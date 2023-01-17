СКА первым вышел в плей-офф. Что петербуржцев ждет в Кубке Гагарина

Обзор дня Алексея Шевченко.

СКА ожидаемо стал первым клубом, который вышел в плей-офф. Была надежда, что за этот неофициальный титул поспорят ЦСКА или «Ак Барс», но оба клуба не до конца решили проблемы. Питерцы же набрали 84 очка, они вряд ли уйдут с первой позиции в конференции и гарантированно получат слабого соперника в первом раунде.

Дальше — непонятно. Уверен, что большинство из своих 40 побед питерская команда получила еще до выхода на площадку. Их по-прежнему боятся, соперник уступает ментально еще на утренней раскатке, а СКА остается только взять свое. Мастерства хватает, чтобы не расслабляться и получать победы. Армейцы очень сильны. При этом они не из тех, кто считается непобедимым.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг. ХК СКА

Главный козырь команды — тренерский штаб. Роман Ротенберг не мешает помощникам выполнять их работу и занимается общим управлением, не выпячивая себя. Да, вы иногда видите его на экранах в минуты гнева или излишнего волнения. Но он четко понимает, когда так можно себя вести, а когда лучше не надо. Его помощники отлично справляются со своими заданиям, к ним стопроцентное доверие, которое оправдывается. Не стал бы называть Ротенберга лучшим тренером КХЛ, но ему не откажешь в умении создать работающую систему. Понятно, что налетят критики, вспомнят про деньги, но это все смешно. У «Авангард» и «Ак Барса» денег не меньше, «Ак Барс» и ЦСКА тоже считаются богатыми клубами. Так пользуйтесь, в чем проблема?

У питерцев самая сильная оборона в КХЛ. С этим утверждением могут поспорить в ЦСКА, но столько хороших защитников у Сергея Федорова нет. Александр Никишин, безусловно, лучший игрок обороны всей лиги, есть мудрые Игорь Ожиганов и Андрей Педан, прогрессирующий Степан Фальковский, а рядом с ними на другой уровень вышли и остальные. Тот же Георгий Солянников относительно недавно ничего не показывал в «Сочи», а сейчас научился играть правильно.

Про атаку питерского клуба говорить нечего. Дмитрий Яшкин исправно забивает, Никита Гусев раздает. Остальные полностью отвечают летней трансферной концепции: «В клубе должны играть такие форварды, которые одинаково могут действовать, как большинстве, так и в меньшинстве». Плюс не оправдал пессимистические прогнозы Марат Хайруллин, которому предрекали проблемы из-за перехода в клуб с другим статусом. Свое забирает Дамир Жафяров, хотя он выглядит не так ярко, как в «Торпедо».

Дмитрий Яшкин. ХК СКА

Беспокоят вратари. Дмитрий Николаев выглядит лучше, с ним подписан новый контракт, но по каким-то причинам в последнее время вратарь редко появляется на льду. Если это какая-то серьезная травма, то болельщики СКА должны начать волноваться. Приглашение Владислава Подъяпольского кажется ошибкой, Сергей Иванов нестабилен. Да и Николаев-то иногда делает на площадке совсем не то, что хотелось бы тренерскому штабу.

Но ведь и нельзя сказать, что голкиперы тащат СКА вниз. С таким подбором игроков в защите и атаке очень трудно добраться до ворот питерцев. Можно, но рискуешь нарваться на стремительную контратаку, а форварды не простят. Но уверенные вратари, которые не допускают простых ляпов, нужны на более поздних стадиях плей-офф.

Точнее, видимо, в финале. Пока непонятно, кто может всерьез конкурировать в конференции с командой Ротенберга, кроме ЦСКА. А армейцы вторые, значит, сыграть с питерским клубом смогут лишь в решающей серии за выход в финал кубка.