениям. Если все получится, то будет совсем отлично.

— Для меня обмен Тревора Мерфи — показатель того, что в клубе не решили, какие именно слабые места у команды. Вы можете привезти двух-трех легионеров, но просто не знаете, на какие позиции.

— Отчасти так и есть, но вы же анализируете состояние команды по одному турниру. Там, возможно, не лучшим образом проявил себя Игорь Бобков, но и голкиперу не слишком помогали полевые хоккеисты. На самом деле, у нас достойная вратарская линия, скоро восстановится Тимур Билялов, отлично проявил себя Артур Ахтямов.

— Тогда будете усиливать оборону?

— Мы отказались от Тревора Мерфи, так как не нравились определенные вещи в его игре. Плюс у него был достаточно тяжелый контракт, так что мы выиграли от его обмена в «Сибирь». И теперь у нас есть возможность тщательно заняться поиском легионеров. Мы не будем торопиться, не собираемся приглашать иностранцев быстро, к первому матчу в чемпионате. Есть время подумать, посмотреть, какие линии действительно будут нуждаться в усилении. Но до начала чемпионата у нас должен появиться в составе один защитник.

— На рынке никого нет.

— Он пока выступает за другую команду. А потом уже будем смотреть, каких легионеров искать. Может быть, вратаря, но не исключено, что и форварда. Ответа пока нет.

— Что вы намерены делать с клубами системы? Мне не очень нравится, как работают «Ирбис» и «Барс». Парни, которые проявляют себя на этом уровне, растворяются. Вы отдаете проспектов из команды МХЛ в другие клубы.

— Сейчас тоже многое поменяется. Вы видели, что «Ирбис» недавно не совсем удачно сыграл на домашнем турнире?

— Да мне все равно, какие результаты у таких клубов. Не для результатов они там.

— Тем не менее спортивную составляющую никто не отменял. Но вы правы в оценке неудач. У нас простое объяснение: мы существенно омолодили команду, проверили ребят 2004-2005 годов рождения.

— Это уже лучше.

— Поменяется и клуб высшей лиги. Мы оставили трех возрастных игроков, а основной костяк будет из парней, которым 18-19 лет. Надеюсь, что это принесет плоды.

— Отлично. Глупый вопрос про задачи для «Ак Барса». Понятно, что вы идете за кубком. Но скажите, если вы попадете в плей-офф с восьмого места, то это будет нормально?

— Как говорит наш президент республики — есть первое место и все остальные.