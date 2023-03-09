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Сегодня, 09:00

Капризов получил травму: на него упал двухметровый соперник!

Отдел хоккея «СЭ»
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Фолиньо — 6 (Сундквист, Миддлтон), 14:14 — 0:1. Годро — 12 (Фолиньо, Сундквист), 27:06 — 0:2. Стэнли — 1 (Наместников, Элерс), 27:36 — 1:2. Хартман — 10 (Капризов, Миддлтон), 28:31 — 1:3. Нидеррайтер — 20 (Шмидт, Коннор), 37:15 — 2:3. Шоу — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:22 — 2:4.
Вратари: Хеллибак (58:31 — 59:22) — Флери.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 48 (15+19+14) — 23 (5+11+7).
Наши: Наместников (17.17/3/0) — Капризов (14.50/0/+1).
9 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13148 зрителей.

«Миннесота» с появлением в команде Кирилла Капризова всегда представляет большой интерес для российской публики, но в последнее время смотреть за игрой «Уайлд» все труднее. Дин Эвасон окончательно привил команде игру от обороны, и даже гениальные действия Капризова не спасают. Впрочем, может быть, такой хоккей наконец-то принесет «Миннесоте» успех в плей-офф?

«Уайлд» уверенно начали матч и на старте второго периода вели в две шайбы. Правда, неуверенные действия в обороне привели к пропущенному голу от защитника Логана Стэнли. Поучаствовал в голе и недавно выменянный из «Сан-Хосе» российский нападающий Владислав Наместников. В «Джетс» его карьера налаживается: он играет во второй тройке и набрал уже два очка в трех матчах. Шикарный прогресс по сравнению с «Тампой», где он сидел в четвертом звене.

Уже меньше чем через минуту «Миннесота» восстановила преимущество. Капризов вынес шайбу из зоны, ее подхватил Хартман и точно бросил.

Самый пугающий за весь сезон момент случился с «Миннесотой» чуть позже. Двухметровый защитник Стэнли в борьбе завалился на ногу Капризову, и Кирилл покинул лед, хромая. В игру Капризов не вернулся. Завтра Кирилл должен пройти обследование, которое выявит степень повреждения.

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Юбилей Кузьменко

«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Терри — 18 (Мактавиш, Джонс), 3:40 — 0:1. Миллер — 22 (мен., Петтерссон), 14:44 — 1:1. Кузьменко — 30 (Бовилье, Петтерссон), 34:23 — 2:1. Макгинн — 11 (Зеграс, Строум), 34:43 — 2:2. Миллер — 23 (Хьюз), 60:20 — 3:2.
Вратари: Демко — Достал.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 34 (9+12+12+1) — 22 (8+7+7+0).
Наши: Кравцов (12.45/3/0), Кузьменко (15.11/3/+1), Подколзин (11.38/0/0) — -.
9 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18617 зрителей.

У матча «Ванкувера» и «Анахайма» не было турнирного значения, но для нападающего «Кэнакс» Андрея Кузьменко он стал знаковым. Бывший игрок СКА в свой первый же сезон в НХЛ достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате. И у него есть еще 18 матчей, чтобы улучшить этот показатель.

А вот у двух его одноклубников — Василия Подколзина и Виталия Кравцова — дела идут не так успешно. Оба провели матч в четвертом звене, и если для Подколзина это привычная роль, то Кравцов после обмена из «Рейнджерс» явно рассчитывал на другое. Видимо, все-таки дело было не в главном тренере команды из Нью-Йорка Жераре Галлане, который со временем вывел Кравцова из состава.

Андрей Кузьменко
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 62 42 20 92
2 Нью-Джерси 63 41 22 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 66 33 33 74
5 Питтсбург 63 32 31 73
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 64 24 40 59
8 Коламбус 64 20 44 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 64 39 25 86
3 Тампа-Бэй 64 38 26 81
4 Флорида 65 32 33 70
5 Баффало 63 32 31 68
6 Оттава 63 32 31 68
7 Детройт 64 29 35 67
8 Монреаль 64 26 38 57
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 65 37 28 81
3 Колорадо 62 35 27 76
4 Виннипег 65 36 29 75
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 63 27 36 59
7 Аризона 64 22 42 54
8 Чикаго 64 22 42 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 64 38 26 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 64 37 27 80
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 65 29 36 71
6 Ванкувер 64 27 37 59
7 Анахайм 65 21 44 51
8 Сан-Хосе 65 19 46 50
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9.03 03:30
Детройт – Чикаго
 4 : 3
9.03 03:30
Виннипег – Миннесота
 2 : 4
9.03 06:00
Ванкувер – Анахайм
 3 : 2 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 91
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

63 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 30 1.88
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.27
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