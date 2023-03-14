В «Сибири» заявили, что ей не нужно увеличение бюджета. Так клуб может превратиться в болото

Обзор дня Алексея Шевченко.

Главный тренер и менеджер «Сибири» подвели итоги сезона. Выяснились удивительные вещи. Например, в клубе считают, что бюджет не надо увеличивать — нынешний вполне подходит. А главный тренер, видимо, выходит на рынок свободных агентов, по крайней мере все к этому идет.

«Сибирь» в последние годы никак не может определиться со своим лицом в КХЛ. Что это за клуб? Для чего он? Какие задачи решает? Да, все слышали про новый стадион в Новосибирске и «лучших болельщиков». Но после реконструкции старой арены во время матчей не так и громко, как было раньше (говорят, что во всем виновата замена деревянных полов), а на других аренах поддержка ничем не хуже. Даже московское «Динамо» аншлаги собирает, а уж по мощи поддержки фанаты «Торпедо» дадут фору остальным.

К тому же «Авангард» вернулся в Омск и забрал обратно звание «хозяев региона». Получается, что в Новосибирске — обычный провинциальный клуб, который интересен исключительно внутри своего региона. В чем его уникальность?

В таких случаях все могут решать спортивные результаты, но их у новосибирцев не было уже несколько лет. Долгое время они постоянно на девятом месте в регулярном чемпионате, в последние два сезона — как под копирку. Шестая позиция по итогам сезона и вылет в первом раунде плей-офф. Если раньше новосибирцам симпатизировали в других местах, то они умудрились быстро потерять все расположение.

Генеральный директор Кирилл Фастовский за последнее время сменил очень много тренеров, но сам ни разу не взял на себя вину за неудачи. При этом он по инерции пользуется популярностью на совещаниях совета директоров, но уже несколько лет словно специально говорит «правильные вещи», которые не воплощаются в жизнь. На словах-то он революционер, а на деле так ничего и не выходит.

На пресс-конференции после сезона Фастовский сказал удивительную вещь. Мол, он против того, чтобы его клубу увеличивали бюджет, хотя, кажется, такие попытки были — денег достаточно, не надо лишних. И ладно бы новосибирцы имели разрешенные 900 миллионов на зарплаты. Но этого и близко нет.

Геннадий Величкин и Кирилл Фастовский. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

По одной из версий, которая кажется самой реальной, Фастовский хочет сохранить свою власть в клубе. Вроде бы при увеличении бюджета в «Сибири» могут появиться новые люди, которые начнут контролировать траты, а ему это и не надо. Почему? Да мало ли почему, но получается, что из-за своих амбиций он искусственно делает клуб слабым.

Сейчас, когда зачем-то сократили лимит на легионеров, цены на российских игроков взлетели. Чем собирается заманивать хоккеистов «Сибирь», никому не понятно. Александр Шаров выходит на рынок свободных агентов и открытым текстом говорит, что приоритетом для него будут даже не деньги, а возможность что-то выиграть в своей карьере. Какой смысле ему оставаться в команде, где так-то считают сезон неплохим. Но деньги не нужны. Зачем тормошить болото?

Возможно, есть какие-то другие аргументы против увеличения бюджета, но ничего логичного в голову не приходит.

Фото ХК «Сибирь»

Удивительная история и с тренером Андреем Мартемьяновым. То, что команда вообще попадает в плей-офф, — исключительно его заслуга, но в Новосибирске, кажется, это не ценят. Ждут попечительского совета, рассматривают другие варианты. Видимо, клубу не только увеличение бюджета не нужно, но и плей-офф.

Если была задача сделать «Сибирь» серым участником турнира, то в клубе с этим прекрасно справились. Тогда действительно не надо ничего менять.