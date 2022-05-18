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«В «Динамо» мне не хватало поддержки». Бывший вратарь бело-голубых — о переходе в «Локомотив»

Иван Бочаров назвал причину ухода из «Динамо» в «Локомотив»
Михаил Зислис
,  
Алексей Шевченко
Читать «СЭ» в
Иван Бочаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Бочаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Иван Бочаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью Ивана Бочарова, которому сегодня исполнилось 27 лет, о клубе, который его воспитал, атмосфере в раздевалке и задержках зарплаты.

Мой переход не связан с сокращением бюджета в клубе

— Насколько тяжело было покидать «Динамо»? Все-таки вы воспитанник клуба. Даже сына назвали Лев Иванович.

— Я играл за «Динамо» пять лет в КХЛ и около десяти, если брать всю систему с детской командой. Когда нет результата, хочется выигрывать. Думаю, что перемены должны пойти мне на пользу.

— Нет ощущения, что вы — одна из причин, почему у команды нет результата?

— Может, без меня что-то поменяется. Буду продолжать следить за хоккейным «Динамо», болеть за футбольный клуб.

Что касается перехода в «Локомотив», то у клуба была заинтересованность, а также знакомый тренер вратарей — Рашит Давыдов. Игорь Валерьевич Никитин был заинтересован во мне.

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— А когда вы успели поработать с Давыдовым? В то время, когда он работал в клубе, основными были совсем другие вратари.

— Меня начали подпускать к тренировкам в основе, когда я еще был в динамовской школе. Он уделял мне много внимания, еще когда я был в юном возрасте.

— Могли бы остаться в «Динамо», если бы там не начали сокращать бюджет?

— Мой уход не связан с этой ситуацией. Еще раз повторю, моей задачей было сменить обстановку.

— Почему вы думаете, что смена обстановки вам поможет?

— Когда ты долго находишься в одной команде и нет результата, нужно пробовать что-то новое.

— Слышали мнение, что вам было непросто выбраться из тени Александра Еременко, легенды «Динамо».

— Такого не было. У нас замечательные отношения. Надеюсь, что таковыми они останутся. Да, я стал заложником ситуации, когда Александр многого добился в «Динамо», вернувшись из Уфы. Задал высокую планку, выиграл два Кубка Гагарина, дважды став лучшим игроком плей-офф. И кто бы ни пришел в команду, его будут равнять по заслугам с Еременко.

— Были ли разговоры с руководством «Динамо» после окончания сезона?

— Все шло через агента. Потом уже я поговорил с Алексеем Николаевичем Сопиным. Спасибо всем сторонам, потому что в нынешней ситуации перейти из клуба в клуб в статусе ограниченно свободного агента очень непросто.

Иван Бочаров. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Иван Бочаров.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Деньги играли роль при переходе?

— Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна. Гораздо важнее показывать тот уровень, на котором я могу играть.

Готов был к переходу еще осенью

— Вы думали над тем, чего вам не хватает для достижения этого результата? И что будет в «Локомотиве» из того, чего не было в «Динамо»?

— Будет один из лучших тренеров вратарей, которые есть в России.

— Что вам даст Давыдов, чего не было в «Динамо»?

— Начнем с тренировочного процесса. Этот тренер не стоит на месте, всегда дает что-то новое. Он постоянно меняет упражнения. Когда я приезжал в сборную, они были намного интереснее, чем были раньше в клубе. Он уделяет много внимания тонкостям, за которыми не следят другие тренеры. Положение рук, ног, выбор позиции, взгляд и многое другое. Во вратарском деле все решают миллиметры.

— Неужели шведский тренер вам не помогал?

— Мы нашли с ним общий язык, мне понравилось с ним работать, но тяжело за год делать какие-то выводы.

— У нас сложилось впечатление, что вам в «Динамо» особо не помогали.

— Если говорить о роли основного вратаря, то с ним надо много общаться, в него верить. Поддерживать какими-то диалогами. Вроде бы ты играешь большое количество матчей, но на деле в тебя не сильно верят, ставят от безысходности... Согласен, что в «Динамо» мне не хватало поддержки. За все сезоны не могу сказать, но про последний точно. Когда говорят, что в тебя верят, а потом за спиной — другое... Лучше уж сказать честно. Если ты не веришь в хоккеиста, всегда можно его поменять

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— Насколько было тяжело из-за этого? Особенно когда закончилась победная серия.

— Начали мы хорошо, помогли главному тренеру установить рекорд. Потом начался спад. Не могу сказать, насколько он был ожидаем, так как не знаю, какой был план с точки зрения командного функционала.

— Стали ли вы психологически более уверенным за последние два года в «Динамо»?

— Я готов к любой ситуации. Психологические проблемы, может, и были, но не такие явные. Наверное, в плей-офф я не справлялся с давлением. В этом году кубковая стадия изначально не задалась. Наверное, подкосил первый матч с «Северсталью». Один из факторов — не было игрового ритма, так как чемпионат надолго прервали.

— Вас могли обменять в другой клуб?

— При большом желании — да, ведь я ограниченно свободный агент. Могли сделать такое квалификационное предложение, что я никуда не делся бы.

— Правда, что перед последним двухлетним контрактом с «Динамо» вы могли уехать в Америку?

— Были определенные расклады. Но я не решился — очень хотелось попасть на Олимпиаду. Я находился в хорошей форме и мог поехать в тренинг-кэмп.

— Как относитесь к заявленному «Динамо» новому вектору развития клуба?

— Скажу честно, что многие игроки «Динамо» узнают всю информацию из интернета. Мало когда нас собирают и все объясняют. Когда уже команда ушла в отпуск, появилась эта информация.

— Вас же тоже хотели поменять?

— Вы, наверное, сами понимаете, откуда шла эта информация (речь о советнике президента «Динамо» Андрее Сафронове. - Прим. «СЭ»). Если бы меня поменяли, я готов был уйти.

Иван Бочаров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Иван Бочаров.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Чувствовалась ли в раздевалке накаленная атмосфера?

— Когда появилась новость о возможных переходах (еще осенью было объявлено о возможных обменах ряда игроков, в том числе Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. - Прим. «СЭ»), мы в этот момент были в Минске. У команды был обед, и тут понеслись сообщения. Когда увидел свою фамилию, не понял, что происходит. Может быть, у руководства был определенный план замотивировать на результат? В тот вечер мы выиграли 7:3, правда, и минчане играли в усеченном составе из-за болезни.

— Дело в том, что эти сообщения пошли из клубов, которым предлагали определенных игроков. В команде это как-то обсуждалось?

— Разумеется. Представляете, у вас в день игры приходят новости, что вас могут поменять в другую команду. Через пару дней все успокоилось. Главный тренер объяснил это желанием руководства замотивировать игроков. Настоящей цели этих новостей я не знаю.

— Как реагировали игроки на задержку зарплаты?

— Те ребята, кто давно играет в «Динамо», уже привыкли к этому. Новым игрокам же было тяжело. Многие привыкли к стабильному доходу. Кто-то помогает деньгами, кто-то делает ремонт, кто-то должен платить кредит.

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— Неужели есть хоккеисты, кто платит кредит?

— Да, такие есть. Например, некоторые берут кредит на автомобиль.

— Видимо, с премиальными за прошлый сезон вы попрощались? Ведь бонусы за индивидуальные достижения вписаны в контракт, а премии за победу — нет.

— Был отдельный договор на премии. Но новостей об этом нет. Непонятно даже, когда выплатят бонусы. По регламенту, если я не ошибаюсь, должны отдать до конца мая. Еще же остался небольшой долг по зарплате. Считаю, что задержки от одного до полутора месяцев — вполне нормальные.

— Как отнеслись к отъезду иностранцев из команды?

— Не знаю, насколько сильным было давление на легионеров от посольств или родственников. Скажу только, что Эрика О'Делла не хватило в серии с ЦСКА. Мы в команде удивились его отъезду после первого раунда с «Северсталью». Конечно, с отъездом Виртанена из «Спартака» мало что сравнится. Он улетел красивее всех.

У иностранцев был свой чат, они решали между собой. Например, другой канадец — Роб Клинкхаммер — остался и доиграл плей-офф до конца. Команде те, кто решил уехать, сказали, что приняли такое решение с семьей и им лучше быть дома.

Вратарям бег не нужен

— Что думаете о селекции «Ак Барса», куда уже перешли Шипачев, Войнов и Семенов?

— Ребятам надо будет сыграться. Приглашение именитых игроков само по себе еще ничего не гарантирует. В качестве примера можно вспомнить тот же «Ак Барс» образца второго локаутного сезона-2004/05.

— Научились ли вы не обращать внимания на негативные комментарии в Сети?

— Да, научился. После Нового года уже практически ничего не читал.

— Как можете объяснить феномен Петра Кочеткова? Молодой вратарь практически угас в России, но раскрылся в Северной Америке и играет в плей-офф НХЛ.

— Он неплохо играл в «Торпедо». Поехал в «Каролину», где сразу два вратаря получили травмы. Он просто воспользовался шансом. В хоккее каждый год все меняется. Сегодня ты играешь в НХЛ, завтра сыграл плохо и тебя отправили в фарм-клуб. За прежние заслуги в командах уже практически никого не держат. Петр приехал в новую обстановку, получил новые эмоции. И за счет них стал давать результат.

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— Поменяется ли ваша подготовка к новому сезону?

— В этом году — да. Тренироваться буду чуть больше. Так же будут зал и лед, только изменю циклы. Будут короткие вратарские сборы в конце мая, затем продолжу тренироваться на земле. Отмечу, что за последнее время все больше ребят становится профессионалами, за свои деньги снимают лед и тренируются до командных сборов. Особенно это касается молодых игроков.

— Не меняли ли режим питания за последнее время?

— Поменял. У меня есть список продуктов, которые бесполезны для моего организма. Это определяется по анализу крови. Список рассчитывается на курс в 3,5 месяца. После его истечения список может поменяться. Сейчас, например, нельзя есть молочные продукты. Или, например, узнал, что мясо лучше не есть в течение дня. Лучше включить его в рацион вечером после 19 часов, так как оно долго задерживается в организме и за время сна лучше усваивается. Кроме того, есть совместимость продуктов. Например, мясо лучше не есть с гарниром. Спасибо жене, которая помогает мне следить за питанием, готовить нужные продукты.

— Уже пообщались с главным тренером «Локомотива»?

— Да, мы познакомились, он рассказал мне план подготовки. Спросил его план на лето, как лучше набирать форму, будут ли тесты.

— Вы бегаете кроссы? Это нужно вратарям?

— В «Динамо» мы бегали. Это была инициатива Магнусса, шведского тренера по вратарям, чтобы мы все делали с командой. Не очень понимаю, для чего мне нужен бег. Но он объяснял мне, что это будет дополнительным фактором уважения в команде. Я отвечал, что в России это не работает.

— Вообще партнеры в команде вас поддерживали? Кто-то высказывал претензии?

— Постоянно поддерживали. Если кто-то высказывает по делу, это нормально. Хотел бы сказать большое спасибо всем — Вадику Шипачеву, как капитану, и всем остальным. Вообще в раздевалке была хорошая атмосфера, но были небольшие нюансы. Об этом сейчас рассказывать не буду. Может быть, только после карьеры.

Иван Бочаров
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Рашит Давыдов
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Лидер и символ клуба КХЛ стал ему не нужен. Где он продолжит карьеру?
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5 Северсталь 49 28 21 63
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7 Локомотив 47 23 24 55
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9 Торпедо 47 21 26 49
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11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
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2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
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