Вопрос с призывом спортсменов в армию пора решать. Иначе останемся без КХЛ и других лиг

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Нападающий СКА Михаил Воробьев признался, что приобрел военный билет. Конечно, так поступать нехорошо. Но, насколько мне известно, в ситуации с этим спортсменом (как и со многими другими) случилось то, от чего не застрахован никто. Воробьев попал в руки мошенника. Он думал, что «сделал» армию, но на самом деле ни по каким базам не проходил и продолжал считаться уклонистом. Плюс продавец попался, подняли документы и легко узнали, кто пользовался услугами.

Скорее всего, Воробьева не посадят в тюрьму. Михаил признался в содеянном, теперь самое страшное, что ему грозит, — новый призыв в армию, ну и плюс штраф. То есть придется год провести в военной части, если не придумают никакого способа, на этот раз законного, избежать призыва.

Но пора уже что-то решать с этой темой, чтобы ни у кого не было соблазна пользоваться обходными путями. Поверьте, военный из Воробьева — никакой. Максимум, что нужно спортсменам, — это короткий курс молодого бойца, присяга, и пусть дальше живут своей жизнью. Многие так и сделали — например, Владимир Брюквин из «Авангарда» провел какое-то время в части, будучи хоккеистом «Динамо», и не пострадал. Нужно придумать законный вариант службы для всех спортсменов. И речь не про откуп от призыва. Это не совсем правильно. Но требуется принимать какой-то закон, какую-то поправку, чтобы все остались в выигрыше. Если Михаил проведет год в части по общим правилам, то это никому не пойдет на пользу. Воробьев потеряет год и еще много времени, чтобы восстановить форму. А обороноспособность страны не усилится. ФХР совместно с министерством спорта обязана искать и быстро найти выход. Это сейчас случаи с Иваном Федотовым и нападающим СКА вышли в публичную плоскость. А если начнут копать по-настоящему? Мы так без КХЛ останемся, не говоря про другие лиги.

Михаил Воробьев. Фото photo.khl.ru

Проблема

«Амур» провел два матча на турнире в Магнитогорске и ни разу не сумел поразить ворота соперника. «Автомобилист» обыграл команду Вадима Епанчинцева со счетом 2:0, «Металлург» — 3:0. Даже удивительно, ведь хабаровчане до турнира на Урале провели две игры в Москве против спартаковцев и динамовцев — и там были голы, более того, удалось одержать победы. В чем же проблема? Стоит ли паниковать? Возможно, это просто две неудачные встречи, тем более команда не смотрелась обреченной, старалась. Не забивали только.

Кстати, разница между «Амуром» на нынешнем турнире и хабаровчанами год назад колоссальная. Тогда было подавленное состояние еще до выхода на площадку, а сейчас все двигаются довольно бодро. Мы не видели оптимальный состав «Амура». Эндрю Кейлоф пока не выходит на лед, а это нападающий первого звена. Наверняка дальневосточники постараются заполнить форвардом и последнюю вакансию легионера.

Но не стоит принижать и тех, кто уже есть в команде. Иван Николишин умеет играть в хоккей, вокруг него можно построить активное и опасное звено. Александру Шарову необходимо сбросить с себя психологические оковы. Мы-то помним, как он умеет действовать. В «Тракторе» с Виталием Кравцовым и Алексеем Кручининым получалось неплохо. Но главное в нынешнем сезоне — не исполнители, а система. Посмотрите внимательно за командами, которые будут биться за плей-офф на «Востоке». Разве у Леонида Тамбиева лучше подбор форвардов? Тройка Берлев — Кристоф — Червени совсем не доминировала на турнире в Сочи. Но при этом «Адмирал» смотрелся цельным коллективом. У «Куньлуня» соберутся те, которые готовы всем проигрывать, да и топ-состав «Нефтехимика» не такой уж опасный. Хабаровскому клубу не стоит сейчас особо переживать по поводу отсутствия заброшенных шайб. Плохо, но не критично. Важно действовать цельно, и в Магнитогорске клуб скорее радует, чем огорчает.

Три поражения

Московское «Динамо» потерпело третье поражение подряд этим летом. Накануне команда Алексея Кудашова проиграла «Салавату Юлаеву» — 1:2, хотя уфимцы тоже стартовали с двух неудач. Пора уже искать замену Кудашову? Не надо торопиться. Игра с «Металлургом» из Новокузнецка хоть и идет в общий зачет, но была проведена в экстремальной ситуации. Динамовцы позвали клуб ВХЛ в Нижний Новгород, где до этого исступленно работали. Во время матча силы закончились в середине периода, что немудрено для пятиборцев, а кажется, что хоккеистов готовили к турниру по легкой атлетике. Дальше была «Сибирь», которая победила справедливо, по делу, но в тот период, когда в «Динамо» еще не прошел нижегородский туман.

Накануне уфимцам пришлось сильно постараться, чтобы достичь успеха. Приятного мало, но отнеситесь к этому иначе. Мы пока не видели настоящего «Динамо». Иностранцы только приехали, но их решили не брать в Башкирию. Без них Кудашов только сумел сформировать звено Джиошвили — Каблуков — Муранов, а с остальными сочетаниями просто гадает, осознавая, что все изменится, когда все хоккеисты соберутся вместе. На счет сейчас смотреть не надо, хотя главный тренер почему-то переживает о каких-то ошибках, все время обещает их поправить. Зачем он волнуется, непонятно. Какие-то выводы будут после Кубка мэра Москвы, не раньше. Сейчас период, когда смотрят на состояние того или иного хоккеиста. Новая бригада вратарей пока не впечатляет, если вы, конечно, ждали от них чудес. Новички тоже пока как следует не изучены. Максим Сушко умеет действовать гораздо лучше, а сейчас, видимо, еще не понял, что от него требуется. Хотелось бы большего от Богдана Тринеева, но ему постоянно меняют партнеров. Динамовцы прошли два сбора, но по независящим обстоятельствам не работали над хоккейными элементами. Зря они вообще в Уфу приехали. Могли бы еще где-нибудь кроссы побегать.