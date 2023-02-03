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Сегодня, 21:30

В КХЛ команды играют подозрительные матчи. Лиге нужно менять регламент

Михаил Зислис
Обозреватель
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Даниил Гутик, Владимир Ткачев и Валерий Орехов.
Фото ХК «Адмирал»
Драка в матче «Барыс» — «Динамо».
Фото ХК «Барыс»
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Под занавес регулярки стало слишком много овертаймов.

Очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ, очередной овертайм в матче с участием команды, которая борется за попадание в плей-офф, и очередной повод для того, чтобы усомниться в полной честности спортивной борьбы.

Все это смотрится некрасиво, если даже отталкиваться от мнения обычных болельщиков. Избегать ударов по имиджу турнира — обязательная задача для руководства КХЛ.

Энтони Камара, Ярослав Лихачев, Антон Бурдасов. В КХЛ дикая борьба за плей-офф. Такого не было 15 лет

В России вера в теории заговора будет, наверное, вечной. На протяжении веков ничего не меняется. Разве что область применения теории. Теперь дело доходит до хоккея. Из этой же серии вечные дискуссии о купленных под юбилей чемпионствах или влиянии букмекеров, которые якобы по звонку ставят задачу сыграть по запланированному сценарию, например в «Зеленом дерби».

Однако есть факты, которым не так просто найти вменяемое объяснение. В последние недели слишком часто матчи, влияющие на распределение последних мест в кубковых восьмерках, стали завершаться за пределами основного времени. Например, «Адмирал» в шести из последних девяти игр доводил дело до овертайма. Два чистых поражения из трех пришлись на встречи с прямым конкурентом «Амуром».

Драка в матче "Барыс" - "Динамо". Фото ХК "Барыс"
Драка в матче «Барыс» — «Динамо».
ХК «Барыс»

Бывают яркие матчи с овертаймами, как «Барыс» — «Динамо» (Москва) и «Нефтехимик» — «Автомобилист». Смотрел эти игры и получил большое удовольствие от эмоций, скоростей, драк и драматичных развязок. По данной причине не собираюсь обвинять другие клубы и тем более не призываю проводить расследование по каждой встрече. Но осадок есть, причем не только у меня и коллег.

Процент ничьих в основное время сейчас выше, чем когда-либо после возвращения в КХЛ трехочковой системы вместо двухочковой в 2018 году. Идея «сделать так, как в НХЛ», в данном случае совершенно не сработала. Никакой выгоды. Если команда не способна реализовать свой потенциал, то система начисления очков делу никак не поможет и ни на что не влияет. Огромный отрыв СКА от находящегося на дне таблицы «Сочи» смотрелся бы одинаково ужасно при любой схеме.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;. Что лучше: два или три очка за победу? При какой системе подсчета будет более интересный хоккей

В силах КХЛ сделать так, чтобы команды перестали гонять унылые ничейки, сводя риск к минимуму. Надо просто вернуться к прежней системе подсчета очков: три за победу в основное время, два — в овертайме или серии буллитов, одно — за поражение.

Это не означает, что запрограммированных результатов не станет вовсе, но вопросы решать будет сложнее. По-хорошему, можно и от спаренных игр на Дальнем Востоке отказаться. Правда, этому мешают расстояния и раздутый календарь.

Борьба с коррупцией заключается не только в том, чтобы находить и сажать виновных. В Китае коррупционеров даже расстреливают, но решению проблемы это не сильно помогает. Получается, надо стремиться к максимальной прозрачности и созданию условий, когда обманывать будет сложнее. Возвращение КХЛ к прежней системе снизит количество подозрительных игр и оздоровит ситуацию.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Барыс
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 59 43 16 91
2 Торпедо 58 38 20 80
3 Локомотив 60 35 25 78
4 ЦСКА 57 36 21 78
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 58 30 28 68
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 59 24 35 61
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 58 33 25 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Амур 58 27 31 61
9 Нефтехимик 58 27 31 59
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 60 25 35 57
Результаты / календарь
24.01
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26.01
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7.02
9.02
10.02
3.02 12:00
Амур – Авангард
 3 : 2 Б
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 1 : 2
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 3 : 0
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
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