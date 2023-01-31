Что лучше: два или три очка за победу? При какой системе подсчета будет более интересный хоккей
Ни в коем случае не хочу обвинить «Амур», «Адмирал», «Барыс» и «Нефтехимик» в том, что эти команды, дружно сыгравшие вничью в основное время, провели договорняки. Это наивное и в целом даже глупое обвинение в мире, где есть бонусы за набранные очки и показатель полезности. Но раздражает, что при нынешней системе начисления баллов играть вничью выгодней.
Сама идея убрать трехочковую систему выглядела спорной. Аргумент-то был исключительно эмоциональный. Дескать, болельщикам неприятно видеть огромные разрывы, так теряется интерес к турниру. А что лучше стало? У СКА сейчас 91 балл, а у «Сочи» — 21. Это семьдесят очков. Ну пусть не трехзначное значение, но все равно гигантская пропасть.
Двухочковая система позволяет клубам осторожно проводить 60 минут, что как раз очень сильно сказывается на зрелищности. И мы видели в понедельник, как два клуба, которые бьются за место в плей-офф, сделали все, чтобы набрать ценные очки. То же самое получилось у двух команд накануне.
У тренеров, менеджеров и игроков будут свои аргументы. Их аргумент простой: сейчас такой период, команда играет аккуратно, понимая ценность каждой ошибки, никто не рискует, ведь на кону решение серьезной задачи. Это все прекрасно, но при чем тут болельщик? В Хабаровске собираются полные трибуны, почему они должны отдавать собственные деньги за такую тягомотину? Только не говорите: «Главное — результат», потом про это никто не вспомнит, если «Амур» попадет в плей-офф. Мы сейчас вспоминаем — этого достаточно.
Наверное, пора уже обесценивать ничьи в российском чемпионате. Проигравшая команда не должна получать ничего, хоть это случилось в основное время, хоть и на буллитах. За победу — три очка, за успех в дополнительное время и по буллитам — одно. За поражение — ничего.
Конечно, и этот вариант неидеальный. Возможно, приведет к другому эффекту. Команды начнут закрываться с первой минуты, ожидая лишь ошибки соперника, и зрелище будет еще более тягомотное, чем сейчас. Но зато любая заброшенная шайба оживит игру.
Можно рассмотреть и другие варианты. Но непонятно, почему проигравший (пусть это случилось в овертайме или по буллитам) вообще что-то получает. Они плохо выполнили свою работу, но пополнили очковый баланс. Смысл спорта не в этом.
Безусловно, идеальной системы не существует. Мы видели в свое время и на Олимпиаде, как команды играли на тот результат, который был выгоден обоим. Тут уж ничего не поделаешь, все рассчитывают очки, чем-то жертвуют ради задачи. Думаете, почему на матчи против СКА или с ЦСКА тренеры иногда выставляли третьих вратарей, давая передохнуть лидерам? Мол, шансов все равно мало, так хоть какую-то выгоду можно извлечь.
По-хорошему, тут должно пройти время, чтобы клубы осознали, что скучный хоккей влияет на посещаемость следующего матча, а если будут пустые трибуны (не понимаю, что заставит пойти на следующую игру «Амура»), то это скажется на бюджете. Но в России об этом даже заикаться смешно. Зрители если не убыточны, то точно не приносят ощутимого дохода.
Но можно хотя бы на уровне лиги подумать, что такие игры, как в последние два дня, невыгодны. Так что надо менять систему обратно на трехочковую. При ней серия побед давала клубам ощутимый эффект в таблице. Сейчас же этого нет, а мы видим, что десять поражений «Автомобилиста» почти никак не изменило их положение.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|58
|43
|15
|91
|2
|Торпедо
|57
|37
|20
|78
|3
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|4
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|8
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|9
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|10
|Куньлунь
|58
|20
|38
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|58
|35
|23
|75
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Авангард
|56
|32
|24
|69
|6
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|7
|Адмирал
|57
|29
|28
|65
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|56
|25
|31
|57
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|31.01
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|- : -
|31.01
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|31.01
|19:00
|
Северсталь – Металлург
|- : -
|31.01
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -