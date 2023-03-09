Капризов получил травму: на него упал двухметровый соперник!
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)
Голы: Фолиньо — 6 (Сундквист, Миддлтон), 14:14 — 0:1. Годро — 12 (Фолиньо, Сундквист), 27:06 — 0:2. Стэнли — 1 (Наместников, Элерс), 27:36 — 1:2. Хартман — 10 (Капризов, Миддлтон), 28:31 — 1:3. Нидеррайтер — 20 (Шмидт, Коннор), 37:15 — 2:3. Шоу — 5 (п.в., Зуккарелло), 59:22 — 2:4.
Вратари: Хеллибак (58:31 — 59:22) — Флери.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 48 (15+19+14) — 23 (5+11+7).
Наши: Наместников (17.17/3/0) — Капризов (14.50/0/+1).
9 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13148 зрителей.
«Миннесота» с появлением в команде Кирилла Капризова всегда представляет большой интерес для российской публики, но в последнее время смотреть за игрой «Уайлд» все труднее. Дин Эвасон окончательно привил команде игру от обороны, и даже гениальные действия Капризова не спасают. Впрочем, может быть, такой хоккей наконец-то принесет «Миннесоте» успех в плей-офф?
«Уайлд» уверенно начали матч и на старте второго периода вели в две шайбы. Правда, неуверенные действия в обороне привели к пропущенному голу от защитника Логана Стэнли. Поучаствовал в голе и недавно выменянный из «Сан-Хосе» российский нападающий Владислав Наместников. В «Джетс» его карьера налаживается: он играет во второй тройке и набрал уже два очка в трех матчах. Шикарный прогресс по сравнению с «Тампой», где он сидел в четвертом звене.
Уже меньше чем через минуту «Миннесота» восстановила преимущество. Капризов вынес шайбу из зоны, ее подхватил Хартман и точно бросил.
Самый пугающий за весь сезон момент случился с «Миннесотой» чуть позже. Двухметровый защитник Стэнли в борьбе завалился на ногу Капризову, и Кирилл покинул лед, хромая. В игру Капризов не вернулся. Завтра Кирилл должен пройти обследование, которое выявит степень повреждения.
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Юбилей Кузьменко
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Терри — 18 (Мактавиш, Джонс), 3:40 — 0:1. Миллер — 22 (мен., Петтерссон), 14:44 — 1:1. Кузьменко — 30 (Бовилье, Петтерссон), 34:23 — 2:1. Макгинн — 11 (Зеграс, Строум), 34:43 — 2:2. Миллер — 23 (Хьюз), 60:20 — 3:2.
Вратари: Демко — Достал.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 34 (9+12+12+1) — 22 (8+7+7+0).
Наши: Кравцов (12.45/3/0), Кузьменко (15.11/3/+1), Подколзин (11.38/0/0) — -.
9 марта. Ванкувер. Rogers Arena. 18617 зрителей.
У матча «Ванкувера» и «Анахайма» не было турнирного значения, но для нападающего «Кэнакс» Андрея Кузьменко он стал знаковым. Бывший игрок СКА в свой первый же сезон в НХЛ достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате. И у него есть еще 18 матчей, чтобы улучшить этот показатель.
А вот у двух его одноклубников — Василия Подколзина и Виталия Кравцова — дела идут не так успешно. Оба провели матч в четвертом звене, и если для Подколзина это привычная роль, то Кравцов после обмена из «Рейнджерс» явно рассчитывал на другое. Видимо, все-таки дело было не в главном тренере команды из Нью-Йорка Жераре Галлане, который со временем вывел Кравцова из состава.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|62
|42
|20
|92
|2
|Нью-Джерси
|63
|41
|22
|88
|3
|Рейнджерс
|63
|35
|28
|79
|4
|Айлендерс
|66
|33
|33
|74
|5
|Питтсбург
|63
|32
|31
|73
|6
|Вашингтон
|65
|31
|34
|68
|7
|Филадельфия
|64
|24
|40
|59
|8
|Коламбус
|64
|20
|44
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|62
|49
|13
|103
|2
|Торонто
|64
|39
|25
|86
|3
|Тампа-Бэй
|64
|38
|26
|81
|4
|Флорида
|65
|32
|33
|70
|5
|Баффало
|63
|32
|31
|68
|6
|Оттава
|63
|32
|31
|68
|7
|Детройт
|64
|29
|35
|67
|8
|Монреаль
|64
|26
|38
|57
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|34
|30
|81
|2
|Миннесота
|65
|37
|28
|81
|3
|Колорадо
|62
|35
|27
|76
|4
|Виннипег
|65
|36
|29
|75
|5
|Нэшвилл
|61
|31
|30
|69
|6
|Сент-Луис
|63
|27
|36
|59
|7
|Аризона
|64
|22
|42
|54
|8
|Чикаго
|64
|22
|42
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|64
|38
|26
|82
|2
|Лос-Анджелес
|65
|37
|28
|82
|3
|Сиэтл
|64
|37
|27
|80
|4
|Эдмонтон
|65
|35
|30
|78
|5
|Калгари
|65
|29
|36
|71
|6
|Ванкувер
|64
|27
|37
|59
|7
|Анахайм
|65
|21
|44
|51
|8
|Сан-Хосе
|65
|19
|46
|50
|9.03
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|4 : 3
|9.03
|03:30
|
Виннипег – Миннесота
|2 : 4
|9.03
|06:00
|
Ванкувер – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|124
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|63
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|91
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|54
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|63
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|30
|1.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.27