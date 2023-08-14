ИИХФ наказала ЦСКА и Федотова за подписанный контракт. Вратарь остался без хоккея еще на несколько месяцев

Будущая судьба Ивана по-прежнему под вопросом.

Ожидаемый проигрыш ЦСКА

Понедельник принес ожидаемую новость из Швейцарии. ИИХФ вынесла окончательный вердикт по делу Федотова — вратарь имеет действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24. Армейский клуб, заключивший нынешним летом с игроком двухлетнее соглашение, наказан за свою самодеятельность запретом на международные трансферы сроком на один год — с 11 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. А сам Федотов наказан дисквалификацией на четыре месяца — с 1 сентября по 31 декабря.

Однако из официального документа совершенно не следует, что вратарь обязан продолжить карьеру в Северной Америке. Также остается вопрос: если ЦСКА отпустит Федотова в «Филадельфию», то ИИХФ снимет бан с клуба и игрока или нет? Таким образом, текущее решение не проясняет до конца всю картину.

Очевидное поражение в юридическом поле нельзя считать для армейской организации несмываемым ударом по имиджу. Скорее это неудача конкретных людей, изначально переоценивших свои влияние и возможности. В спортивном плане ЦСКА стабильно находится на вершине КХЛ, но на международной арене внутренние опыт и знания без проверенных годами связей не работают.

В официальном документе, который ИИХФ отправила в ФХР и клуб, по нашим данным, присутствует крайне любопытная ремарка, отсылающая к 1999 году. Эта история связана с Алексеем Яшиным. Перед сезоном-1999/00 форвард, который тогда являлся капитаном «Оттавы», по совету своего агента Марка Гандлера потребовал пересмотра условий контракта и устроил забастовку. Руководство клуба не пошло на поводу у россиянина и, заручившись поддержкой НХЛ, в ноябре дисквалифицировало его до конца чемпионата.

Яшин попытался было уехать в чемпионат Швейцарии, но ИИХФ запретила ему там выступать до тех пор, пока он полностью не урегулирует вопрос с «Сенаторами». Нападающий пропустил целый год в НХЛ, сыграл весной на чемпионате мира за сборную России и после этого попытался получить статус свободного агента. Дело рассматривалось в арбитраже, и судья Лоуренс Холден принял решение в пользу «Оттавы». Яшин отыграл за нее следующий сезон и потом был обменян в «Айлендерс».

Проигрыш ЦСКА в нынешнем разбирательстве сложно считать неожиданным. НХЛ много лет занимает доминирующую позицию в хоккейном мире и непосредственно влияет на принятие ключевых решений. Достаточно вспомнить, как лига выкручивала руки МОК и ИИХФ в вопросе об участии всех сильнейших игроков на Олимпиадах. Даже во времена, когда на международном уровне отношения России и Запада были сравнительно теплыми, Международная федерация едва ли бы приняла во внимание аргументы другой стороны. Финские, шведские и чешские чиновники смотрят на восточного соседа с очевидной неприязнью. Однако дело Федотова нельзя оценивать как вопрос политики. Сводить все исключительно к ней даже в текущей ситуации — заблуждение, ошибка и отчасти даже лицемерие.

Оставив вратаря в России, можно потерять гораздо больше

На первом месте для такой громадной организации, как НХЛ, всегда стоят корпоративные интересы. Они выше всего остального, тем более когда речь идет о конъюнктурных заявлениях лиц, пытающихся набрать политические очки. Для примера достаточно пробежаться по актуальным темам последней пары лет. Именно НХЛ откладывает проведение престижного Кубка мира, понимая, что без сборной России турнир многое потеряет. Именно НХЛ сделала все, чтобы оградить свою главную медийную звезду Александра Овечкина от критики с политическим подтекстом. Именно НХЛ негласно поддержала русского защитника Ивана Проворова, отказавшегося выходить на разминку в свитере с радужной символикой, а потом и вовсе отменила эту странную для обычного человека традицию. Именно НХЛ продолжает нормально взаимодействовать с КХЛ и российскими клубами. Устраивать конфронтацию, портя отношения с авторитетной организацией, не лучший выбор.

Очевидно, что в деле Федотова присутствовал только один явный подтекст, который в российской бизнес-культуре назвали бы «спором двух хозяйствующих субъектов». Сам вратарь на публике вел себя предельно отстраненно и ждал решения ИИХФ. Лично мне в этой связи сложно поверить, что он сам всем сердцем горел желанием остаться в ЦСКА. Даже с потенциальным отъездом Федотова в «Филадельфию» с чисто спортивной составляющей для обладателей Кубка Гагарина не произошло бы ничего страшного. Костяк команды находится в самом расцвете, и вопреки точке зрения из Санкт-Петербурга чемпионское окно по-прежнему широко открыто, а титул можно добывать даже с таким нестабильным голкипером, как швед Адам Рейдеборн.

Армейские боссы, в частности президент клуба Игорь Есмантович, опытны и вполне вменяемы, чтобы это понимать. Но они попали в ловушку, отчасти сделанную собственными руками. Отступить сейчас назад — минус в собственную репутацию и определенная потеря лица перед высоким начальством. Раз мужик пообещал, то должен идти до конца. Сохранение Федотова в ЦСКА выглядит в первую очередь как решение вопроса личных амбиций.

Пугать страшилками о том, что теперь клубы НХЛ начнут в массовом порядке утаскивать игроков, имеющих действующие контракты с командами КХЛ, как минимум преждевременно. Но любой руководитель, умеющий просчитывать ситуацию на шаг вперед, должен осознавать риски и не усугублять положение дел на ровном месте. КХЛ и ЦСКА, удержав всеми силами Федотова, могут потерять в дальнейшем значительно больше. Это надо четко понимать и не строить иллюзий относительно того, что «мы утерли нос» самой НХЛ. Эта организация при своей консервативности умеет ждать и, пожертвовав мелкой фигурой — при всем уважении к российскому вратарю, впоследствии добьется чего-нибудь более существенного.