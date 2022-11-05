Тренер «Сибири» показал неприличный жест американскому игроку. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Проблемы

Евгений Дадонов в ближайшее время может покинуть «Монреаль». В клубе намерены исправить трансферную ошибку. Либо обменяют российского нападающего, либо выкупят контракт, хотя это совсем уж крайняя мера.

Недовольство менеджеров понятно. Челябинец провел восемь матчей в этом сезоне, не набрал ни одного очка и заработал показатель полезности «минус 3». Слишком большая цена за такие показатели — зарплата Евгения 5 миллионов долларов. Но роман между Дадоновым и клубом изначально не имел будущего. Нашего хоккеиста обменяли в Канаду летом из «Вегаса», причем, последний клуб старался и раньше отдать хоккеиста, но все сделал непрофессионально. Дадонова, напомним, отправили в «Анахайм», забыв почитать контракт, а там было четко сказано, что российский игрок сам определяет клубы, куда он хочет отправиться. Потом возник вариант с «Монреалем». Впрочем, практически сразу же после трейда руководство стало искать варианты дальнейшего трудоустройства для Евгения, но брать довольно специфического форварда за такие деньги особого желания не было. Дорого за нападающего, который не определяет результат. Если найти партнеров Евгению, то он будет забивать и отдавать, но, во-первых, для этого нужно потрудиться над поиском сочетаний, а, во-вторых, Дадонов даже в таких тройках может оставаться абсолютно незаметным. «Серых» матчей у него было достаточно много в любых командах, может быть, за исключением «Флориды».

Сезон начался для российского форварда очень неудачно. Не было ни голов, ни моментов, никто не видел особого старания. После 8 матчей хоккеиста отправили в запас, а сейчас он формально в списке травмированных. Но отдать игрока с выгодой для клуба не получится. Придется чем-то жертвовать. Плюс у Дадонова остался пункт в контракте, позволяющий влиять на варианты.

Матч

«Трактор» принимал «Витязь» и неприятно удивил тех, кто собрался на арене. Болельщики челябинского клуба могли рассчитывать на очки, даже согласились бы на скучный хоккей с небольшим количеством голов, но все закончилось совсем плохо. Соперник из Балашихи и сам не прочь много времени проводить в своей зоне, сосредоточенно отбиваясь от атак, но перед ними даже задач никаких не поставили. Голы давались команде Вячеслава Буцаева слишком легко.

Хотя с чего бы это расслабляться уральцам? Команда вне зоны плей-офф, возвращаться в нее с каждым днем все трудней и трудней. Нужна предельная концентрация, но проблемы не решаются. Уже прошло два месяца, а так и не нашлись люди, которые бы заменили ушедших легионеров. Антон Бурдасов один, чтобы Сергей Шумаков вернулся на свой уровень, надо ждать еще несколько недель. Необъяснимо выпадает Никита Тертышный. Причем, ведь нельзя сказать, что хоккеист все портит на площадке. Нет! Форвард старается, создает, но как-то слишком много нервничает, и получается еще хуже.

Не помогает и оборона. Слышал, что в клуб могли прийти более интересные защитники, чем Адам Альмквист, но система трансферов такова, что последнее и решающее слово за главным тренером. И если он выбрал Адама, то изменить это никто не сможет. И вы верите, что новичок усилил команду? Может быть, пара снова обратиться к Нику Бэйлену. Он, вероятно, может вернуться. И еще раз надо напомнить, что главному тренеру нужны совсем другие помощники. В таланте Анвара никто не сомневается, что он не может отвечать за все. И «Трактору» надо скорей решать острые вопросы, время тает.

Нервы

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов отдаст из своего кармана 300 тысяч рублей за излишнюю эмоциональность. Он показал неприличный жест во время матча против «Авангарда». И еще словами добавил, но за слова, кстати, его бы не наказали, хотя все поняли выражение.

Самое смешное в этой ситуации то, что Мартемьянов ругался не с арбитрами, а с хоккеистом соперника. И жест, и ругательства были обращены к нападающему омичей Риду Буше. Ну это уже совсем потеря денег на ровном месте. Зачем главному тренеру общаться с чужим хоккеистом? Какие у них могут быть общие интересы?

У КХЛ не было выхода, кроме того, как наказать специалиста, работающего в Новосибирске. Его поведение попало на запись, ее увидели все. А после случая с Романом Ротенбергом не было другого выхода. Тренер СКА, напомним, вообще пострадал ни за что. Жест-то он показал, никто не спорит, но в окружении своих игроков, никто его не видел, но в ЦСКА просмотрели технические камеры и нажаловались. Кстати, СДК по-хорошему не стоило бы принимать дело к рассмотрению, но этот орган зависимый и необъективный.

Мартемьянов уже второй раз попадает в историю. Его должны были наказывать после игры с «Куньлунем», ведь именно он начал конфликт с игроками китайского клуба в Мытищах. И хотя запись четко доказывала вину, в СДК решили закрыть глаза. Остается только напомнить тренерам, что в нынешнее время от внимания не укроется ни один «косяк» с их стороны. И надо себя сдерживать. И уж, тем более, не посылать игроков чужой команды.