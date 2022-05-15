Легенда КХЛ Зарипов передумал завершать карьеру. Он будет играть с Шипачевым и работать со Знарком

Обзор дня Алексея Шевченко.

Спор

Из Казани сообщают, что нападающий Данис Зарипов просит у «Ак Барса» прежний контракт на один год с окладом в 2 миллиона рублей в месяц. Не понимаю тех, кто советует ветерану поумерить аппетиты и взглянуть на Александра Попова из ЦСКА, который играет за минимальную зарплату в 300 тысяч рублей. В КХЛ невозможно всерьез ориентироваться на зарплаты тех или иных хоккеистов, так как нет никаких четких критериев, основанных на бизнесе. Теперь генеральному менеджеру Марату Валиуллину предстоит принимать важное решение. И задача у него не такая простая, как кажется.

В прошлом сезоне Зарипов прилюдно сообщил, что сезон-2021/22 для него последний, а после чемпионата ветеран был намерен уйти на покой. Ближе к концу настроение Даниса менялось, он уходил от темы с завершением карьеры, а документальный сериал казанского клуба превратился не в фиксирование последних матчей, поездок, игр хоккеиста, а стал просто знакомить болельщиков с внутренней жизнью команды. В серии с «Авангардом» Зарипов заявил, что никуда уходить не собирается. А позже, по некоторым данным, приложил немало усилий, чтобы с Дмитрием Квартальновым не продлевали контракт. Он же, по некоторым данным, был сторонником того, чтобы клуб возглавил Олег Знарок.

Есть информация, что генеральный менеджер придерживался совершенно других позиций. Если Квартальнов уходит, то его должен заменить Илья Воробьев, а если с магнитогорским тренером договориться не получится, то пусть остается прежний тренер с существенным изменением в системе работы. По Зарипову четкая позиция: последний сезон. И представьте, каково сейчас менеджеру вести переговоры с Данисом. Понятно, почему Зарипов просит 20 миллионов. Мог бы и на 50 настаивать. Темная история, из которой казанскому клубу трудно будет выйти достойно.

Данис Зарипов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Скандал

Хоккеист академии «Авангарда», записавший пьяные выходки тренера Егора Шастина, поступил верно. Только идиоты могут называть его «крысой» или «стукачом», а осуждающих паренька достаточно. Разве правильно просто молчать о таких вопиющих случаях? Там самое страшное даже не то, в какой манере общается тренер (педагог, преподаватель, учитель) с детьми. Он, вообще-то, в поездке с командой, отвечает за ребят. А если что-то случится? Шастина уже уволили из академии, но он бы мог и присесть надолго.

И вообще, у нас серьезно нарушено сознание, раз кто-то допускает, что «в этой истории все не так однозначно». По-моему, никаких вариантов здесь нет. Никто тренера не провоцировал, он сам напился и ходил разбираться с ребятами. Печально и то, что эта история не стала громкой. Разве первый раз? Нет. Заговорили об этом везде, так как дело коснулось «Авангарда», но вы не представляете, что происходит на других уровнях.

Тут недавно бывший тренер «Адмирала» Олег Горбенко побывал на турнире «Золотая шайба», куда приезжают команды из не самых крупных городов. Он ужаснулся уровнем организации турнира. Кошмарные условия для детей, совершенно убогая атмосфера, которая отбивает все желание у детей заниматься хоккеем. Такие истории, как с Шастиным, там случались каждый день. Но кому какое дело?

В «Авангарде» сообщили, что начали расследование истории, но с тренером уже покончено — он уволен. Но не мешало бы всем школам по всей стране проверить своих тренеров. Только никому это не надо.

Контракт

В составе минского «Динамо» пополнение. Новый контракт подписал нападающий Роман Горбунов. Теперь в белорусском клубе четыре или шесть хоккеистов, просто про двух игроков, принявших квалификацию, официальный сайт не сообщал. Не так и много для того, чтобы стартовать в сезоне. А обстановка сложная. В Белоруссии каждый год бюджет выделяют ближе к старту сезона. К этому времени у команды появляется костяк из местных ребят, а потом проводится ковровое подписание легионеров, иногда довольно неплохих. Но сейчас ситуация другая. Непонятно, сколько в нынешней ситуации дадут денег профессиональному клубу. По слухам, все идет к тому, что дадут по минимуму. Если белорусы попадут в пол, то уже будет неплохо.

Туман и по приглашению легионеров. Европейцы не поедут, а представьте, если в команде будут лишь североамериканцы, да и то не самого высокого уровня. Еще неизвестно сколько. Количество легионеров на сезон тоже определяли летом, и там идет серьезная борьба за каждую позицию. Так что сохранение Романа Горбунова — отличное решение.

Уроженец Сарова перебрался в соседнюю страну четыре года назад, но затем возвращался в Тюмень на целый сезон. Турнир в ВХЛ не понравился, а нападающему предложили контракт с минчанами. Горбунов очень сильно старается. Кусачий, при небольших габаритах он, как злая собака, бесстрашно бросается на любого, кто плохо действует против него и его партнеров. Такие, как Роман, бесценны для третьего звена. Но сейчас все идет к тому, что Горбунов будет в первых двух звеньях. Такова реальность для «Динамо».