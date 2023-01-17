СКА первым вышел в плей-офф. Что петербуржцев ждет в Кубке Гагарина
СКА ожидаемо стал первым клубом, который вышел в плей-офф. Была надежда, что за этот неофициальный титул поспорят ЦСКА или «Ак Барс», но оба клуба не до конца решили проблемы. Питерцы же набрали 84 очка, они вряд ли уйдут с первой позиции в конференции и гарантированно получат слабого соперника в первом раунде.
Дальше — непонятно. Уверен, что большинство из своих 40 побед питерская команда получила еще до выхода на площадку. Их по-прежнему боятся, соперник уступает ментально еще на утренней раскатке, а СКА остается только взять свое. Мастерства хватает, чтобы не расслабляться и получать победы. Армейцы очень сильны. При этом они не из тех, кто считается непобедимым.
Главный козырь команды — тренерский штаб. Роман Ротенберг не мешает помощникам выполнять их работу и занимается общим управлением, не выпячивая себя. Да, вы иногда видите его на экранах в минуты гнева или излишнего волнения. Но он четко понимает, когда так можно себя вести, а когда лучше не надо. Его помощники отлично справляются со своими заданиям, к ним стопроцентное доверие, которое оправдывается. Не стал бы называть Ротенберга лучшим тренером КХЛ, но ему не откажешь в умении создать работающую систему. Понятно, что налетят критики, вспомнят про деньги, но это все смешно. У «Авангард» и «Ак Барса» денег не меньше, «Ак Барс» и ЦСКА тоже считаются богатыми клубами. Так пользуйтесь, в чем проблема?
У питерцев самая сильная оборона в КХЛ. С этим утверждением могут поспорить в ЦСКА, но столько хороших защитников у Сергея Федорова нет. Александр Никишин, безусловно, лучший игрок обороны всей лиги, есть мудрые Игорь Ожиганов и Андрей Педан, прогрессирующий Степан Фальковский, а рядом с ними на другой уровень вышли и остальные. Тот же Георгий Солянников относительно недавно ничего не показывал в «Сочи», а сейчас научился играть правильно.
Про атаку питерского клуба говорить нечего. Дмитрий Яшкин исправно забивает, Никита Гусев раздает. Остальные полностью отвечают летней трансферной концепции: «В клубе должны играть такие форварды, которые одинаково могут действовать, как большинстве, так и в меньшинстве». Плюс не оправдал пессимистические прогнозы Марат Хайруллин, которому предрекали проблемы из-за перехода в клуб с другим статусом. Свое забирает Дамир Жафяров, хотя он выглядит не так ярко, как в «Торпедо».
Беспокоят вратари. Дмитрий Николаев выглядит лучше, с ним подписан новый контракт, но по каким-то причинам в последнее время вратарь редко появляется на льду. Если это какая-то серьезная травма, то болельщики СКА должны начать волноваться. Приглашение Владислава Подъяпольского кажется ошибкой, Сергей Иванов нестабилен. Да и Николаев-то иногда делает на площадке совсем не то, что хотелось бы тренерскому штабу.
Но ведь и нельзя сказать, что голкиперы тащат СКА вниз. С таким подбором игроков в защите и атаке очень трудно добраться до ворот питерцев. Можно, но рискуешь нарваться на стремительную контратаку, а форварды не простят. Но уверенные вратари, которые не допускают простых ляпов, нужны на более поздних стадиях плей-офф.
Точнее, видимо, в финале. Пока непонятно, кто может всерьез конкурировать в конференции с командой Ротенберга, кроме ЦСКА. А армейцы вторые, значит, сыграть с питерским клубом смогут лишь в решающей серии за выход в финал кубка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|52
|40
|12
|84
|2
|ЦСКА
|50
|33
|17
|71
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|52
|30
|22
|67
|5
|Динамо М
|51
|29
|22
|66
|6
|Витязь
|51
|24
|27
|56
|7
|Спартак
|52
|23
|29
|53
|8
|Динамо Мн
|52
|20
|32
|51
|9
|Северсталь
|51
|20
|31
|51
|10
|Куньлунь
|52
|18
|34
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|50
|29
|21
|66
|2
|Сибирь
|52
|31
|21
|66
|3
|Металлург
|51
|29
|22
|65
|4
|Авангард
|50
|30
|20
|64
|5
|Сал. Юлаев
|51
|27
|24
|63
|6
|Ак Барс
|51
|27
|24
|62
|7
|Адмирал
|52
|27
|25
|60
|8
|Трактор
|52
|22
|30
|51
|9
|Нефтехимик
|51
|23
|28
|49
|10
|Барыс
|53
|22
|31
|48
|11
|Амур
|50
|21
|29
|48
|17.01
|19:00
|
Куньлунь – Локомотив
|- : -
|17.01
|19:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|17.01
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
ЦСКА – СКА
|- : -