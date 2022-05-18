Интервью Ивана Бочарова , которому сегодня исполнилось 27 лет, о клубе, который его воспитал, атмосфере в раздевалке и задержках зарплаты.

Мой переход не связан с сокращением бюджета в клубе

— Насколько тяжело было покидать «Динамо»? Все-таки вы воспитанник клуба. Даже сына назвали Лев Иванович.

— Я играл за «Динамо» пять лет в КХЛ и около десяти, если брать всю систему с детской командой. Когда нет результата, хочется выигрывать. Думаю, что перемены должны пойти мне на пользу.

— Нет ощущения, что вы — одна из причин, почему у команды нет результата?

— Может, без меня что-то поменяется. Буду продолжать следить за хоккейным «Динамо», болеть за футбольный клуб.

Что касается перехода в «Локомотив», то у клуба была заинтересованность, а также знакомый тренер вратарей — Рашит Давыдов. Игорь Валерьевич Никитин был заинтересован во мне.

— А когда вы успели поработать с Давыдовым? В то время, когда он работал в клубе, основными были совсем другие вратари.

— Меня начали подпускать к тренировкам в основе, когда я еще был в динамовской школе. Он уделял мне много внимания, еще когда я был в юном возрасте.

— Могли бы остаться в «Динамо», если бы там не начали сокращать бюджет?

— Мой уход не связан с этой ситуацией. Еще раз повторю, моей задачей было сменить обстановку.

— Почему вы думаете, что смена обстановки вам поможет?

— Когда ты долго находишься в одной команде и нет результата, нужно пробовать что-то новое.

— Слышали мнение, что вам было непросто выбраться из тени Александра Еременко, легенды «Динамо».

— Такого не было. У нас замечательные отношения. Надеюсь, что таковыми они останутся. Да, я стал заложником ситуации, когда Александр многого добился в «Динамо», вернувшись из Уфы. Задал высокую планку, выиграл два Кубка Гагарина, дважды став лучшим игроком плей-офф. И кто бы ни пришел в команду, его будут равнять по заслугам с Еременко.

— Были ли разговоры с руководством «Динамо» после окончания сезона?

— Все шло через агента. Потом уже я поговорил с Алексеем Николаевичем Сопиным. Спасибо всем сторонам, потому что в нынешней ситуации перейти из клуба в клуб в статусе ограниченно свободного агента очень непросто.

Иван Бочаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Деньги играли роль при переходе?

— Моя зарплата в «Локомотиве» будет меньше, чем в «Динамо». На данном этапе она не столь важна. Гораздо важнее показывать тот уровень, на котором я могу играть.

Готов был к переходу еще осенью

— Вы думали над тем, чего вам не хватает для достижения этого результата? И что будет в «Локомотиве» из того, чего не было в «Динамо»?

— Будет один из лучших тренеров вратарей, которые есть в России.

— Что вам даст Давыдов, чего не было в «Динамо»?

— Начнем с тренировочного процесса. Этот тренер не стоит на месте, всегда дает что-то новое. Он постоянно меняет упражнения. Когда я приезжал в сборную, они были намного интереснее, чем были раньше в клубе. Он уделяет много внимания тонкостям, за которыми не следят другие тренеры. Положение рук, ног, выбор позиции, взгляд и многое другое. Во вратарском деле все решают миллиметры.

— Неужели шведский тренер вам не помогал?

— Мы нашли с ним общий язык, мне понравилось с ним работать, но тяжело за год делать какие-то выводы.

— У нас сложилось впечатление, что вам в «Динамо» особо не помогали.

— Если говорить о роли основного вратаря, то с ним надо много общаться, в него верить. Поддерживать какими-то диалогами. Вроде бы ты играешь большое количество матчей, но на деле в тебя не сильно верят, ставят от безысходности... Согласен, что в «Динамо» мне не хватало поддержки. За все сезоны не могу сказать, но про последний точно. Когда говорят, что в тебя верят, а потом за спиной — другое... Лучше уж сказать честно. Если ты не веришь в хоккеиста, всегда можно его поменять

— Насколько было тяжело из-за этого? Особенно когда закончилась победная серия.

— Начали мы хорошо, помогли главному тренеру установить рекорд. Потом начался спад. Не могу сказать, насколько он был ожидаем, так как не знаю, какой был план с точки зрения командного функционала.

— Стали ли вы психологически более уверенным за последние два года в «Динамо»?

— Я готов к любой ситуации. Психологические проблемы, может, и были, но не такие явные. Наверное, в плей-офф я не справлялся с давлением. В этом году кубковая стадия изначально не задалась. Наверное, подкосил первый матч с «Северсталью». Один из факторов — не было игрового ритма, так как чемпионат надолго прервали.

— Вас могли обменять в другой клуб?

— При большом желании — да, ведь я ограниченно свободный агент. Могли сделать такое квалификационное предложение, что я никуда не делся бы.

— Правда, что перед последним двухлетним контрактом с «Динамо» вы могли уехать в Америку?

— Были определенные расклады. Но я не решился — очень хотелось попасть на Олимпиаду. Я находился в хорошей форме и мог поехать в тренинг-кэмп.

— Как относитесь к заявленному «Динамо» новому вектору развития клуба?

— Скажу честно, что многие игроки «Динамо» узнают всю информацию из интернета. Мало когда нас собирают и все объясняют. Когда уже команда ушла в отпуск, появилась эта информация.

— Вас же тоже хотели поменять?

— Вы, наверное, сами понимаете, откуда шла эта информация (речь о советнике президента «Динамо» Андрее Сафронове. - Прим. «СЭ»). Если бы меня поменяли, я готов был уйти.

Иван Бочаров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Чувствовалась ли в раздевалке накаленная атмосфера?

— Когда появилась новость о возможных переходах (еще осенью было объявлено о возможных обменах ряда игроков, в том числе Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. - Прим. «СЭ»), мы в этот момент были в Минске. У команды был обед, и тут понеслись сообщения. Когда увидел свою фамилию, не понял, что происходит. Может быть, у руководства был определенный план замотивировать на результат? В тот вечер мы выиграли 7:3, правда, и минчане играли в усеченном составе из-за болезни.

— Дело в том, что эти сообщения пошли из клубов, которым предлагали определенных игроков. В команде это как-то обсуждалось?

— Разумеется. Представляете, у вас в день игры приходят новости, что вас могут поменять в другую команду. Через пару дней все успокоилось. Главный тренер объяснил это желанием руководства замотивировать игроков. Настоящей цели этих новостей я не знаю.

— Как реагировали игроки на задержку зарплаты?

— Те ребята, кто давно играет в «Динамо», уже привыкли к этому. Новым игрокам же было тяжело. Многие привыкли к стабильному доходу. Кто-то помогает деньгами, кто-то делает ремонт, кто-то должен платить кредит.

— Неужели есть хоккеисты, кто платит кредит?

— Да, такие есть. Например, некоторые берут кредит на автомобиль.

— Видимо, с премиальными за прошлый сезон вы попрощались? Ведь бонусы за индивидуальные достижения вписаны в контракт, а премии за победу — нет.

— Был отдельный договор на премии. Но новостей об этом нет. Непонятно даже, когда выплатят бонусы. По регламенту, если я не ошибаюсь, должны отдать до конца мая. Еще же остался небольшой долг по зарплате. Считаю, что задержки от одного до полутора месяцев — вполне нормальные.

— Как отнеслись к отъезду иностранцев из команды?

— Не знаю, насколько сильным было давление на легионеров от посольств или родственников. Скажу только, что Эрика О'Делла не хватило в серии с ЦСКА. Мы в команде удивились его отъезду после первого раунда с «Северсталью». Конечно, с отъездом Виртанена из «Спартака» мало что сравнится. Он улетел красивее всех.

У иностранцев был свой чат, они решали между собой. Например, другой канадец — Роб Клинкхаммер — остался и доиграл плей-офф до конца. Команде те, кто решил уехать, сказали, что приняли такое решение с семьей и им лучше быть дома.

Вратарям бег не нужен

— Что думаете о селекции «Ак Барса», куда уже перешли Шипачев, Войнов и Семенов?

— Ребятам надо будет сыграться. Приглашение именитых игроков само по себе еще ничего не гарантирует. В качестве примера можно вспомнить тот же «Ак Барс» образца второго локаутного сезона-2004/05.

— Научились ли вы не обращать внимания на негативные комментарии в Сети?

— Да, научился. После Нового года уже практически ничего не читал.

— Как можете объяснить феномен Петра Кочеткова? Молодой вратарь практически угас в России, но раскрылся в Северной Америке и играет в плей-офф НХЛ.

— Он неплохо играл в «Торпедо». Поехал в «Каролину», где сразу два вратаря получили травмы. Он просто воспользовался шансом. В хоккее каждый год все меняется. Сегодня ты играешь в НХЛ, завтра сыграл плохо и тебя отправили в фарм-клуб. За прежние заслуги в командах уже практически никого не держат. Петр приехал в новую обстановку, получил новые эмоции. И за счет них стал давать результат.

— Поменяется ли ваша подготовка к новому сезону?

— В этом году — да. Тренироваться буду чуть больше. Так же будут зал и лед, только изменю циклы. Будут короткие вратарские сборы в конце мая, затем продолжу тренироваться на земле. Отмечу, что за последнее время все больше ребят становится профессионалами, за свои деньги снимают лед и тренируются до командных сборов. Особенно это касается молодых игроков.

— Не меняли ли режим питания за последнее время?

— Поменял. У меня есть список продуктов, которые бесполезны для моего организма. Это определяется по анализу крови. Список рассчитывается на курс в 3,5 месяца. После его истечения список может поменяться. Сейчас, например, нельзя есть молочные продукты. Или, например, узнал, что мясо лучше не есть в течение дня. Лучше включить его в рацион вечером после 19 часов, так как оно долго задерживается в организме и за время сна лучше усваивается. Кроме того, есть совместимость продуктов. Например, мясо лучше не есть с гарниром. Спасибо жене, которая помогает мне следить за питанием, готовить нужные продукты.

— Уже пообщались с главным тренером «Локомотива»?

— Да, мы познакомились, он рассказал мне план подготовки. Спросил его план на лето, как лучше набирать форму, будут ли тесты.

— Вы бегаете кроссы? Это нужно вратарям?

— В «Динамо» мы бегали. Это была инициатива Магнусса, шведского тренера по вратарям, чтобы мы все делали с командой. Не очень понимаю, для чего мне нужен бег. Но он объяснял мне, что это будет дополнительным фактором уважения в команде. Я отвечал, что в России это не работает.

— Вообще партнеры в команде вас поддерживали? Кто-то высказывал претензии?

— Постоянно поддерживали. Если кто-то высказывает по делу, это нормально. Хотел бы сказать большое спасибо всем — Вадику Шипачеву, как капитану, и всем остальным. Вообще в раздевалке была хорошая атмосфера, но были небольшие нюансы. Об этом сейчас рассказывать не буду. Может быть, только после карьеры.