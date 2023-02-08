«Тренеры говорят, чтобы все выкидывал в ворота». Защитник «Магнитки» забивает четыре матча подряд
После декабрьской паузы в чемпионате «Металлург» накрыл спад. С 23 декабря уральцы проиграли 13 из 19 матчей. С последнего выезда по маршруту Балашиха — Череповец — Минск «Магнитка» вернулась, набрав лишь одно очко. Однако дома прервала неудачную серию — победила «Трактор» и СКА. Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» рассказал о причинах кризиса, конкуренции на «Востоке» и раскрыл секрет, как ему удается забивать четыре матча подряд.
Команда выходит из кризиса
— «Металлург» выиграл два матча подряд. Можно сказать, что неприятная ситуация исправляется?
— Постепенно выходим из нее. Не хочу говорить, что спад закончился, но мы стараемся выбраться из него.
— В чем это проявляется? Видите какие-то сигналы, что все меняется?
— Мы стали играть более правильно. Выполняем план на игру — поэтому побеждаем.
— А я думал, это связано с тем, что вы лично забиваете в четырех матчах подряд.
— Не знаю, может быть. Но в двух же забивал, но мы не выиграли.
— Чем объясните результативную серию? Для защитников это редкость.
— Получается — хорошо. Приятно забивать. Продолжаю на этой волне.
— У вас ведь хороший бросок. До этого просто скромничали, а сейчас стали чаще бросать?
— Не знаю, может быть, где-то переклинило. Захотел побольше побросать — она залетает. Теперь буду больше бросать.
— Тренеры говорят об этом сейчас?
— Да. Они говорят, чтобы бросал все шайбы, что на крюке, — чтобы все выкидывал в ворота.
— Почему случилась серия из 10 поражений в 14 матчах?
— Это спад. В этом сезоне он был у всех команд. Немного неправильно играли в некоторых матчах. А в некоторых, наоборот, хорошо играли, но все равно не получалось. Такое бывает. Надо переламывать эту ситуацию и становиться сильнее.
— По вашим словам складывается мнение, будто бы и нет большой проблемы.
— Когда ты в команде, ты видишь, как все стараются и выкладываются. Просто чего-то не хватает. Понимал, что мы можем выйти из этого.
— На команду влияли разговоры о возможной отставке Ильи Воробьева?
— Мы это не обсуждали. Сами понимали, что ситуация не очень. Хотели выигрывать, но чуть-чуть не получалось.
— Сейчас есть уверенность, что пойдут победы?
— Надеюсь. Ничего говорить не буду. А то уже говорили, что мы вышли из спада, а это было не так. Будем стараться от игры к игре.
Конкуренция на «Востоке»
— Спад давит на игроков? Понятно, что в плей-офф вы попадете. А с какого места, наверное, не так принципиально на «Востоке».
— Да, сейчас «Восток» очень плотный. Ни одна команда в плей-офф не будет подарком. Со всеми придется биться. С какого места выйдем, в принципе без разницы. Главное — подготовиться к плей-офф и правильно включать голову.
— В лиге впервые такая плотность на «Востоке»?
— За семь лет в команде я не помню, чтобы так все было ровно. Интересно, конечно, на «Востоке», но приходится вообще не выключаться из борьбы.
— Можете чем-то объяснить такую конкуренцию?
— Может быть, из-за потолка зарплат. Хоккей чуть поменялся. Все стали играть более-менее ровно.
— Хоккей изменился в плане стиля и системы?
— Да. На «Востоке», считаю, стали играть более пассивно. Команды закрываются с первого периода, начинают играть в откат. Все научились играть в обороне — и со всеми тяжело.
— К «Магнитке» «закрыться и в откат» не относится?
— Да. Мы настраиваем себя на игру в атаке. Но и про оборону забывать не должны. В плей-офф очень важна оборона.
— В третьем периоде СКА забросил две шайбы, сократил отставание до минимума. Такой сценарий повторялся и в других матчах. Почему не получается спокойно доводить игры до победы, когда ведете в счете?
— Может быть, проседаем психологически. Через такие победные игры все придет — и будем спокойнее играть.
— Ваш контракт заканчивается после сезона. Общались с руководством о будущем?
— Нет, ни разу.
— А что сами думаете?
— Пока не хочу об этом думать. Хочу просто играть дальше и помогать команде побеждать.
— Агент не предлагал варианты на конец сезона за океаном?
— Мы будем разговаривать после окончания сезона. Сейчас никаких разговоров нет.
— Есть вероятность, что вы отправитесь в Северную Америку, когда плей-офф для «Магнитки» закончится?
— Не могу сказать, не знаю. Первый раз об этом сейчас задумываюсь. Ранее не думал об этом. Я хочу дойти до финала с «Металлургом».
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