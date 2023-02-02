В КХЛ дикая борьба за плей-офф. Такого не было 15 лет
Завершение регулярного чемпионата КХЛ все ближе, но конкретики по кубковой восьмерке Восточной конференции не добавляется. За месяц до окончания чемпионата каждая команда сохраняет шансы на плей-офф. Топ-6 — без конкретных мест — с высокой вероятностью определен. Куда больше интриг внизу таблицы. «Нефтехимик», «Барыс», «Амур» и «Трактор» бьются за восьмую строчку. В полупозициях «Адмирал», но все же очковый запас должен помочь «морякам» сохранить шестое-седьмое место и не присоединиться к озвученной четверке.
15-й сезон КХЛ бьет рекорды в том числе по уровню интриги. Никогда прежде лига не сталкивалась с подобной конкуренцией за плей-офф. Аутсайдеры отступали и теряли теоретически шансы за недели до завершения регулярного чемпионата. Сейчас все иначе. Причины вижу в просадке отдельных клубов. По составу, ресурсам и амбициям «Трактору» стыдно воевать с «Амуром» и «Нефтехимиком», но что поделать, если челябинцы завалили первую половину сезона? Теперь приходится наверстывать упущенное и драться за каждое очко на финише регулярки, чтобы продлить сезон хотя бы до марта.
«Барыс» за время выступления в КХЛ приучил, что не только уверенно входит в восьмерку «Востока», но и способен укусить фаворитов в первом раунде. Летнее возвращение Андрея Скабелки не помогло зарядить командную батарейку. Астанчане по разным — и не только тренерским — причинам играют хуже, чем при покинувшем клуб Юрии Михайлисе. В то же время превзошел ожидания «Адмирал», чей состав сопоставим с «Амуром» и «Нефтехимиком». «Моряки» забрались высоко в таблице в начале чемпионата, а сейчас идут на седьмом месте, хотя в прошлом сезоне пролетели мимо плей-офф.
Анализ календарей четырех команд наводит на мысль, что оптимальный график у «Нефтехимика». В феврале нижнекамцев ждут лишь четыре матча с топ-клубами: два с кризисной «Магниткой», по одному с «Ак Барсом» и «Авангардом». Рассчитывать на очки можно даже в играх с номинальными фаворитами. Не говоря о встречах с «Витязем», «Спартаком», «Сочи» и «Куньлунем». Сенсации, конечно, не исключены. Но команда Олега Леонтьева — не из тех, кто испытывает проблемы с недонастроем или недооценкой соперника.
Несладкий февраль намечается у «Амура». И пускай «Тигры» чаще играют дома, чем на выезде, ждать легкой прогулки не придется. Потребуются сверхусилия, чтобы победить «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Локомотив» и «Автомобилист». За хабаровчан может сыграть успокоенность фаворитов в последние недели. Помню, как некоторые клубы хитрили, когда в конце регулярки летали на Дальний Восток ослабленным составом. Решатся ли на это «Ак Барс» и «Автомобилист», которых в Хабаровске ждут сдвоенные матчи, — большой вопрос. Далеко не факт, что казанцы и екатеринбуржцы решат собственные турнирные задачи к середине февраля, чтобы поберечь лидеров.
Календари «Амура» и «Трактора» сопоставимы. А «Барыс» на концовку чемпионата получил дикий месяц с серьезными соперниками: московское «Динамо», СКА, ЦСКА, «Авангард», «Сибирь», «Локомотив». Разжиться очками — сродни подвигу.
Сделаю смелый прогноз, что восьмое место «Востока» заберет «Амур». Определяющей для хабаровчан станет заключительная домашняя серия с «Ак Барсом» и «Автомобилистом». Не сомневаюсь, что бойня за восьмерку затянется до последнего тура. И разрыв между конкурентами составит одно очко. Расклад Восточной конференции — украшение нынешней КХЛ. Команды подравнялись: нет ясности ни с лидерами, ни с аутсайдерами. Которых в текущей ситуации и аутсайдерами-то не назовешь. Внимательно следим за завершением регулярки и ждем неожиданных повторов в конце февраля.
|2.02
|19:00
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Витязь – Сочи
|- : -
|2.02
|19:10
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Динамо Мн – Металлург
|- : -