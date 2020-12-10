А в первом матче после обмена с «Автомобилистом» — поражение от ЦСКА

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Буше — 11 (бол., Найт, Зернов), 2:08 — 1:0. Сошников — 6 (Ибрагимов, Киселевич), 14:48 — 1:1. Лайпсик — 7 (Кемпе, Сошников), 20:19 — 1:2. Мамин — 12 (Окулов), 33:52 — 1:3. Соркин — 1 (п.в., Телегин, Коростелев), 58:47 — 1:4.

Вратари: Грубец (58:16 — 58:47) — Шарыченков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (10+6+10) — 30 (7+15+8).

Судьи: Беляев, Гофман.

10 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

Развод Шумакова с «Авангардом» не стал внезапным, но скандальной ауры не избежал. Милые сообщения с обеих сторон в социальных сетях почти выдавили слезу умиления. Говорят, что организация в полном составе в Балашихе и Омске разом выдохнула с облегчением. Уход игрока, который периодически не слушал тренеров, ныл по каждому второму поводу, отравлял атмосферу в раздевалке одним своим присутствием, раздражал часть партнеров и даже якобы симулировал недавнее недомогание, должен благотворно повлиять на команду. Допускаю, что все здесь правда. Но мне категорически не нравится, когда кому-то в спину летят огромные кирпичи. За многие годы работы в хоккее доводилось видеть самых разных по характеру и натуре персон. Часто совсем неприятных и таких, с которыми в разведку пойдешь лишь под угрозой смертной казни. Поверьте, к ним тоже находили верный подход и получали от них больше пользы.

Просмотр матча с ЦСКА скорее мог убедить в том, что по Шуме в его прежнем клубе уже скучают. Многообещающее начало в исполнении «ястребов» быстро сменилось тоской и унынием. Армейцы и по результатам, и по игре лучшая команда текущего чемпионата. Но даже с учетом этих факторов они слишком спокойно и уверенно разобрались с соперником, стабильно набирающим очки в последнее время и претендующим на лидерство в КХЛ.

«Авангард» в своем нынешнем виде похож на вампира. Ему требуется постоянная энергетическая подпитка — медийный взрыв, сумасшедший трансфер, неожиданный обмен. Жить в спокойной парадигме и быть при этом успешным клуб, кажется, не в состоянии. Разве безнадежно плохо выглядел Гарипов, чтобы менять его на спорную фигуру в лице Грубеца? Чех становился чемпионом у себя дома в составе «Тршинца». Но и сейчас успел запомниться парой вопиющих ляпов. Один из них в матче с ЦСКА моментально выбил его команду из равновесия, поскольку шайба от Сошникова была пропущена на ровном месте.

Информация о том, что идея с приглашением Ковальчука в «Авангард», как никогда, близка к реальности, совершенно не удивила. Дело не в хороших отношениях ветерана с первым лицом клуба Александром Крыловым и главным тренером Бобом Хартли. Сейчас, когда репутационная рана от потери Шумакова вовсю кровоточит, срочно необходимо действенное лекарство. Уверенности в том, что Ковальчук со своим колоссальным опытом станет недостающей деталью для кубкового успеха «ястребов», нет. Возраст, невыразительная игра за «Вашингтон» в плей-офф, долгое отсутствие практики. Его бывший одноклубник по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, пришедший в четверг в редакцию «СЭ», убеждал нас с коллегой Шевченко, что по «физике» и мотивации Илья еще вполне тянет. Форвард может раскачать в правильном русле раздевалку «Авангарда», где не хватает мужиков с большим сердцем и победным опытом.

Пока все равно остается много «если» применительно к успешному союзу Ковальчука и «Авангарда». От Шумакова, даже вспоминая его предыдущую кубковую результативность, ожидать еще одного взлета в Балашихе было сложно. Мосты уже полыхали огнем. Для того чтобы вся история получила еще больший резонанс, форвард должен был зажечь в первом же матче за «Автомобилист» и помочь новой команде прервать длинную серию поражений.

Этого не случилось. Екатеринбургскую команду в Санкт-Петербурге издевательски и красиво разнес на части злой СКА. Шумаков был почти незаметен. Пока обе стороны от расставания только потеряли. Хорошо, что на этом сюжет не обрывается. Продолжение, причем стопроцентно интригующее, обязательно будет. «Авангард» в целом и Шумаков в частности скучно жить не умеют.