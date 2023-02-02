В КХЛ дикая борьба за плей-офф. Такого не было 15 лет

Разбираем календари претендентов на попадание в плей-офф от Восточной конференции .

Завершение регулярного чемпионата КХЛ все ближе, но конкретики по кубковой восьмерке Восточной конференции не добавляется. За месяц до окончания чемпионата каждая команда сохраняет шансы на плей-офф. Топ-6 — без конкретных мест — с высокой вероятностью определен. Куда больше интриг внизу таблицы. «Нефтехимик», «Барыс», «Амур» и «Трактор» бьются за восьмую строчку. В полупозициях «Адмирал», но все же очковый запас должен помочь «морякам» сохранить шестое-седьмое место и не присоединиться к озвученной четверке.

15-й сезон КХЛ бьет рекорды в том числе по уровню интриги. Никогда прежде лига не сталкивалась с подобной конкуренцией за плей-офф. Аутсайдеры отступали и теряли теоретически шансы за недели до завершения регулярного чемпионата. Сейчас все иначе. Причины вижу в просадке отдельных клубов. По составу, ресурсам и амбициям «Трактору» стыдно воевать с «Амуром» и «Нефтехимиком», но что поделать, если челябинцы завалили первую половину сезона? Теперь приходится наверстывать упущенное и драться за каждое очко на финише регулярки, чтобы продлить сезон хотя бы до марта.

«Барыс» за время выступления в КХЛ приучил, что не только уверенно входит в восьмерку «Востока», но и способен укусить фаворитов в первом раунде. Летнее возвращение Андрея Скабелки не помогло зарядить командную батарейку. Астанчане по разным — и не только тренерским — причинам играют хуже, чем при покинувшем клуб Юрии Михайлисе. В то же время превзошел ожидания «Адмирал», чей состав сопоставим с «Амуром» и «Нефтехимиком». «Моряки» забрались высоко в таблице в начале чемпионата, а сейчас идут на седьмом месте, хотя в прошлом сезоне пролетели мимо плей-офф.

Таблица Востока КХЛ.

Анализ календарей четырех команд наводит на мысль, что оптимальный график у «Нефтехимика». В феврале нижнекамцев ждут лишь четыре матча с топ-клубами: два с кризисной «Магниткой», по одному с «Ак Барсом» и «Авангардом». Рассчитывать на очки можно даже в играх с номинальными фаворитами. Не говоря о встречах с «Витязем», «Спартаком», «Сочи» и «Куньлунем». Сенсации, конечно, не исключены. Но команда Олега Леонтьева — не из тех, кто испытывает проблемы с недонастроем или недооценкой соперника.

Несладкий февраль намечается у «Амура». И пускай «Тигры» чаще играют дома, чем на выезде, ждать легкой прогулки не придется. Потребуются сверхусилия, чтобы победить «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Локомотив» и «Автомобилист». За хабаровчан может сыграть успокоенность фаворитов в последние недели. Помню, как некоторые клубы хитрили, когда в конце регулярки летали на Дальний Восток ослабленным составом. Решатся ли на это «Ак Барс» и «Автомобилист», которых в Хабаровске ждут сдвоенные матчи, — большой вопрос. Далеко не факт, что казанцы и екатеринбуржцы решат собственные турнирные задачи к середине февраля, чтобы поберечь лидеров.

Календари «Амура» и «Трактора» сопоставимы. А «Барыс» на концовку чемпионата получил дикий месяц с серьезными соперниками: московское «Динамо», СКА, ЦСКА, «Авангард», «Сибирь», «Локомотив». Разжиться очками — сродни подвигу.

Сделаю смелый прогноз, что восьмое место «Востока» заберет «Амур». Определяющей для хабаровчан станет заключительная домашняя серия с «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Не сомневаюсь, что бойня за восьмерку затянется до последнего тура. И разрыв между конкурентами составит одно очко. Расклад Восточной конференции — украшение нынешней КХЛ. Команды подравнялись: нет ясности ни с лидерами, ни с аутсайдерами. Которых в текущей ситуации и аутсайдерами-то не назовешь. Внимательно следим за завершением регулярки и ждем неожиданных повторов в конце февраля.

Календарь «Нефтехимика».

Календарь «Амура».

Календарь «Трактора».