Ковальчук вернулся в КХЛ! Российская звезда расстается с мечтой о Кубке Стэнли

Форвард подписал контракт с «Авангардом»

Илья Ковальчук возвращается в КХЛ. Двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр подписал контракт с омским «Авангардом» по системе «1+1». По данным «СЭ», зарплата нападающего до конца сезона составит 20 миллионов рублей.

Стороны давно обсуждали потенциальный трансфер, но загвоздкой в переговорах было желание Ковальчука остаться в НХЛ. Изначально Илья стремился продолжить карьеру по ту сторону Атлантики, чтобы побороться за Кубок Стэнли и войти в «Тройной золотой клуб». Но после не самых впечатляющих отрезков в «Лос-Анджелесе» и «Вашингтоне» (крутой период в «Монреале» не спас) звездному ветерану не поступило хороших предложений.

В числе кандидатов из КХЛ, которые были готовы приютить Кови, называли «Авангард» и «Спартак». Вероятность перехода в омский клуб, учитывая возможности, кубковые амбиции, давнюю дружбу с Бобом Хартли, под руководством которого Илья играл в «Атланте», и фигуру босса «Авангарда» Александра Крылова, оценивалась гораздо выше. Помните, как Ковальчук лоббировал интересы канадского тренера перед подписанием первого контракта с «Авангардом» в 2018 году? Сейчас эта схема сработала в обратном направлении.

Для чего омскому клубу 37-летний нападающий, лучшие годы которого объективно остались в прошлом? «Ястребам» необходимо было восполнить потерю Сергея Шумакова, которого за 15 миллионов отдали прямому конкуренту по конференции — «Автомобилисту». Клуб искал форварда в топ-9, который должен добавить Хартли вариативности в атаке.

Но велики ли гарантии, что Ковальчук с ходу станет лидером «Авангарда»? Экс-одноклубник Ильи по «Вашингтону» Дмитрий Орлов рассказывал, что с физической формой у новичка «Авангарда» полный порядок. Но влиться в команду после длительной паузы однозначно будет непросто. Нет никаких сомнений по значимости в раздевалке. Ковальчук, прошедший вместе с национальной сборной все — от юниорских и молодежных турниров и Квебека-2008 до Пхенчхана-2018, — добавит коллективу разумных эмоций и победного опыта. Но что будет на льду?

Илью нужно грамотно вписать в систему команды, а это уже головная боль Боба Хартли. Учитывая периодические перестановки в звеньях, больших проблем у тренера возникнуть не должно. И Ковальчук, и покинувший команду Шумаков — праворукие нападающие. Напрашивается мысль об очевидной замене по позиции. Другой вопрос, кто станет партнерами экс-нападающего «Вашингтона»? Кого Хартли решит задвинуть в нижние звенья в пользу звездного ветерана? И не будет ли это разлагающим фактором для коллектива?

Вспоминаю, как Олег Знарок возил на Олимпиаду-2018 Сергея Мозякина. Лучшему снайперу отечественного хоккея отвели роль четвертого форварда в большинстве и блуждающего 13-го нападающего в формате «пять на пять». С возложенными функциями Мозякин справился и определенную пользу команде принес. Впрочем, согласится ли Ковальчук сидеть на лавке и только лишь ждать удалений соперника? «Авангард» — все-таки не суперзвездная сборная России на ЧМ-2019, в которой он играл в четвертой тройке.

Но важен и нехоккейный фактор. Переход Ковальчука — мощный имиджевый ход Александра Крылова. Он успел приучить к сильным решениям, которые подогревают интерес к омскому клубу. Команда медийщиков «ястребов» генерирует один из лучших контентов в лиге, и уже не терпится увидеть, чем они удивят на этот раз.

Вероятно, теперь Илье стоит расстаться с мечтой о Кубке Стэнли и полностью сконцентрироваться на третьем походе за главным трофеем КХЛ. Сказки со счастливым концом в команде Александра Овечкина не получилось. Теперь есть все шансы красиво завершить карьеру в России, порадовав Кубком Гагарина омских болельщиков. Если не в этом сезоне, так в следующем.