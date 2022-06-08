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Сегодня, 09:00

Российский талант выигрывает битву за жизнь. Страшная болезнь отступила

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Омские Крылья»
Иван Мирошниченко (справа).
Фото ХК «Омские Крылья»
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Омские Крылья»
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Ивану Мирошниченко разрешили тренироваться. Его могут выбрать в первом раунде драфта НХЛ, а в следующем сезоне хоккеист может вернуться на лед.

Поддержка Лемье

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко, наряду с пермским уникумом и форвардом СКА Матвеем Мичковым — один из двух российских юниоров, о существовании которых вы просто не можете не знать. Но если имя второго продолжает звучать из каждого утюга даже в межсезонье, то про первого практически ничего не слышно с того момента, когда омский клуб в начале марта официально подтвердил наличие у него страшного диагноза — лифмомы Ходжкина — злокачественного образования, поражающего лимфоузлы.

Форвард &laquo;Авангарда&raquo; Иван Мирошниченко. Один из лучших юниоров России болен страшным недугом. Но он обязательно с ним справится

С тех пор прошло уже больше трех месяцев, но информацию о состоянии лидера юниорской сборной России приходилось скрести по сусекам. Пока Родион Амиров во время схватки с подлой опухолью в голове активно ведет соцсети и периодически выкладывает видео с тренировок, более замкнутый и стеснительный Мирошниченко ведет свою борьбу в абсолютной тишине. И отсутствие каких-либо новостей от самого хоккеиста, его клуба или агента наталкивало на не самые радужные мысли.

«С Ваней мы буквально вчера переписывались. Узнавал, как у него дела. Не могу сказать, что мы часто общаемся. Но знаю, что сейчас он находится дома. Ему достаточно тяжело. Мы все болеем за него», — рассказывал в недавнем интервью «СЭ» тренер системы ФХР Владимир Филатов, под руководством которого Мирошниченко выигрывал Юношескую Олимпиаду и Мемориал Глинки.

«Те позитивные прогнозы, которые ставились в момент начала лечения, подтверждаются. Мы надеемся, что Мирошниченко пройдет полный курс, восстановится и начнет играть в хоккей», — в последний раз отвечал на вопрос о здоровье форварда председатель Совета директоров «Ястребов» Александр Крылов на итоговой пресс-конференции, датированной 14 мая.

Однако пару дней назад из-за туч выглянуло солнце, а канадский журналист Марк-Антуан Годин со ссылкой на директора центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр сообщил, что нападающий омского клуба прошел курс лечения от недуга, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.

Практически моментально заокеанский инсайд подтвердила и наша коллега Дарья Тубольцева, которая заявила, что клубы НХЛ запрашивали у стороны игрока медицинскую карту и проявляли к нему предметный интерес. И тут в пору напомнить, что именно Дарья вместе со своим мужем, помощником генерального менеджера «Авангарда» и бывшим топ-автором «СЭ» Игорем Еронко помогла написать очень красивую историю и организовать для Ивана беседу с легендой «Питтсбурга» Марио Лемье — самым известным хоккеистом, не только победившим страшную болезнь, но и вернувшимся на топ-уровень.

Марио Лемье и&nbsp;Иван Мирошниченко. Лемье поддержал русского юниора, который борется с раком! У легенды был такой же диагноз

«Начало марта. Игорь говорит: «У Вани ведь есть статуэтка Марио Лемье». Повисла пауза. Смотрю на мужа и говорю: «А может...» — «Наверное, нет. Ты же понимаешь, что в мире творится...» — «Давай попробуем. У Марио тоже была лимфома Ходжкина». — «Набираю...»

В ту же минуту Игорь позвонил одному человеку, который сразу пообещал связаться с «Питтсбургом». В Омске было уже поздно, мы легли спать, а наутро пришло сообщение, что информация дошла до Марио, возможно устроить зум-конференцию для него и Вани. Я не могла поверить. Дальше уже Игорь связался с генменеджером «Питтсбурга» Роном Хекстоллом, договорились о дате и времени. И вот 8 марта они поговорили.

Эта история для меня стала не просто попыткой поддержать Ваню Мирошниченко в трудное время, хотя это очень-очень важно. Эта история о том, что хоккейная семья существует. Национальность, возраст, политика — это не имеет значения", — делилась историей такого важного звонка Дарья в своем телеграм-канале.

Рейтинг почти не пошатнулся

Поразительно, но за время лечения Мирошниченко не вылетел из топ-32 предстоящего драфта. Хотя болезнь и существенно подорвала его шанса уйти в первой десятке, энхаэловские скауты по-прежнему считают его игроком уровня первого раунда. Например, один из российских разведчиков в беседе с «СЭ» поделился мнением, что с большой вероятностью Ивана выберет команда, имеющая два пика в первый день драфта. При этом его коллеги допускают вариант, при котором найдется менеджер, готовый рискнуть и забрать россиянина даже в топ-10.

Верит в него и аналитик The Athletic Кори Пронман. В своем финальном рейтинге ведущий североамериканский специалист по молодежному хоккею и преддрафтовым делам не побоялся поставить нападающего на 12-е место и спрогнозировал, что уроженец Уссурийска способен стать в НХЛ крепким игроком верхних звеньев:

«Мирошниченко — игрок со всеми качествами, которые нужны для того, чтобы стать топ-снайпером на уровне НХЛ. У него хорошие габариты и физика. Он классно катается. Он хорошо обучен. Его бросок — это пуля, которая может стать оружием при игре в большинстве. Он умеет обыгрывать защитников на скорости, умеет забрасывать шайбы из-под защитников, умеет играть равных составах и играть в большинстве. У него мощное телосложение, и он может играть в силовой хоккей. У него есть инструменты потенциального вингера для верхних звеньев. Но, учитывая его диагноз, его пришлось спустить в рейтинге из-за значительной неопределенности в вопросе его здоровья. Даже несмотря на положительные сдвиги с момента первоначального диагноза».

Иван Мирошниченко (справа). Фото ХК «Омские Крылья»
Иван Мирошниченко (справа).
ХК «Омские Крылья»

Смущает лишь то, что традиционно открытый «Авангард» никак не комментирует ближайшее будущее главного вундеркинда клубной системы, который в феврале прошлого года продлил контракт с омичами до конца сезона-2023/24. Играет в молчанку и агент хоккеиста Марк Гандлер, ориентированный исключительно на экспорт российских юниоров в Северную Америку и заявлявший о намерении выкупить контракт своего клиента сразу после драфта. Где начнет следующий сезон Мирошниченко? В каких объемах ему разрешили тренироваться? Почему информацию о здоровье нападающего приходится получать от главного скаута НХЛ? Все эти вопросы пока остаются без ответа. Однако сейчас это не так важно. Все это мишура по сравнению с тем, что талантливый парень выигрывает битву за свою жизнь, а наш хоккей не лишился одного из самых одаренных игроков крайне плодовитого поколениях 2000-х.

Кто знает, может быть, именно разговор с кумиром придал Ивану сил в борьбе за свою жизнь и ускорил процесс восстановления? Как бы то ни было, победить русского юниора лимфома не смогла, и хочется верить, что болезнь навсегда убрала от него свои крысиные лапки, а все главные победы Мирошниченко еще впереди. Теперь черед за уфимцем Родионом Амировым, у которого все обязательно получится. Представляете, какая красивейшая и светлая история может произойти на наших глазах, если через несколько лет два вундеркинда встретятся в сборной и сыграют на разных флангах в одном звене под руководством Владимира Филатова — того самого тренера, который запустил их карьеру на международном уровне? Такого сценария хоккейный мир еще не знает. И как же хочется, чтобы парни совсем скоро его написали.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
Иван Мирошниченко
Марио Лемье
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