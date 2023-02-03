Провал «Трактора» вынудил сменить генменеджера. Но в этом сезоне он уже не поможет
Провал «Трактора» в нынешнем сезоне стал одной из главных сенсаций. Неплохо укомплектованный челябинский клуб, входящий по зарплатному бюджету в топ-5 Восточной конференции, осел на дне турнирной таблицы. Одной из причин называлось отсутствие генерального менеджера, который полноценно отвечал бы за селекцию клуба. В первых числах февраля клуб решил этот вопрос, назначив Алексея Волкова, который в начале этого сезона покинул «Авангард».
Понятно, что сейчас это назначение турнирное положение «Трактора» никак не поправит. Дедлайн давно закончился, и Волков до 1 мая никого в Челябинск не привезет. Двухлетний контракт менеджера — это явный прицел на будущее, ведь в межсезонье очень важно не повторить сделанных ранее ошибок.
Уже сейчас можно утверждать, что не оправдал вложенных средств центрфорвард Владимир Ткачев. При зарплате в 75 миллионов рублей в год серебряный призер Олимпиады-2022 играет крайне нестабильно и не справляется с ролью лидера команды. По информации «СЭ», Ткачев, у которого 30 апреля заканчивается контракт с челябинцами, выйдет на рынок свободных агентов.
За еще одного центрального нападающего — Алексея Бывальцева — челябинцам придется выдержать серьезную борьбу с другими клубами. При этом в «Тракторе» уже начали просмотр кандидатов на эту позицию за океаном. Канадцы и американцы из АХЛ — вполне рабочий вариант, например, с приглашением защитника Хэмилтона в Челябинске попали в точку.
Можно не сомневаться, что Волков будет искать усиление на всех позициях. Много проблем возникло в этом сезоне с вратарями. Молодые Мыльников и Устименко растут, но на позицию основного вратаря нужен кандидат поубедительнее. Среди защитников действующие контракты — у Хэмилтона, Яруллина, Блажиевского, Телегина, Карпухина. То есть у всех ведущих игроков обороны. Но один-два новичка в эту линию необходимы.
В нападении контракты на следующий сезон действуют у Бурдасова, Сошникова, Калинина, Стася, Хохрякова, местных талантов Шабанова и Тертышного. Кажется, что по именам все неплохо, но именно атакующая линия требует наибольшего усиления. Сомневаюсь, например, что будут продлевать контракт с финном Пулккиненом: на 65 миллионов рублей в год он явно не играет. А вот на рынке свободных агентов «Трактор» планирует пошуметь.
Работы у Волкова будет много — это факт. Его приглашение не гарантия успеха, но победный опыт («Авангард» — 2021) и знание рынка менеджера должны помочь «Трактору» подняться со дна. В клубе должны показать, что провальный нынешний сезон — недоразумение, а не закономерность.
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|25
|34
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|3.02
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|
Автомобилист – Трактор
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Северсталь – Локомотив
|3 : 0
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Динамо М – Барыс
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СКА – Ак Барс
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