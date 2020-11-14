Ковальчук может подписать контракт в КХЛ. Кто из клубов пойдет на риск?

Обзор дня Алексея Шевченко

Матч дня

«Сибирь» провела два достойных периода в матче с «Авангардом», неожиданно расклеилась в третьем периоде и уступила сопернику со счетом 1:4. Все пошло не так, причем в один момент. Удаление Виктора Комарова на 45-й минуте просто сломало команду, хотя такого быть не должно у клуба с задачами. Очевидно же, что проблема не в Виталии Меньшикове, не в Алексее Красикове и даже не в Николае Заварухине. Все плохо подготовились к сезону. Менеджеры не сумели собрать команду, тренеры не имели плана выхода из карантина, а у некоторых хоккеистов просто отсутствует характер.

К менеджерам все-таки больше вопросов. Такие клубы, как «Сибирь» или «Витязь», очень сильно зависят от легионеров. Но в Подольске их подбирают тщательно (хотя и это не гарантирует качества), а в Новосибирске собирают иностранный легион по совсем другим критериям. Только не надо говорить про финансы. Знаете, Харри Сятери в свое время поехал не в «Витязь» (а его там хотели видеть), а в Новосибирск, потому что предложение клуба было гораздо лучше, чем в Подмосковье. Историями про бедность удобно кормить болельщиков. Например, в Хабаровске этим занимались из года в год, имея зарплатную ведомость на уровне крепкого середняка в КХЛ. Тратить надо правильно. Легионеры «Сибири» выглядят жалко и так редко приносят пользу, что их можно заменить хоть сейчас, и еще большой вопрос, принесет ли это клубу больше пользы или вреда. Микаэль Руохомаа, откатавший без бросков против «Авангарда», Юусо Пуустинен, удалившийся в важный момент, Юрки Йокиппакка, допускающий детские ошибки, должны как-то отвечать. А они спокойные, защищенные контрактом, им год продержаться, и все нормально. До дедлайна в КХЛ пять недель. Надо решать. Оставаться без плей-офф — это провал.

Слух

Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ, но ему должны платить один миллион долларов. Об этом начали вчера писать СМИ, а агент игрока, вместо того чтобы подтвердить или опровергнуть информацию, отказался от комментариев, что, конечно, совсем неразумно. Это заставляет думать, что подобные требования действительно существуют. Ну какой миллион долларов. Это почти 80 миллионов рублей! 8 миллионов рублей в месяц! На чем основаны расчеты? Только на одном: у вас есть дурные деньги — делитесь. Зрители на Илью не повалят, так как болельщиков на трибунах сейчас нет, только в Казани еще никак не ограничили сокращенную посещаемость.

Может ли Ковальчук помочь клубу добыть титул? В одиночку это невозможно, у богатых команд нет места в составе и средств под «потолком». Правда, судя по решению КХЛ открыть «горячую линию», у них появились вопросы по соблюдению правил, но приглашение Ильи — это повод тщательно проверить тот или иной клуб. Нет, если условный «Авангард» откажется от пары легионеров, обменяет игроков из четвертого звена и попрощается с теми, кто зарплату получает, но не играет, то форварда можно взять, только вот Ковальчук не сможет компенсировать потерю хоккеистов. Нападающий просто не понимает, что он уже совсем не тот, что был 10-15 лет назад. Кое-какие достоинства остались, но недостатков все больше и больше, и никто не захочет рисковать. Странно все это, но если у Ильи получится с контрактом в КХЛ, то это будет очень рискованное решение менеджеров, за которое наверняка спросят весной. И ответить будет нечего.

Легионер

Минское «Динамо» подписывает контракт с очередным легионером. В клуб вот-вот приедет Райан Мерфи, канадский защитник, который в прошлом сезоне выступал за «Нефтехимик». Он был готов остаться в России, но в Нижнекамске не нашлось денег. Это официальная формулировка, но, кажется, дело в другом. Вячеслав Буцаев, захвативший власть в клубе, имеет свое представление о комплектовании, и, судя по тому, что мы видим, задача набирать очки и выигрывать не является там основной. Впрочем, Мерфи не стал тем хоккеистом, о потере которого КХЛ бы жалела. Ну да, сыграл достаточно результативно, набрав 23 очка в 56 матчах, но провалился в плей-офф, не сумев ни разу поднять голову в серии против «Ак Барса». Может атаковать, но довольно слабо обороняется. У него в «Нефтехимике» было «минус 5», а это третий показатель с конца среди защитников в команде.

Тем не менее приглашение Райана именно в Минск выглядит логичным. Оборона у белорусского клуба — явно слабое звено. Есть хороший Менелл, перспективный, но нестабильный Колячонок и все остальные. Никто не знает, как в тот или иной момент сыграет Дмитрий Знахаренко или Илья Соловьев. Адам Альмквист — в списке травмированных, но даже если он вылечится, то Мерфи будет в топ-4. «Динамо» нужны были защитники, среди местных во время пандемии никто не понравился, и они пригласили иностранца. Все логично.