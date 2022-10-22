Мы открыли зарплаты всех грандов, а теперь добрались и до середняков. Сколько получают игроки «Сибири»?

Роскошью здесь и не пахнет.

За последние десять лет к «Сибири» крепко приклеился ярлык «команды средней руки». Новосибирцы никогда не были в топе самых богатых клубов КХЛ и не привыкли заваливать игроков деньгами. При этом они никогда не бедствовали и по зарплатному бюджету неизменно располагались где-то между патрициями и плебеями. Эдакий типичный кахаэловский белый воротничок, неспособный сражаться за хоккеистов с олигархами. Мы решили покончить с расплывчатой формулировкой «клуб со средним бюджетом», полностью раскрыть платежную ведомость команды Андрея Мартемьянова, а также рассказать, сколько тратит на зарплаты типичный клуб из разряда простых смертных.

Зарплаты игроков «Сибири». Фото «СЭ»

На данный момент платежка «Сибири» с учетом командированного в ВХЛ защитника Артема Чмыхова составляет 481 миллион рублей. Разумеется, по регламенту в ней не учитываются базовые оклады молодых Никиты Ефремова, Ильи Пастухова, Дмитрия Овчинникова и Егора Спиридонова, чьи зарплаты не попадают под потолок в силу возраста.

Представить, что тройку самых высокооплачиваемых игроков в Новосибирске будут составлять не легионеры, просто невозможно. Чтобы стабильно попадать в плей-офф и сражаться за выход во второй раунд, сибирякам приходится каждый год рассчитывать на иностранцев, которые хоть немного нивелируют дефицит мастерства. И, надо сказать, Тэйлор Бэк и Тревор Мерфи свои контракты пока полностью оправдывают. Первый — сразу же стал лучшим бомбардиром, главным креативщиком и столпом большинства, на котором во многом и держится первая спецбригада. Второй — даже пропустив важнейшую часть предсезонки из-за болезни отца, с первых матчей начал по-настоящему «звенеть» и сейчас уверенно возглавляет список лучших бомбардиров-защитников лиги с 17 (5+12) очками в 21 матче. Главное, чтобы оба канадца не бросили играть после того, как выбьют бонусы, составляющие около 50 процентов от базовой части соглашения.

А вот Михал Чайковски пока не уносит свои деньги. Летом он был одним из лидеров обороны «Сибири» и наводил ужас на вратарей зубодробительным щелком. Но на старте регулярного чемпионата огромный стокилограммовый словак выглядит очень тяжело и никак не может забросить, частенько отличаясь результативными привозами. Правда, назвать его пропащим язык пока не поворачивается.

Среди россиян на первой строчке расположился лучший снайпер команды Александр Шаров. В это межсезонье Кирилл Фастовский, во многом благодаря статусу ограниченно свободного агента, сумел сохранить 26-летнего технаря. Однако следующей весной автор первого покера в сезоне впервые выходит на рынок, где за него точно будет бойня. И если бессменный босс «Сибири» планирует сохранить своего лидера, то ему придется дать намного больше, чем нынешние 35 миллионов за сезон.

Хоккеисты «Сибири». ХК «Сибирь»

Не вызывает вопросов контракт Владимира Бутузова, по сути, вернувшегося в родной клуб на деньги, которые в прошлом году получал здесь Олег Ли. Чего не скажешь о другом местном воспитаннике — защитнике Илье Морозове, умудрившемся в межсезонье вместе со своим агентом Сергеем Исаковым выкрутить руки Фастовскому и выбить себе цифры однозначно выше своей рыночной стоимости.

Не выглядят крамольно довольно крупные для простых и не обласканных вниманием работяг зарплаты Евгения Чесалина, получавшего новый контракт в статусе капитана, и любимого игрока главного тренера Вячеслава Литовченко, который отрабатывает каждый рубль пахотой, кучей заблокированных бросков и бешеной работоспособностью при игре без шайбы. Пусть первый сейчас и слишком часто оказывается в запасе. Предугадать спад возрастного вингера, всегда строившего свой хоккей за счет скорости, было можно. Однако не продлить или обделить деньгами настоящего вожака, сплачивающего вокруг себя раздевалку, было бы глупо.

По-настоящему смущают только цифры совсем затухшего в последние два года форварда Антона Шенфельда. Только здесь нужно понимать — в столицу Сибири опытный магнитогорец переезжал в статусе капитана «Торпедо», а его крупный контракт «Сибирь» забрала в результате обмена на защитника Николая Демидова. Можно говорить о переплате Вячеславу Основину, которого взяли на позицию второго центра. Но увести главного «пожарного» КХЛ у конкурента в лице «Автомобилиста» без суммы в 28 миллионов вряд ли бы получилось.

Есть ли у «Сибири» заначка на новых хоккеистов? Немного удивительно, но да. Летом Фастовский был готов дать около 40 миллионов Сергею Шумакову, чья кандидатура была в итоге отвергнута тренерским штабом, а на прошлой неделе в интервью КХЛ ТВ Фастовский заявил, что клуб с удовольствием взял бы еще одного иностранного нападающего. Хотя на предсезонной пресс-конференции он говорил, что весной бюджет клуба был скорректирован в сторону уменьшения. Впрочем, «лишние деньги» в Новосибирске — понятие весьма зыбкое и условное.

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