Будет ли отставка в «Металлурге»? Заменят ли Воробьева на Квартальнова

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Металлург» завершил «испытательную серию». Если вы забыли, то владелец команды Виктор Рашников после неудачи клуба в Сочи заявил, что тренерам и хоккеистам дают «три матча на исправление ситуации», по итогам которых сделают определенные выводы. Правда, никто не сказал, что именно нужно сделать за эти три встречи? Обязательно выиграть? Наладить игру? Дать понять, что кризис уходит?

Вряд ли существовала четкая задача набрать шесть очков из шести возможных. У уральской команды нет дефицита очков, они, конечно, могут по итогам регулярного чемпионата потерять преимущество своего льда в первом раунде, но верится в это с трудом, а уж про место в плей-офф и говорить нечего. Но если надо было взять максимум, то Илья Воробьев с этой задачей не справился. Команда выиграла в Уфе, уступила по буллитам в Омске и проиграла в Новосибирске.

Но на том знаменитом собрании никто и не говорил об очках. Были другие претензии. Команда играла откровенно плохо, все четыре пятерки не могли держать темп, постоянно ошибались, а игры портили настроение болельщикам. При этом сам спортивный блок не мог предъявить никаких претензий руководству. Зарплату платят вовремя, к игрокам относятся как к богам, любые капризы моментально выполняются.

Илья Воробьев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Вероятно, речь все-таки шла именно о качестве хоккея. И если забыть о результате, то в этом смысле существенный прогресс. Магнитогорская команда провела эти три игры неплохо, все старались, а поражение в том же Новосибирске было получено из-за глупых индивидуальных ошибок. Да, хоккеисты такого уровня не должны их допускать, но это не может проконтролировать ни один тренер.

Но глупо отрицать то, что суть собрания дошла до голов хоккеистов и Ильи Воробьева. Просто невозможно по приказу начать моментально играть хорошо, хотя полтора месяца до этого на льду было очень тяжело. Это и упрек игрокам, которые считали, что уж в важных матчах они покажут свой уровень. Так не бывает. Пожалуйста, были сыграны три игры, где надо было побеждать? Получилось выиграть? То-то же.

Есть надежда, что дальше будет только лучше. Правда, и Илье Воробьеву надо немного поменяться. Хорошо, что в последней встрече он дал дебютировать Роману Канцерову (а тот даже нанес бросок по воротам за 2 минуты игрового времени), но молодых надо подпускать смело, не бояться, что они «сломаются» или «не готовы». Следуя принципу тренера, вообще нельзя выходить на лед раньше 23 лет, когда организм уже достаточно окреп. Следует ротировать состав. Три игры за неделю в шесть защитников до добра не доведут, а среди нападающих была лишь одна замена.

Так что ничего менять в клубе не надо, по крайней мере в этом сезоне. Илья Воробьев выйдет из нокдауна и снова превратится в тренера, который умеет принимать правильные решения.

Дмитрий Квартальнов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но проблема с вероятной отставкой гораздо глубже. Не секрет, что основным кандидатом на пост главного тренера является Дмитрий Квартальнов. Но более неподходящего специалиста для Магнитогорска не найти. Это уже будет другой «Металлург», с иной концепцией. И вряд ли новое лицо понравится самому Виктору Рашникову. Сейчас у команды есть стиль. С Квартальновым начнется серость и беготня, кроме того, не забывайте, что он ничего никогда не выигрывал. Его назначение обойдется слишком дорого клубу, а вернуть все на прежние рельсы будет чрезвычайно трудно.