Ковальчук решил возобновить карьеру? Похоже, это не лучшая идея

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Голкипер Алексей Мельничук обменян в «Сочи» и уже заключил контракт с клубом на два сезона. Яркий пример того, как хоккеист отправляется в Америку, пробует свои силы, но возвращается, когда ничего не выходит. Если вы помните, то Алексей уезжал за океан в ситуации, когда у него и другого выхода не было. Отыграв сезон в «Торпедо», он должен был вернуться в СКА, а в родной команде на хоккеиста не рассчитывали.

У него вообще очень непростые отношения с питерским клубом. Долгое время Мельничук просидел в системе, но чаще всего появлялся на площадке в сезоне-2019/20. Однако тогда больше верили в Магнуса Хелльберга, а потом взяли еще и Александра Самонова, дав понять, что на своего игрока не рассчитывают. В том злополучном сезоне крест на вратаре поставили 3 января, когда он очень неудачно сыграл в гостевой встрече против «Йокерита», пропустив пять шайб за 40 минут (питерцы проиграли — 0:6). Интересно, что, даже несмотря на эту игру, наш герой завершил сезон с отличным показателем отраженных бросков — 93 процента. Но в СКА запомнили только провал в Хельсинки. С января Мельничук если и появлялся в заявке, то только в качестве запасного вратаря. Затем была скрытая аренда в «Торпедо», а там отличные игры чередовались с плохими.

Надо было перегрузиться, и Мельничук уехал. Удивительно, но Алексей еще в сезоне-2020/21 дебютировал в НХЛ. Правда, обе игры вышли кошмарными. 5 шайб от «Аризоны», а через четыре дня — 6 от «Вегаса». Но в АХЛ все было вполне неплохо. Однако этот сезон оказался ужасным. В очень слабых «Барракудах» Мельничук не тащил, а обмен в «Тампу» стал кошмаром. Там Алексей даже не проходил в фарм-клуб и отправился в ECHL.

Контракт с «Сочи» — отличный вариант для карьеры. Давления не будет, задачи хоть и есть, но минимальные. Южане получили хорошего вратаря, которому не везет в карьере. Может быть, двухлетнее соглашение даст уверенность в своих силах.

Планы

Илья Ковальчук продолжает удивлять. Он сообщил, что больше не является генеральным менеджером сборной, но это было и понятно. Сразу после выступления в Пекине в первой команде все поменялось, а его услуги оказались не нужны. Но что дальше? Оказалось, что хоккеист собирается вернуться на лед. То ли он пошутил (тогда это отличная шутка), то ли всерьез. Разберем второй вариант.

Ковальчук сам признается, что последнее время он совсем неправильно питался, вел праздный образ жизни, но почему-то уверен, что сумеет набрать форму. Хотя забывает, что целый год он вообще не играл, иногда появляясь на льду с друзьями, а это вряд ли можно назвать достаточной физической нагрузкой. Кроме того, Илья забыл, сколько ему лет. Правда, он не заплыл жиром. Он действительно физически одаренный и, наверное, сможет привести себя в форму за три месяца. Но только для того, чтобы ходить без отдышки, а не играть.

Какому клубу он бы мог пригодиться? Таких команд не так много. Вряд ли он захочет уезжать из Москвы, чтобы помочь тому же «Адмиралу» или «Амуру» собрать коллектив. При всей сумасбродности «Динамо» там не рискнут приглашать игрока. Есть «Спартак», который хотел видеть Илью в сезоне-2020/21, но Ковальчук уехал в «Авангард». Сейчас же концепция клуба не предусматривает такого ветерана, который полезней не на льду, а в раздевалке. Борису Миронову он явно не помощник, там нет конфликта между тренером и коллективом. Остаются «Куньлунь» и «Витязь». Отметаем. Илья, как и многие хоккеисты, попадает в ситуацию, когда вроде бы есть заслуги и имя, но работу не предлагают. И ему надо не о возвращении на лед думать, а о будущем. Даже если Ковальчук чудом вернется, то через год будет еще сложней найти себя.

Приз

В КХЛ определились с номинантами на приз «За верность хоккею». Кажется, что выбор будет трудным. Вратарь «Динамо» Александр Еременко только недавно заявил о завершении карьеры, за плечами его не только победы. Это человек, который не давал возможности другим хоккеистам расслабиться, известно, что Еременко в раздевалке пытался в трудные моменты сказать какие-то важные слова, привести партнеров в чувство. В последние годы ветеран неизменно становился основным голкипером в самых важных матчах. Просто потому, что был сильней более молодых партнеров.

С Данисом Зариповым сложней. Самый титулованный форвард КХЛ в этом сезоне прощался с лигой, но внезапно передумал, так как не смог взять кубок. Пока официально не объявлено, что Данис подпишет контракт с «Ак Барсом». Но после поражения от «Авангарда» Зарипов уже был не столь категоричен по поводу своего ухода. Хотя летом на встрече с президентом республики объявил, что у него заключительный сезон.

Данис Зарипов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но по совокупности заслуг явный фаворит — Александр Попов. Он не просто появляется на площадке, а является важной частью команды. В этом плей-офф на счету форварда важнейшие шайбы в плей-офф, при нем на другой уровень вышел молодой Максим Соркин, мы снова вспомнили об Андрее Светлакове. Но самый большой подвиг Попов совершил в решающем седьмом матче. На льду он появился с такой травмой, при которой на больничном сидят пару месяцев, а потом еще три недели восстанавливаются. Но Попов решил, что уходить в запас неправильно. Если за это не дать приз «За верность хоккею», тогда за что?