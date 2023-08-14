Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за подписанный контракт. Вратарь остался без хоккея еще на несколько месяцев

ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
Будущая судьба Ивана по-прежнему под вопросом.

Ожидаемый проигрыш ЦСКА

Понедельник принес ожидаемую новость из Швейцарии. ИИХФ вынесла окончательный вердикт по делу Федотова — вратарь имеет действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Армейский клуб, заключивший нынешним летом с игроком двухлетнее соглашение, наказан за свою самодеятельность запретом на международные трансферы сроком на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. А сам Федотов наказан дисквалификацией на четыре месяца — с 1 сентября по 31 декабря.

Однако из официального документа совершенно не следует, что вратарь обязан продолжить карьеру в Северной Америке. Также остается вопрос: если ЦСКА отпустит Федотова в «Филадельфию», то ИИХФ снимет бан с клуба и игрока или нет? Таким образом, текущее решение не проясняет до конца всю картину.

Иван Федотов. Отслуживший Федотов будет играть в ЦСКА? НХЛ еще побьется за русского вратаря

Очевидное поражение в юридическом поле нельзя считать для армейской организации несмываемым ударом по имиджу. Скорее это неудача конкретных людей, изначально переоценивших свои влияние и возможности. В спортивном плане ЦСКА стабильно находится на вершине КХЛ, но на международной арене внутренние опыт и знания без проверенных годами связей не работают.

В официальном документе, который ИИХФ отправила в ФХР и клуб, по нашим данным, присутствует крайне любопытная ремарка, отсылающая к 1999 году. Эта история связана с Алексеем Яшиным. Перед сезоном-1999/00 форвард, который тогда являлся капитаном «Оттавы», по совету своего агента Марка Гандлера потребовал пересмотра условий контракта и устроил забастовку. Руководство клуба не пошло на поводу у россиянина и, заручившись поддержкой НХЛ, в ноябре дисквалифицировало его до конца чемпионата.

Яшин попытался было уехать в чемпионат Швейцарии, но ИИХФ запретила ему там выступать до тех пор, пока он полностью не урегулирует вопрос с «Сенаторами». Нападающий пропустил целый год в НХЛ, сыграл весной на чемпионате мира за сборную России и после этого попытался получить статус свободного агента. Дело рассматривалось в арбитраже, и судья Лоуренс Холден принял решение в пользу «Оттавы». Яшин отыграл за нее следующий сезон и потом был обменян в «Айлендерс».

Иван Федотов. Федотова увидели спустя год службы в армии. Он снова будет играть в ЦСКА

Проигрыш ЦСКА в нынешнем разбирательстве сложно считать неожиданным. НХЛ много лет занимает доминирующую позицию в хоккейном мире и непосредственно влияет на принятие ключевых решений. Достаточно вспомнить, как лига выкручивала руки МОК и ИИХФ в вопросе об участии всех сильнейших игроков на Олимпиадах. Даже во времена, когда на международном уровне отношения России и Запада были сравнительно теплыми, Международная федерация едва ли бы приняла во внимание аргументы другой стороны. Финские, шведские и чешские чиновники смотрят на восточного соседа с очевидной неприязнью. Однако дело Федотова нельзя оценивать как вопрос политики. Сводить все исключительно к ней даже в текущей ситуации — заблуждение, ошибка и отчасти даже лицемерие.

Оставив вратаря в России, можно потерять гораздо больше

На первом месте для такой громадной организации, как НХЛ, всегда стоят корпоративные интересы. Они выше всего остального, тем более когда речь идет о конъюнктурных заявлениях лиц, пытающихся набрать политические очки. Для примера достаточно пробежаться по актуальным темам последней пары лет. Именно НХЛ откладывает проведение престижного Кубка мира, понимая, что без сборной России турнир многое потеряет. Именно НХЛ сделала все, чтобы оградить свою главную медийную звезду Александра Овечкина от критики с политическим подтекстом. Именно НХЛ негласно поддержала русского защитника Ивана Проворова, отказавшегося выходить на разминку в свитере с радужной символикой, а потом и вовсе отменила эту странную для обычного человека традицию. Именно НХЛ продолжает нормально взаимодействовать с КХЛ и российскими клубами. Устраивать конфронтацию, портя отношения с авторитетной организацией, не лучший выбор.

Иван Федотов. «Что испытывает человек, который играл в хоккей, а теперь ходит по плацу?» Вратарь Федотов — об армии

Очевидно, что в деле Федотова присутствовал только один явный подтекст, который в российской бизнес-культуре назвали бы «спором двух хозяйствующих субъектов». Сам вратарь на публике вел себя предельно отстраненно и ждал решения ИИХФ. Лично мне в этой связи сложно поверить, что он сам всем сердцем горел желанием остаться в ЦСКА. Даже с потенциальным отъездом Федотова в «Филадельфию» с чисто спортивной составляющей для обладателей Кубка Гагарина не произошло бы ничего страшного. Костяк команды находится в самом расцвете, и вопреки точке зрения из Санкт-Петербурга чемпионское окно по-прежнему широко открыто, а титул можно добывать даже с таким нестабильным голкипером, как швед Адам Рейдеборн.

Армейские боссы, в частности президент клуба Игорь Есмантович, опытны и вполне вменяемы, чтобы это понимать. Но они попали в ловушку, отчасти сделанную собственными руками. Отступить сейчас назад — минус в собственную репутацию и определенная потеря лица перед высоким начальством. Раз мужик пообещал, то должен идти до конца. Сохранение Федотова в ЦСКА выглядит в первую очередь как решение вопроса личных амбиций.

Иван Федотов. КХЛ разрешила контракт Федотова с ЦСКА. Это грозит большим скандалом и разрывом всех отношений с НХЛ

Пугать страшилками о том, что теперь клубы НХЛ начнут в массовом порядке утаскивать игроков, имеющих действующие контракты с командами КХЛ, как минимум преждевременно. Но любой руководитель, умеющий просчитывать ситуацию на шаг вперед, должен осознавать риски и не усугублять положение дел на ровном месте. КХЛ и ЦСКА, удержав всеми силами Федотова, могут потерять в дальнейшем значительно больше. Это надо четко понимать и не строить иллюзий относительно того, что «мы утерли нос» самой НХЛ. Эта организация при своей консервативности умеет ждать и, пожертвовав мелкой фигурой — при всем уважении к российскому вратарю, впоследствии добьется чего-нибудь более существенного.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
29
93
Читайте также
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Медведев опубликовал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Мосгорсуд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест
Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Материалы сюжета: Федотов, ЦСКА и «Филадельфия»: подробности дела между КХЛ и НХЛ
Крикунов: «Если «пошлем подальше ИИХФ», хоккей в нашей стране можно хоронить»
В КХЛ заявили о необходимости юридической экспертизы решения ИИХФ по Федотова
Каменский призвал приостановить сотрудничество с ИИХФ после решения по Федотову
Михайлов назвал несправедливым решение по Федотову: «ИИХФ пошла на поводу у НХЛ»
Фетисов — о решении ИИХФ по Федотову: «Пусть засунут себе его в одно место»
ФХР выступила с заявлением по решению ИИХФ по контракту вратаря Федотова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суеверный «Салават» и свежая «Магнитка». Итоги летнего турнира в Уфе
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости