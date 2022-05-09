СКА продлил контракт с двумя лидерами и подписал двух новичков. В следующем сезоне питерский клуб не станет слабее

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракты

СКА выиграл борьбу за защитника Игоря Ожиганова, который 1 мая вышел на рынок свободных агентов. Учитывая все обстоятельства, это был один их самых ценных лотов в КХЛ. И питерскому клубу пришлось привести дополнительные аргументы, чтобы хоккеист отказался от переезда. Наверняка решающим фактором стала даже не зарплата (хотя это очень важно), а срок контракта. А уже после того, как СКА решил дать четырехлетнее соглашение, шансов у остальных было немного. По-настоящему за Игоря боролся только «Ак Барс». Но приходить в клуб, где уже был и который сенсационно тебя обменял, — не самое хорошее решение. И пусть тренерский штаб сменился, начинать все заново очень рискованно. Плюс в команде Вячеслав Войнов, который бы забирал первое большинство, а было бы второе, когда у тебя Кагарлицкий и Шипачев в команде, — большой вопрос.

В СКА же Игорь точно будет игроком первой пары, тем более атакующий потенциал Ожиганова до сих пор не до конца раскрыт. Были еще и другие варианты для продолжения карьеры, но они всерьез не рассматривались.

Остался в команде и Эмиль Галимов, но вряд ли переговоры в этом случае были долгими. Форвард по-настоящему раскрылся в Санкт-Петербурге, стал важной частью команды. Ни в «Локомотиве», ни в «Нефтехимике» никто не видел в нем такого разностороннего нападающего. И пусть статистику нельзя назвать выдающейся, свое дело он знает. Может и в атаке устроить проблемы, и в разрушении помочь.

Пришел в команду Никита Комаров из «Авангарда». Это самое странное решение, но СКА покинул Евгений Тимкин, и нужен был человек, которого бы соперник боялся. Причем, в отличие от Евгения, Никита прекрасно понимает, в чем он полезен, и в драки влезает без лишних сомнений.

Игорь Ожиганов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переход

Защитник Михаил Пашнин переезжает из «Металлурга» в СКА. Когда в Магнитогорске говорили о том, что хотят полностью сохранить команду, было ясно, что у них ничего не получится. Фактически это первая серьезная потеря, так как об отъезде Линуса Хультстрема вряд ли кто-то жалеет. С Михаилом другая ситуация. Последний сезон для него выдался не самым удачным. Защитник получил четыре травмы, причем довольно неприятные, после которых надо было тратить много времени на восстановление. В плей-офф он еще получил шайбой в голову, врачи зафиксировали сотрясение, и это был не тот случай, когда пара дней отдыха привели бы Михаила в чувство. Лечение шло тяжело, в конце концов Пашнин решил, что долечиться может и во время отпуска, появившись на льду с ЦСКА. Он рисковал здоровьем, но во время финала о таких «пустяках» не думаешь. И пусть не все игры у него были хорошими, причины были понятны.

Но год назад к Пашнину не было никаких претензий, да и много игр нынешнего чемпионата он провел на приличном уровне. О том, что к Михаилу был интерес со стороны СКА, стало известно еще во время плей-офф. В питерском клубе заинтересованы в таком жестком защитнике, который не дает сопернику передерживать шайбу. Плюс в «Металлурге» Илья Воробьев активно работал над тем, чтобы Михаил чаще подключался к атакам. И если поначалу это выглядело странно, то затем хоккеист приноровился и стал показывать, что умеет делать что-то кроме сокрушительных силовых приемов. Да и вообще игра Михаила очень изменилась. Связано это в том числе с возрастом. Сейчас это серьезный, солидный хоккеист, который четко знает, чего хочет. Будь он таким с самого начала карьеры — возможно, играл бы в НХЛ.

Высшая лига

Сразу три хоккеиста из Высшей лиги подписали контракты с клубами КХЛ. Непонятно, почему Руслан Ибатуллин получил только просмотровый контракт с «Адмиралом». Он уже выступал в этой команде, правда, в сезоне-2019/20 был в ротации и провел всего 18 матчей в лиге. Затем его отправили в фарм-клуб, а далее легко отдали в «Сокол». Последние два сезона хоккеист выступал в «Металлурге» из Новокузнецка, пересекался с Леонидом Тамбиевым, и тренер точно знает, чем воспитанник уфимской школы хоккея может помочь в новом сезоне. Просмотр, вероятно, связан с тем, что нынешним летом у «Адмирала» будет несколько игроков такого уровня и нужно выбрать лучших.

Порадовал «Нефтехимик». Клуб сделал оффершит двум хоккеистам «Лады»: Андрею Белозерову и Михаилу Назарову. В Тольятти не смогли повторить условия, и пришлось отпустить игроков — правда, за компенсацию. Белозеров — один из сильнейших игроков турнира прошлого сезона. Странно, что на него обратили внимание только сейчас. Четыре года назад он был одним из самых крутых нападающих казахского «Торпедо», набрав 55 очков в 56 встречах. Воспитанник челябинского «Мечела» по каким-то причинам так и не смог пробиться в КХЛ раньше. Может быть, не хватало стабильности, да и отъезд в Казахстан не сильно помог. Предложение перейти в «Нефтехимик» говорит о том, что Олег Леонтьев внимательно следил за Высшей лигой.

Михаил Назаров — второй бомбардир «Лады» прошлого сезона. Уроженец Новосибирска как-то поиграл в КХЛ, но за восемь матчей в «Автомобилисте» ничем не запомнился. Однако тогда он весь сезон провел в «Горняке», который возглавлял нынешний тренер «Нефтехимика». В прошлом году Михаил установил личный рекорд по набранным очкам (53) и вполне заслужил шанс. Отметим и то, что Белозеров с Назаровым в «Ладе» выходили в одной тройке. Им бы сейчас найти хорошего центра, и тогда нижнекамцы получат очень перспективное звено.