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Сегодня, 11:15

СКА продлил контракт с двумя лидерами и подписал двух новичков. В следующем сезоне питерский клуб не станет слабее

Михаил Пашнин и Никита Комаров стали игроками СКА
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник Михаил Пашнин перешел в СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Ожиганов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракты

СКА выиграл борьбу за защитника Игоря Ожиганова, который 1 мая вышел на рынок свободных агентов. Учитывая все обстоятельства, это был один их самых ценных лотов в КХЛ. И питерскому клубу пришлось привести дополнительные аргументы, чтобы хоккеист отказался от переезда. Наверняка решающим фактором стала даже не зарплата (хотя это очень важно), а срок контракта. А уже после того, как СКА решил дать четырехлетнее соглашение, шансов у остальных было немного. По-настоящему за Игоря боролся только «Ак Барс». Но приходить в клуб, где уже был и который сенсационно тебя обменял, — не самое хорошее решение. И пусть тренерский штаб сменился, начинать все заново очень рискованно. Плюс в команде Вячеслав Войнов, который бы забирал первое большинство, а было бы второе, когда у тебя Кагарлицкий и Шипачев в команде, — большой вопрос.

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В СКА же Игорь точно будет игроком первой пары, тем более атакующий потенциал Ожиганова до сих пор не до конца раскрыт. Были еще и другие варианты для продолжения карьеры, но они всерьез не рассматривались.

Остался в команде и Эмиль Галимов, но вряд ли переговоры в этом случае были долгими. Форвард по-настоящему раскрылся в Санкт-Петербурге, стал важной частью команды. Ни в «Локомотиве», ни в «Нефтехимике» никто не видел в нем такого разностороннего нападающего. И пусть статистику нельзя назвать выдающейся, свое дело он знает. Может и в атаке устроить проблемы, и в разрушении помочь.

Пришел в команду Никита Комаров из «Авангарда». Это самое странное решение, но СКА покинул Евгений Тимкин, и нужен был человек, которого бы соперник боялся. Причем, в отличие от Евгения, Никита прекрасно понимает, в чем он полезен, и в драки влезает без лишних сомнений.

Игорь Ожиганов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Ожиганов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Переход

Защитник Михаил Пашнин переезжает из «Металлурга» в СКА. Когда в Магнитогорске говорили о том, что хотят полностью сохранить команду, было ясно, что у них ничего не получится. Фактически это первая серьезная потеря, так как об отъезде Линуса Хультстрема вряд ли кто-то жалеет. С Михаилом другая ситуация. Последний сезон для него выдался не самым удачным. Защитник получил четыре травмы, причем довольно неприятные, после которых надо было тратить много времени на восстановление. В плей-офф он еще получил шайбой в голову, врачи зафиксировали сотрясение, и это был не тот случай, когда пара дней отдыха привели бы Михаила в чувство. Лечение шло тяжело, в конце концов Пашнин решил, что долечиться может и во время отпуска, появившись на льду с ЦСКА. Он рисковал здоровьем, но во время финала о таких «пустяках» не думаешь. И пусть не все игры у него были хорошими, причины были понятны.

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Но год назад к Пашнину не было никаких претензий, да и много игр нынешнего чемпионата он провел на приличном уровне. О том, что к Михаилу был интерес со стороны СКА, стало известно еще во время плей-офф. В питерском клубе заинтересованы в таком жестком защитнике, который не дает сопернику передерживать шайбу. Плюс в «Металлурге» Илья Воробьев активно работал над тем, чтобы Михаил чаще подключался к атакам. И если поначалу это выглядело странно, то затем хоккеист приноровился и стал показывать, что умеет делать что-то кроме сокрушительных силовых приемов. Да и вообще игра Михаила очень изменилась. Связано это в том числе с возрастом. Сейчас это серьезный, солидный хоккеист, который четко знает, чего хочет. Будь он таким с самого начала карьеры — возможно, играл бы в НХЛ.

Высшая лига

Сразу три хоккеиста из Высшей лиги подписали контракты с клубами КХЛ. Непонятно, почему Руслан Ибатуллин получил только просмотровый контракт с «Адмиралом». Он уже выступал в этой команде, правда, в сезоне-2019/20 был в ротации и провел всего 18 матчей в лиге. Затем его отправили в фарм-клуб, а далее легко отдали в «Сокол». Последние два сезона хоккеист выступал в «Металлурге» из Новокузнецка, пересекался с Леонидом Тамбиевым, и тренер точно знает, чем воспитанник уфимской школы хоккея может помочь в новом сезоне. Просмотр, вероятно, связан с тем, что нынешним летом у «Адмирала» будет несколько игроков такого уровня и нужно выбрать лучших.

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Порадовал «Нефтехимик». Клуб сделал оффершит двум хоккеистам «Лады»: Андрею Белозерову и Михаилу Назарову. В Тольятти не смогли повторить условия, и пришлось отпустить игроков — правда, за компенсацию. Белозеров — один из сильнейших игроков турнира прошлого сезона. Странно, что на него обратили внимание только сейчас. Четыре года назад он был одним из самых крутых нападающих казахского «Торпедо», набрав 55 очков в 56 встречах. Воспитанник челябинского «Мечела» по каким-то причинам так и не смог пробиться в КХЛ раньше. Может быть, не хватало стабильности, да и отъезд в Казахстан не сильно помог. Предложение перейти в «Нефтехимик» говорит о том, что Олег Леонтьев внимательно следил за Высшей лигой.

Михаил Назаров — второй бомбардир «Лады» прошлого сезона. Уроженец Новосибирска как-то поиграл в КХЛ, но за восемь матчей в «Автомобилисте» ничем не запомнился. Однако тогда он весь сезон провел в «Горняке», который возглавлял нынешний тренер «Нефтехимика». В прошлом году Михаил установил личный рекорд по набранным очкам (53) и вполне заслужил шанс. Отметим и то, что Белозеров с Назаровым в «Ладе» выходили в одной тройке. Им бы сейчас найти хорошего центра, и тогда нижнекамцы получат очень перспективное звено.

Игорь Ожиганов
Михаил Пашнин
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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Лимит на легионеров в КХЛ надо оставить прежним. Об изменениях должны договариваться заранее
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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